В Домодедово со склада похитили 520 телефонов Huawei на сумму свыше 6 миллионов рублей

В полицию обратились сотрудники склада по улице Логистическая, которые 27 мая обнаружили пропажу крупной партии телефонов. После подсчетов пропавшего выяснилось, что воры вынесли 300 смартфонов Honor 8X и 220 смартфонов Honor 10 Lite.

- Неизвестные лица в период с середины апреля по 27 мая умудрились проникнуть на склад через вентиляционный люк на крыше и похитить 520 смартфонов марки Huawei. Общий ущерб составил более 6 миллионов рублей, - рассказал КП источник в правоохранительных органах

В настоящий момент полиция разыскивает воров-альпинистов и похищенные телефоны.