2019-05-29T15:53:18+03:00
Экономика

Сингапур нам только снится: Россия стала 45-й в мире по конкурентоспособности экономики

США потеряли первую строчку рейтинга
Алексей ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сингапур далеко уже не тот бананово-лимонный город, о котором пел когда-то Вертинский, а, напротив, одно из самых современных государств мираСингапур далеко уже не тот бананово-лимонный город, о котором пел когда-то Вертинский, а, напротив, одно из самых современных государств мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Россия осталась на 45-м месте в списке самых конкурентоспобных экономик мира, гласит новое исследование швейцарской бизнес-школы IMD. Мы выше Бразилии (59-е место), Украины (54) и Турции (51), но ниже Казахстана (38) и Люксембурга (11). Непосредственными нашими соседями в рейтинге стали Италия и Филиппины.

Рейтинг конкурентоспособности позволяет сравнить малые и большие страны, по тому какой уровень жизни и ведения бизнеса они обеспечивают своим гражданам. Учитывается 235 показателей, среди которых как объективная статистика (вроде роста ВВП или уровня безработицы), так и замеры общественного мнения (восприятие коррупции, социальная сплоченность).

Интересно взглянуть на верхушку рейтинга. Прошлогодний лидер - США - упал на третье место. На это повлияли повышение цен на нефть, падение экспорта высоких технологий и колебания курса доллара. А еще спал оптимизм бизнеса, наметившийся после первых налоговых реформ президента Трампа.

А на первую строчку взметнулся Сингапур (впервые с 2010 года). Далеко уже не тот бананово-лимонный город, о котором пел когда-то Вертинский, а, напротив, одно из самых современных государств мира, где есть развитая технологическая инфраструктура, образованные кадры, эффективные иммиграционные законы и упрощенный порядок открытия нового бизнеса.

На втором месте еще один город-государство Гонконг (но юридически - специальный административный регион Китая). И вообще Азия повсеместно теснит Европу в экономическом развитии. Впервые в топ-10 сразу две арабские монархии - ОАЭ и Катар, бурно прогрессируют Саудовская Аравия и Индонезия. А оплот стабильности Старого Света - скандинавские Дания и Норвегия теряют позиции, не говоря уже, например, о Франции, которая свалилась в четвертый десяток стран.

Последнее место в рейтинге заняла Венесуэла, где в прошлом году инфляция достигла 130 000%.

Рейтинг швейцарской бизнес-школы IMD

Рейтинг швейцарской бизнес-школы IMD

Рейтинг швейцарской бизнес-школы IMD

Рейтинг швейцарской бизнес-школы IMD

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
"Это плохо заканчивается": Саакашвили не намерен строить карьеру на Украине
Марию Бутину перевели в тюрьму штата Флорида
В ДНР поступает ежедневно по 300 заявок на российские паспорта
Саакашвили выдали удостоверение личности для возвращения на Украину
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Рекорд YouTube: индийский канал набрал 100 млн подписчиков
Еврокомиссия: диалог о вступлении Турции в состав ЕС зашел в тупик
Трамп позитивно оценил итоги своего визита в Японию
Переговоры по увеличению численности войск США в Польше близятся к финалу
Лавров о скандальном видео в Австрии: Русофобия сейчас в моде
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Мы готовы предоставлять гранты на обустройство экологических троп для активного отдыха»
Председатель КНР примет участие в Петербургском форуме
Раненного в Косово россиянина из миссии ООН переведут в Белград
Телефон экстренных служб "112" доступен только 28% россиян
Экс-главу МИД Великобритании вызвали в суд в связи с высказываниями о Brexit
Помпео назвал главную угрозу экономической и национальной безопасности США
Партия Саакашвили будет бороться за места в Раде
Иран не может начать переговоры с США из-за давления со стороны Вашингтона
Пожар на военном корабле, пришвартованном возле бывшего завода Порошенко, ликвидирован