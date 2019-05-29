Росгвардия дала совет, как защититься от форточников

В подразделениях вневедомственной охраны Росгвардии функционирует единая сеть из 1,5 тыс. пунктов централизованной охраны, что позволяет обеспечить безопасность свыше 364 тыс. объектов различных форм собственности и около 938 тыс. мест проживания и хранения имущества граждан (квартир, коттеджей, дач и т.д.). Эти цифры прозвучали на брифинге, который провел начальник Главного управления вневедомственной охраны генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко.

По его словам, ежесуточно на маршруты патрулирования заступают почти 6,5 тыс. автоэкипажей групп задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, в которых задействуется более 14,5 тыс. сотрудников. Их основной задачей является оперативное реагирование на поступающие сообщения о срабатывании средств охранной сигнализации. Сегодня эта услуга стала доступна повсеместно.

Для тех граждан, которые предпочитают самостоятельно организовывать безопасность своего жилища, сотрудники вневедомственной охраны предложили несколько общих советов и рекомендаций.

- Например, не стоит распространяться о планируемых поездках как в разговорах со знакомыми, и уж тем более – с малознакомыми людьми, в том числе и рассказывать о предстоящем отдыхе в социальных сетях - этой информацией могут воспользоваться посторонние лица, - предупредил Грищенко.

Генерал посоветовал обязательно закрывать окна и форточки. Особенно это актуально для квартир на первом и верхнем этажах, а также расположенных рядом с примыкающими к ним лоджиями, балконами, подъездными козырьками, крышами пристроек, пожарными лестницами, близко растущими деревьями.

- В таких условиях собственнику квартиры рекомендуется оборудовать окна решетками или роль-ставнями, а также установить извещатели, реагирующие на разбитие стекла или отжатие оконной рамы, - отметил руководитель управления Росгвардии.

Рекомендованный специалистами вариант защиты окон от воров.Фото: Александр БОЙКО

Специалисты ведомства также порекомендовали оборудовать дверь замком предупредительного типа, который при попытке злоумышленника вскрыть его путем подбора ключей, автоматически направит сигнал «тревога» на пульт централизованного наблюдения.