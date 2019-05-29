2019-05-29T12:36:24+03:00
Общество

Из-за майской жары на Москву не обрушатся торнадо. Но зной действительно аномальный

В Сети пугают стихией. Синоптики же уверяют, что единственная аномалия нынешней погоды - зной на грани рекордов
Юлия СМИРНОВА
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В Москве очень жаркоВ Москве очень жаркоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ближайшие два дня, 29 и 30 мая, в Москве очень жарко, +30…+31 градус. Такой зной был бы аномалией даже в июле, а для последних дней календарной весны - и вовсе на грани температурных рекордов.

Вместе с прогнозами о пекле в Сети появились и опасения: мол, из-за сильного контраста температур над Московской областью могут образоваться торнадо. Так ли это? Стоит ли опасаться торнадо или других редких для средней полосы стихийных бедствий?

- Нет, никаких торнадо и смерчей в мае 2019 года в Москве не будет, - успокаивает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Возможны грозовые дожди и усиление ветра. Но резкого контраста температур между двумя воздушными массами нет - а значит, нет условий для образования смерчей. Действительно, у климатологов есть такая версия: из-за глобального потепления летние месяцы в Москве становятся более жаркими, соответственно, когда приходит холодный фронт циклона, контраст температур большой, а значит, возрастает риск образования смерчей. Но не надо забывать о том, что в северных широтах потепление идёт быстрее, чем у нас в умеренных. Так что приходящие оттуда холодные фронты уже не такие холодные, контрасты температур не увеличиваются, а уменьшаются. И, получается, вероятность торнадо и смерчей меньше, чем раньше.

Весна в Москве завершается аномальной жарой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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