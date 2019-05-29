«Мы сможем решить эту проблему»: В Рослесхозе подготовили 8 законопроектов, которые помогут бороться с незаконной заготовкой древесины

В Федеральном агентстве лесного хозяйства ужесточат борьбу с незаконными заготовками древесины. В ведомстве уже не раз объясняли, что для более эффективной работы в этом направлении не хватает нормативной базы. На текущий момент в Рослесхозе подготовили сразу 8 законопроектов, которые позволят изменить ситуацию. Об этом рассказал замминистра природных ресурсов и экологии России - глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, который выступил на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Напомним, в феврале этого года Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по ужесточению борьбы с незаконной заготовкой и оборотом древесины. Главная задача - декриминализация отрасли. По словам главы Рослесхоза, план этих мероприятий состоит из 31 пункта, и на разных этапах задействованы силы 20 федеральных ведомств, а также система «ГЛОНАСС», Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа, Институт законодательства и сравнительного правоведения...

- Подготовленные нами законопроекты носят не технический характер, а являются системообразующими для отрасли и затрагивают основные вопросы урегулирования в сфере лесных отношений, - отметил Иван Валентик. - Прежде всего, это законопроект, который направлен на совершенствование системы контроля за оборотом древесины. Если кратко, то он улучшает работу системы ЛесЕГАИС (это открытая база госконтрактов, следок по древесине и др., - Авт.) и вводит электронный сопроводительный документ, который позволяет проследить движение товарной продукции непосредственно с места заготовки до места поставки или первой переработки.

Замминистра природных ресурсов объясняет, что довольно часто встречается, когда компании откровенно жульничают, покупают друг у друга для отчетности документы. То есть, документы выданы на заготовку древесины на одном участке, а по факту лес рубят на другом.

- Новые технологии мы успешно апробировали в Иркутской области и дополнительно развиваем дальше, - заявил Валентик. - Мы сможем решить эту проблему.

Один из законопроектов касается передачи на федеральный уровень прав оценку лесного ресурса. Так можно будет создать централизованную систему контроля. Другой законопроект связан с конфискацией техники, которую «ловят» на месте незаконных вырубок. «Черные лесорубы», оказывается, частенько работают с арендованными машинами, принадлежащими третьим лицам.

Еще одна проблема, которую ведомство хочет решить через законопроект, - о льготах на заготовку древесины гражданами для собственных нужд.

- Дело в том, что в разных регионах эта льгота работает по-разному, Рослесхоз же считает, что должен быть единый федеральный порядок, предоставляющий льготу не в виде права, а в виде конкретной продукции - дров, строевого леса, либо других видов древесины...

Анализов предложений Рослесхоза будет заниматься рабочая группа, которую возглавит зампредседателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

- Мы очень рассчитываем, что при подготовке новой редакции Лесного кодекса получится избежать проблем 2005-2006 годов, - сказал Иван Валентик. - Сначала его готовили эксперты, профессионалы, потом тема «ушла» в Минэкономразвития, поправки которого открыли новые возможности для бизнеса, но упустили преемственность тех отношений, которые веками формировались в лесной отрасли. Поэтому и возник такой значительный массив проблем.

КСТАТИ

Рослесхоз и Генпрокуратура проводят по всей стране совместные проверки договоров по аренде лесных участков, где идет заготовка древесины. В марте и апреле проверили уже 17 субъектов РФ. Выявлены 90 договоров аренды с существенными нарушениями (это примерно 30% от общего числа проверенных, их общий объем заготовки - 3,5 миллиона кубометров ежегодно). Они будут расторгнуты или признаны недействительными. По 91 договору требуются административные меры.