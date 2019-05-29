2019-05-29T14:55:12+03:00
Общество

«Господин» нам не «товарищ»: Полиции и армии предложили заменить обращения к рядовым и офицерам

Депутат предлагает убрать «большевицкие придумки» и вернуть «царские замашки»
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Термин "товарищ" употребляется в значении "союзник" ("друг"), - ответили в МинобороныТермин "товарищ" употребляется в значении "союзник" ("друг"), - ответили в МинобороныФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Так бы мог начинаться анекдот про поручика Ржевского. Но это превратилось в реальное предложение депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова. Он написал письмо в МВД и Минобороны. Требовал отставить «товарищей», а на их место ввести «господ». Ну, поменять правила обращения служивых друг другу. Хотел убрать «большевицкие придумки» и вернуть «царские замашки».

- Обращение «товарищ», закрепленное в уставах МВД и Минобороны, пришло к нам во времена мрачной революции, - рассказал «КП» депутат Петров. - Тогда ломали старый мир, а на его месте строили СССР. «Товарищ майор» - это звучит обезличенно. А вот «господин майор» - это уважительно. Мы же пишем «господин президент», «господин депутат». Почему в армии не вернуть нормы, работавшие еще во времена Петра Первого.

На буйства петербургского депутата в полиции и армии ответили осторожным отказом. Видимо, не хотели обижать перевозбудившегося Петрова, вообразившего себя гусаром или дворянином.

- Термин "товарищ" употребляется в значении "союзник" ("друг"). Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек несовместимы с понятием воинской чести и достоинством военнослужащих. Внесение изменений нецелесообразно, - ответили в Минобороны

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Переговоры по увеличению численности войск США в Польше близятся к финалу
Лавров о скандальном видео в Австрии: Русофобия сейчас в моде
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Мы готовы предоставлять гранты на обустройство экологических троп для активного отдыха»
Председатель КНР примет участие в Петербургском форуме
Раненного в Косово россиянина из миссии ООН переведут в Белград
Телефон экстренных служб "112" доступен только 28% россиян
Экс-главу МИД Великобритании вызвали в суд в связи с высказываниями о Brexit
Помпео назвал главную угрозу экономической и национальной безопасности США
Партия Саакашвили будет бороться за места в Раде
Иран не может начать переговоры с США из-за давления со стороны Вашингтона
Пожар на военном корабле, пришвартованном возле бывшего завода Порошенко, ликвидирован