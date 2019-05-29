Сингапур нам только снится: Россия стала 45-й в мире по конкурентоспособности экономики

Россия осталась на 45-м месте в списке самых конкурентоспобных экономик мира, гласит новое исследование швейцарской бизнес-школы IMD. Мы выше Бразилии (59-е место), Украины (54) и Турции (51), но ниже Казахстана (38) и Люксембурга (11). Непосредственными нашими соседями в рейтинге стали Италия и Филиппины.

Рейтинг конкурентоспособности позволяет сравнить малые и большие страны, по тому какой уровень жизни и ведения бизнеса они обеспечивают своим гражданам. Учитывается 235 показателей, среди которых как объективная статистика (вроде роста ВВП или уровня безработицы), так и замеры общественного мнения (восприятие коррупции, социальная сплоченность).

Интересно взглянуть на верхушку рейтинга. Прошлогодний лидер - США - упал на третье место. На это повлияли повышение цен на нефть, падение экспорта высоких технологий и колебания курса доллара. А еще спал оптимизм бизнеса, наметившийся после первых налоговых реформ президента Трампа.

А на первую строчку взметнулся Сингапур (впервые с 2010 года). Далеко уже не тот бананово-лимонный город, о котором пел когда-то Вертинский, а, напротив, одно из самых современных государств мира, где есть развитая технологическая инфраструктура, образованные кадры, эффективные иммиграционные законы и упрощенный порядок открытия нового бизнеса.

На втором месте еще один город-государство Гонконг (но юридически - специальный административный регион Китая). И вообще Азия повсеместно теснит Европу в экономическом развитии. Впервые в топ-10 сразу две арабские монархии - ОАЭ и Катар, бурно прогрессируют Саудовская Аравия и Индонезия. А оплот стабильности Старого Света - скандинавские Дания и Норвегия теряют позиции, не говоря уже, например, о Франции, которая свалилась в четвертый десяток стран.

Последнее место в рейтинге заняла Венесуэла, где в прошлом году инфляция достигла 130 000%.

Рейтинг швейцарской бизнес-школы IMD