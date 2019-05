Финал «Игры престолов» довел Джона Сноу до алкоголизма

Работа над финальным сезоном сериала «Игра престолов» сильно подкосила исполнителя главной роли Джона Сноу актера Кита Харингтона. Незадолго до премьеры восьмого сезона 32-летний Кит тайно лег в элитную клинику Prive-Swiss в штате Коннектикут. Уже месяц актер борется с переутомлением, стрессом и последствиями злоупотребления алкоголем.

- Кит решил использовать перерыв в графике как возможность провести время в центре здоровья и поработать над некоторыми личными проблемами, -сообщил представитель Харингтона.

Во время съемок заключительного сезона у актера случился нервный срыв. По его словам, когда костюмеры снимали с него одежду Джона Сноу, он чувствовал будто его освежевали заживо.

- В последний день съемок все шло хорошо. Я пришел снимать костюм и мне показалось, что ассистенты бесцеремонно срывают с меня моего персонажа, что это последний раз и я больше никогда не смогу стать им снова, - жаловался актер.

Впрочем Кит и до этого очень трепетно переживал за судьбу своего персонажа. Это началось в тот момент, когда продюсеры и сценаристы вывели Джона Сноу в число центральных героев и завязали вокруг него основной сюжет. Но тогда Харингтон держался, ходил к психотерапевту, проговаривал с ним сцену убийства и воскрешения Джона Сноу.

- Я был очень шокирован, даже удивлен некоторыми событиями. Я не верил своим глазам и даже плакал, - признавался Кит на шоу «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном». - Это было не самый лучший момент в моей жизни. Я понимал, что должен чувствовать себя самым счастливым человеком в мире, но вместо этого был слабым и уязвимым. Самый мрачный период моей жизни — убийство Джона Сноу. Мне не нравилась судьба моего героя.

А вот сейчас актер дал слабину и сорвался. Даже во время читки сценария Кит заплакал, когда узнал, что его персонаж убивает мать драконов Дейнерис. Как оказалось, эта сцена сильно ударила по Харингтону.

- Финал «Игры престолов» сильно ударил по Киту. Он наконец понял, что это конец. Многие годы они усердно работали над этим проектом, и в какой-то момент он задумал: а что дальше? - рассказал журналистам друг Харингтона.

Game of Thrones: The Last Watch. Трейлер документального фильма про съемки "Игры престолов"

Врачи клиники прописали актеру психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию. Ему позволили покидать здание лечебницы, гулять по городу, ходить в фитнес-центр. Месяц лечения обходится в $120 тысяч.

Жена Харингтона Роуз Лесли, которая сыграла в «Игре престолов» роль одичалой Игритт, возлюбленной Джона Сноу, находится вместе с мужем в клинике.

Харингтон не скрывает, что лечится. Он признается, что «Игра престолов» превратила его в звезду мирового уровня, а это непростая ноша.

Съемки сериала «Игра престолов» длились в течение восьми лет — с 2011 по 2019 год. Он стал одним из самых дорогостоящих и масштабных кинопроектов.

