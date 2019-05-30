Монстры песчаных карьеров

Несколько лет подряд я нет-нет, да натыкался в интернете на блоги о подмосковных абзетцерах. Величественные исполины поражали своим масштабом. Даже сейчас, когда я осуществил свою маленькую мечту и побывал в этом карьере, все равно не до конца верю что это чудо техники - творение рук человеческих.

Справка. «Абзетцер», от нем. absetzen - выгружать в отвал. Отвалообразователь. Или по-простому - карьерный многоковшовый экскаватор.

Абзетцеры видно издалека.Фото: Иван МАКЕЕВ

Воскресенский район Подмосковья. По спутниковой карте, которую я внимательно изучил дома, пройти пешком всего-ничего: пара-тройка километров. На деле же путь к нужному карьеру оказался все пять километров. Дорога конечно была, но на обычной машине не проедешь - нужен джип; и это при том что стояла жара, после дождя этот путь наверняка по силам только гусеничным вездеходам. Я же ехал на электричке (см. «Как добраться») и взял такси от станции. Собственно из-за отсутствия дороги таксист высадил меня далеко и пришлось пройти лишние километры.

Сейчас абзетцер не работает.Фото: Иван МАКЕЕВ

Как добраться.

Пешком. На электричке от Казанского вокзала до станции «Цемгигант», далее на такси до СНТ «Новосёлки», оттуда пешком.

На автомобиле. По Новорязанскому шоссе до «Степашино», свернуть в сторону «Ратмирово» и далее, минуя «Цемгигант» - в сторону СНТ «Новосёлки». Если автомобиль не полноприводный - его придется оставить и идти пешком.

Гигант перемещается на шести огромных гусеницах.Фото: Иван МАКЕЕВ

Но поверьте - зрелище того стоит! Абзетцеры видно издалека. На опушке леса обрывается старая железнодорожная ветка. Когда-то по ней несколько раз в день проходили составы, заполненные породой. Сейчас же - лишь шпалы и рельсы, срезанные автогеном. Отсюда до них километр по прямой, они неторопливо взирают на путника решившего навестить их.

Велотурист любезно предоставил свой байк. Оцените масштаб.Фото: Иван МАКЕЕВ

Карьер на самом деле выглядит не так, как мы их себе обычно представляем: песочек, прозрачная вода. Нет. Тут вода имеет зловещий красноватый оттенок. Все из-за залегающих близко к поверхности фосфоритных руд. Именно эту руду и добывали абзетцерами; потом её перерабатывали в фосфоритную муку - одно из самых простых и хороших удобрений. Со временем добывать руду стало не выгодно, появились химические удобрения, лучше и дешевле. Тогда в карьере стали добывать песок. Я был удивлен: он очень похож на морской: почти белый и совсем мелкий.

Основной добывающий комплекс - TAKRAF ERs-710, производства ГДР, 1983 год. "710" в названии - это объем одного ковша в литрах, а таких ковшей у него - 38! Для сравнения: приблизительный объем советской чугунной ванны - 200 литров. Стрела с конвеером из ковшей подвешена на сложной системе стальных тросов. Извлеченная порода из ковша попадает на специальный вращающийся диск, а оттуда - на ленту транспортера который перебрасывал породу в вагоны. По рассказам машинистов абзетцера, на полную загрузку состава из двенадцати шестидесятитонных вагонов уходило не более пятнадцати минут. А в сутки могло быть до двадцати составов. Естественно что один человек не мог контролировать такую махину. Обычно на смену заступали пять человек. Сердце гиганта - огромный электрощиток с немыслимым количеством лампочек, кнопок и проводов. Питает его кабель толщиною с руку; напряжение - 6000 вольт! Вообще все системы абзетцера работают от электричества: и моторы на каждой из шести гигантских гусениц, и лебедки с тросами, и приводы конвееров. На самом деле внутри абзетцер - огромный дом. Тут есть даже комната для отдыха и кухня. А ещё, по рассказам машинистов, под одной крышей прекрасно уживаются кот и ласточки. Правда кота никогда нет на месте: может в загул уходит, а может, что вероятнее, невидимо стережёт покой отлавливая мышей и крыс.

Электрощитовая - сердце гиганта.Фото: Иван МАКЕЕВ

Именно на этот щиток "приходят" те самые 6000 вольт.Фото: Иван МАКЕЕВ

Второй гигант - "НКМЗ ЭШ - 11/70", уже наш, советский, производства Новокраматорского машиностроительного завода. Здесь цифры в названии также имеют значение: «11» - вместимость ковша в кубических метрах, а «70» - длина стрелы. А «ЭШ» - экскаватор шагающий. Передвигался он при помощи двух «лап» по бокам, перенося опору в центре вперед. Применялся для расчистки «рабочего места» TAKRAF’у. То есть «ЭШ» снимал верхний слой почвы: песок и глину, а уже под ними находились добываемые залежи фосфоритов.

Лента-транспортер, по которой порода попадала в вагоны.Фото: Иван МАКЕЕВ

К сожалению сейчас экскаваторы уже много лет не работают по своему прямому назначению. Теперь они - своеобразный музей под открытым небом. Сюда регулярно приезжают туристы, ведь они, по сути, последние абзетцеры такого типа в России. Мне сильно повезло - я увидел один из них, TAKRAF, в движении. Его перегоняли ближе к дороге, возможно - для упрощения утилизации. Но хочется верить что эти экскаваторы всё же не пустят на металлолом, а превратят в уникальный музей.

Сложная система тросов управляет стрелой с ковшами.Фото: Иван МАКЕЕВ

Барабаны и электромоторы которые управляют системой тросов.Фото: Иван МАКЕЕВ

Пульт управления абзетцером.Фото: Иван МАКЕЕВ

Абзетцер похож на огромный дом.Фото: Иван МАКЕЕВ

Как и в любом доме тут есть жильцы.Фото: Иван МАКЕЕВ

Вода имеет красноватый оттенок из-за близкого залегания фосфоритных руд. Участки земли вдали, которые уже выработали, засаживали молодыми деревьями чтобы сохранить экологию.Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще один гигант - НКМЗ ЭШ - 11/70.Фото: Иван МАКЕЕВ

Одна из "ног" благодаря которым "ЭШ" передвигается.Фото: Иван МАКЕЕВ

Позади "ЭШ" - не нужная порода, глина. Она темнее чем остальная земля.Фото: Иван МАКЕЕВ

Огромный ковш "ЭШ" объемом одиннадцать кубометров.Фото: Иван МАКЕЕВ

Человек и бульдозер для масштаба.Фото: Иван МАКЕЕВ

Не верится что эти гиганты - дело рук человека.Фото: Иван МАКЕЕВ

По этим рельсам раньше проходило до двадцати составов в день. Сейчас их разбирают.Фото: Иван МАКЕЕВ

Песок очень похож на морской.Фото: Иван МАКЕЕВ

Хочется верить что эти экскаваторы не уйдут в небытие.Фото: Иван МАКЕЕВ