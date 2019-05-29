В Домодедово со склада похитили 520 телефонов Huawei на сумму свыше 6 миллионов рублей
Неизвестные проникли на склад через вентиляционный люк и вытащили через небольшое отверстие больше полутысячи мобильных телефонов
В настоящий момент полиция разыскивает воров-альпинистов и похищенные телефоныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию обратились сотрудники склада по улице Логистическая, которые 27 мая обнаружили пропажу крупной партии телефонов. После подсчетов пропавшего выяснилось, что воры вынесли 300 смартфонов Honor 8X и 220 смартфонов Honor 10 Lite.
- Неизвестные лица в период с середины апреля по 27 мая умудрились проникнуть на склад через вентиляционный люк на крыше и похитить 520 смартфонов марки Huawei. Общий ущерб составил более 6 миллионов рублей, - рассказал КП источник в правоохранительных органах
В настоящий момент полиция разыскивает воров-альпинистов и похищенные телефоны.
ИСТОЧНИК KP.RU