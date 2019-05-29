Летние читальни в парках Москвы: Ковбойский квест, кукольные спектакли, книжные новинки и классика

С 1 июня в 11 столичных парках, а в начале июля - еще в одной зоне отдыха - открываются летние читальни городских библиотек.

- Стойки выдачи книг и полки буккроссинга разместят в парковых павильонах, на верандах, в шатрах или ротондах, а места для чтения - под открытым небом, - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Летние читальни появятся в саду имени Баумана, Таганском, Измайловском парках, парках «Северное Тушино», «Кузьминки», музее-заповеднике «Царицыно» и других зонах отдыха.

До конца лета по выходным с 12.00 до 18.00 здесь можно не только почитать книги, но и записаться в библиотеку, обменяться интересными изданиями, побывать на бесплатных лекциях, мастер-классах и квестах. Подробная афиша - на портале «Библиогород» (bibliogorod.ru/specials/4/). Обратите внимание! На некоторые мероприятия нужна регистрация на этом сайте.

Программа на ближайшие дни выглядит так:

Воронцовский парк

Воронцовский парк, д. 3, ст. м. «Новые Черемушки».

Каждые выходные - литературные чтения. К примеру, в ближайшую субботу, 1 июня, в День защиты детей, с 12.00 до 13.00 маленьких гостей и их родителей познакомят с книгой Алены Шакуры и Михаила Цурикова «Страшный жук? Добрый жук!». А 29 июня с 16.00 до 17.00 - турнир скороговорщиков «Переговори меня». В нем могут участвовать все желающие.

«Красная Пресня»

ул. Мантулинская, д. 5, стр. 2, ст. м. «Улица 1905 года»

Уроки ораторского искусства и английского языка. Первое занятие по риторике - 1 июня в 12.00, а затем урок английского - в 16.00.

Измайловский парк

Московский пр-т, д. 2, ст. м. «Партизанская».

Акция «Книжный ростомер» для желающих измерить свой рост в книгах. А в программе «Открытый микрофон» каждый посетитель сможет прочитать стихи или спеть песню.

Таганский парк

ул. Таганская, вл. 40-42, ст. м. «Таганская».

В субботу, 1 июня, в 12.00 - литературный квест «Ковбои и индейцы: вампум мира». Участникам дадут задания на логику, творческое мышление и знание произведений мировой классики. В квесте могут участвовать дети старше шести лет с родителями и старше 12 лет самостоятельно.

В воскресенье, 2 июня, в 12.00 - мастер-класс по арифметике «Карамба! Цифры или жизнь?».

Музей-заповедник «Царицыно»

ул. Дольская, д. 1, стр. 32, ст. м. «Царицыно»

В воскресенье, 2 июня, в 12.00 - настольная игра «Путешествие по сказкам Пушкина» к 220-летию со дня рождения писателя. Игрокам предстоит вспомнить сюжеты пушкинских сказок, персонажей и крылатые выражения из них. Победители получат призы.

В воскресенье, 9 июня, в 12.00 - в павильоне «Миловида» покажут театральную постановку «Небо в алмазах» по мотивам рассказов Чехова. Затем - детский мастер-класс «Играем в театр». Участники смастерят героев басни Ивана Крылова «Ворона и лисица» в технике оригами. Здесь покажут кукольные спектакли «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Машенька и медведь». Кроме того, пройдет интеллектуальная викторина «Азбука театра».

КОНКРЕТНО

В этих парках открываются читальни на свежем воздухе

1. Музеи -заповедник «Царицыно» - павильон «Миловида» на берегу Верхнего Царицынского пруда, рядом с Оперным домом и Большим дворцом.

2. «Фили» - ул. Большая Филевская, д. 22, стр. 5, арт-студия «Филька».

3. «Северное Тушино» - напротив здания администрации парка, ул. Свободы, д. 56.

4. Зона отдыха «Красногвардейские пруды» - детская площадка, Верхний Красногвардейский пруд.

5. «Кузьминки» - в лектории в беседке буккроссинга.

6. Бабушкинский парк - шахматно-шашечный павильон, ул. Менжинского, д. 6, стр. 8.

Измайловский парк - центральная площадь, детская библиотека слева от сцены, вход в парк со стороны Московского проспекта или со стороны станции МЦК Соколиная Гора.

7. Детский парк имени Прямикова - главная площадь, ул. Таганская, д. 15а, стр. 1.

8. Сад имени Баумана - вход со Старой Басманной улицы, площадка с правой стороны от главной аллеи. Только в июне - на белой открытой веранде, справа от входа со стороны Старой Басманной улицы.

9. Воронцовский парк - шахматный павильон.

10. Парк в культурном центре «Доброволец» в Зеленограде (только в июле - в детском автогородке).

11. Сквер около библиотеки № 252 в Зеленограде (только в июне и августе).