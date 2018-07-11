Кит Харингтон объявил о завершении съемок 8-го сезона «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 12:37 2018-07-11T12:40:41+03:00

Он сообщил об этом, опубликовав фото своего персонажа Джона Сноу в Instagram

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Актер Кит Харингтон, известный по роли Хранителя Севера и наследника Железного Трона Джона Сноу, сообщил о завершении съемок последнего 8-го сезона популярного сериала «Игра престолов».

«Съемки "Игры престолов" официально завершены», - написал Кит Харингтон под фото Джона Сноу в социальной сети Instagram, добавив грустные смайлики.

kitharingtonig Game of Thrones has officially finished filming forever

Ранее о конце съемок объявляли актриса Мейси Уильямс, сыгравшая Арью Старк, а также Эмилия Кларк, прославившаяся ролью Дейнерис Таргариен, Матери Драконов. Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, после завершения съемок сделала татуировку, в которой фанаты нашли спойлер к финалу культового сериала. На рисунке изображен герб дома Старков, который подписан частью известной цитаты из «Игры престолов»: «Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет». Софи Тернер выбрала последнее предложение для тату: «Стая живет».

Выход последнего сезона планируется летом 2019 года. Ожидается, что в нем будут шесть часовых эпизодов. По заявлениям актеров, 8-ой сезон станет самым кровавым из всех.