Евгений Машаров: «Возможности внебиржевого финансового рынка должны быть открыты большинству россиян»

О том, где проходит черта между цивилизованным финансовым рынком и «Полем Чудес», и почему срочный валютный рынок – это не казино, рассказал руководитель саморегулируемой организации Ассоциация форекс-дилеров Евгений Машаров.

- Евгений, часто можно услышать, что рынок форекс – это рулетка, и выиграть на нём удаётся редким счастливчикам. Форекс – что это вообще такое?

- Название рынка форекс происходит от английского Foreign Exchange – обмен валют. Это самый большой в мире рынок, оборот которого исчисляется триллионами долларов ежедневно. До поры до времени он был доступен только банкам, которые торговали валютой между собой. Но в 70-е годы XX века доступ на рынок форекс получили розничные клиенты, то есть обычные люди, такие как мы с вами. В нашей стране этот рынок стал общедоступным позднее – в 90-е годы.

На внебиржевом рынке форекс происходит торговля финансовыми инструментами – валютными парами. Опираясь на поток финансовых и экономических новостей, на определённые торговые индикаторы трейдер делает прогноз, какие валюты вырастут в цене, а какие – упадут. И совершает сделки. Если его прогноз оказался верен – он получает прибыль по сделке. Если неверен – оказывается в убытке. Точно также, как это происходит и на фондовом рынке при торговле акциями, и на товарном рынке при торговле золотом или нефтью.

Во всём мире рынок форекс – это полноправная часть финансового рынка. Надзор и контроль за этим рынком лежит на плечах финансовых регуляторов. В России это Центральный банк Российской Федерации. В Великобритании – Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). В Соединенных Штатах Америки – Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (The Commodity Futures Trading Commission, CFTC). Этот список можно продолжать.

- Так откуда же взялось сравнение рынка форекс с казино?

- Наверное, от особенностей российского менталитета и из-за длительного агрессивного маркетинга нечистых на руку участников рынка. Не все хотят разбираться с тонкостями финансового рынка, изучать технический и фундаментальный анализ, тратить время на чтение литературы, на обучение. Но многие слышали, что на форексе можно заработать больше, чем в других сегментах финансового рынка. Поэтому некоторые люди идут и вкладывают деньги на счет в форекс-компании, а затем совершают сделки наобум. Угадаю – не угадаю. Конечно, такой подход категорически неприемлем. Он не приведёт ни к чему, кроме разочарований. Даже если первые несколько сделок окажутся прибыльными, то впоследствии горе-инвестор, руководствуясь таким подходом, всё равно потеряет все вложенные деньги. Практика показывает, что, к сожалению, это не выдумка, есть и такие «игроки». То есть сравнение с лотереей или казино происходит от отношения некоторых неискушённых клиентов к рынку как к лотерее или казино.

На самом же деле для торговли на рынке форекс необходим трезвый расчёт, понимание закономерностей рынка валют, постоянное погружение в ленту новостей финансово-экономической тематики. Только эти факторы в сочетании с самообладанием и определённой тренировкой могут привести к успеху.

На результат в казино не влияют никакие внешние факторы и экономические реалии. Выпадет на красное или на чёрное – сплошная случайность и теория вероятности. На форексе действуют законы экономики, финансового рынка. Страна отчиталась о высоких темпах экономического роста – её национальная валюта выросла. Трейдеры, ранее открывшие позиции в расчёте на это – вышли в прибыль. Министерство финансов той или иной страны скупает иностранную валюту – её национальная валюта снижается. В колебаниях денежных единиц можно выявить определённые закономерности. Никакой теории вероятности, никаких случайностей.

На биржу тоже можно прийти и совершать сделки «наугад». То ли «голубые фишки» вырастут, то ли случится очередная политическая история – и они упадут. Но редко кому приходит в голову сравнить биржевой рынок акций и облигаций с гемблингом. Так почему же с ним сравнивают форекс, где действуют те же законы финансового рынка? Форекс – это полноценный сегмент рынка ценных бумаг, и надо именно так к нему относиться.

Очень важно проводить разделительную черту и в законодательстве. Недавно появился так называемый законопроект о букмекерах, который призван исключить проведение азартных игр под видом деятельности на финансовом рынке. Документ преследует благую цель, но использует при этом опасные средства – смешение в рамках одного законопроекта понятия азартных игр и деятельности на рынке ценных бумаг. Это порождает ненужную путаницу, таких моментов в законодательной работе допускать не следует. Ассоциация форекс-дилеров предложила свои поправки в документ.

- А всем ли компаниям, предоставляющим услуги на рынке форекс, можно доверять?

- Конечно, нет. Как и в любой части финансового рынка, здесь встречаются недобросовестные практики. Я уже говорил, что россияне познакомились с рынком форекс в 90-е годы. В то время он был совершенно «неуправляемым». Сотни компаний, предлагавших торговлю валютными парами и производными финансовыми инструментами – контрактами на разницу ценами на акции, металлы, нефть и т.д. – наперебой предлагали свои услуги гражданам России. Они рекламировали возможности рынка очень агрессивно, обещая баснословную прибыль в очень короткие сроки, и забывая сказать, что на этом рынке всё-таки надо думать, взвешивать, учиться владеть собой, использовать инструменты риск-менеджмента. В результате ожидания многих тысяч людей были обмануты, а за рынком форекс закрепилась не лучшая репутация. Хуже того – многие компании оказались финансовыми пирамидами, на волне популярности форекса они просто хотели поживиться лёгкими деньгами, и исчезали в неизвестном направлении с деньгами инвесторов.

К сожалению, до сих пор, как и в девяностые, встречаются форекс-компании, единственной целью которых является недобросовестный отъём денег у населения. Часто эти компании не имеют никакого физического присутствия в России, они «обрабатывают» своих жертв через Интернет и по телефону. Другие форекс-компании предлагают свои услуги через так называемые учебно-консультационные центры. Напрямую предлагать свои услуги они не могут, поскольку в России с 2016 года действует закон, регламентирующий рынок форекс, который даёт право предлагать соответствующие услуги только лицензированным компаниям.

Поэтому Ассоциация форекс-дилеров призывает очень осторожно подходить к выбору компании, отдавая предпочтение форекс-дилерам с лицензией ЦБ РФ, их всего четыре – «ФИНАМ ФОРЕКС», ВТБ Форекс, «ПСБ-Форекс» и «Альфа-Форекс». Все они являются «дочками» крупных банковских и финансовых групп, работающих на территории Российской Федерации.

- На какой доход может рассчитывать клиент форекс-дилера?

- Доход может существенно превышать как банковские депозиты, так и вложения в традиционные инструменты фондового рынка – облигации и акции, и составлять десятки процентов в год. Но, как я уже сказал, при условии взвешенного, продуманного подхода к торговле, и наличии определённого опыта, позволяющего грамотно оценивать риски принимаемых торговых решений.

- А кто защитит клиента форекс-дилера, если его права будут нарушены?

- Система защиты выстроена многоступенчатая. Утверждён базовый стандарт защиты прав потребителей услуг форекс-дилеров, разработанный нашей Ассоциацией и её членами, утвержденный Банком России. Форекс-дилер обязан в установленные сроки рассматривать обращения и претензии клиентов, о наиболее значимых из них уведомлять саморегулируемую организацию – Ассоциацию форекс-дилеров. АФД тоже рассматривает жалобы и обращения на своих членов. И, наконец, потребитель финансовых услуг может обратиться с жалобой в Центральный банк РФ, а также в суд.

Но всё это только в том случае, если вы клиент российской компании, имеющей лицензию ЦБ РФ. Если же вы на свой страх и риск выбрали одну из многочисленных форекс-компаний, предоставляющих свои услуги из-за рубежа – ни АФД, ни ЦБ, ни российский суд в случае нарушения ваших прав вам не поможет. Представим такую ситуацию: вы торгуете на своём счёте с прибылью, и вдруг в личном кабинете отображается убыточная сделка, которую, вы точно помните, вы не совершали. Что делать в такой несправедливой ситуации? Конечно, вы обратитесь в службу поддержки клиентов. Допустим, там от вас отмахнутся. Единственный вариант – подавать в суд по месту регистрации компании. А если это Сент-Винсент и Гренадины? Многие могут себе позволить туда поехать и нести судебные издержки?

Совет выбирать российского форекс-дилера с лицензией ЦБ РФ даётся не просто так.

- Сейчас рассматривается законопроект, который делит всех розничных инвесторов на четыре категории. В соответствии с ним, рынок форекс будет доступен только квалифицированным инвесторам. Что это даст?

- Законопроект, о котором вы говорите, предлагает разделить россиян на четыре группы: особо защищаемые и простые неквалифицированные инвесторы, а также простые и профессиональные квалифицированные инвесторы. Большинство россиян будут наделены статусом особо защищаемых неквалифицированных инвесторов. Даже среди тех, кто уже торгует на финансовом рынке, таких окажется большинство. Более 80% клиентов как биржи, так и форекс-дилеров не смогут приобретать различные финансовые инструменты. Их уделом станет ограниченный набор ценных бумаг и паи ПИФов. А ещё банковские вклады, которые предлагают всё меньшие проценты дохода, а значит, всё хуже защищают сбережения от инфляции. Но самое страшное даже не в этом. Опасность в том, что большинство активных инвесторов это не удовлетворит, и они станут искать интересные финансовые возможности за границей. Применительно к форексу, я уже рассказал, к чему это зачастую приводит.

Далеко не все иностранные финансовые компании имеют лицензии иностранных регуляторов. В интернете орудует огромное количество мошенников, которые создают целые букеты сайтов, направленных под благовидными предлогами на отъём денежных средств у людей. Сайты эти зачастую выглядят «дорого», на них вывешиваются многочисленные поддельные «лицензии» и «сертификаты». Граждане, которые будут пытаться обойти ограничения российского законодательства, станут переводить свои сбережения в надежде на доход неизвестно куда. Они останутся один на один со своими проблемами. Например, только с января по апрель этого года к нам в Ассоциацию форекс-дилеров поступила 181 жалоба от клиентов таких оффшорных компаний. Это на 30 процентов больше, чем в прошлом году, то есть налицо увеличение их активности. И это сейчас, когда услуги российских компаний ещё доступны всем инвесторам. Очевидно, что при принятии нового закона, количество таких обращений вырастет на порядок. К сожалению, кроме как советом и рекомендациями обратиться в соответствующий национальный орган страны происхождения компании, мы ничем таким пострадавшим помочь не можем.

Предлагаемые меры по категоризации инвесторов очень серьёзно ограничат права россиян на приобретение финансовых инструментов. На наш взгляд, это уменьшит легальный финансовый рынок и поспособствует процветанию компаний, которые неподконтрольны ни Центральному банку, ни какому-либо другому органу. На рынок форекс вернутся правила игры 90-х.

По моему глубокому убеждению, возможности финансового рынка должны быть открыты большинству россиян. И государство должно помогать, а не уменьшить возможности массовому инвестору прийти на этот рынок.

БИОГРАФИЯ:

Машаров Евгений Иванович, родился в 1984 году.

В 2006 году с отличием окончил факультет права Государственного университета – Высшая школа экономики. Кандидат юридических наук.

Имеет опыт руководящей работы в некоммерческих и саморегулируемых организациях.

С 2016 года - руководитель саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, «Ассоциации форекс-дилеров» (включена в Единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка Банка России).

Является Председателем Экспертного совета при Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка, заместителем Председателя Комитета по стандартам по деятельности форекс-дилеров при Банке России, членом Совета финансового рынка, членом Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по защите конкуренции на рынке финансовых услуг.

Главный редактор федерального журнала «Юрист спешит на помощь».