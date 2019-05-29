Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: «Кремль — не палочка-выручалочка»

С Андреем Никитиным я познакомился четыре года назад - ещё когда он возглавлял АСИ (Агентство стратегических инициатив). Даже в командировку как-то вместе ездили - в Кострому. (Он - на мотоцикле, я - на автобусе, так как с двухколесным транспортом не очень-то дружен.)

С тех пор внимательно наблюдаю за своим героем. Который в феврале 2017-го «примчался» в Новгородскую область - президент Владимир Путин назначил его руководить этим непростым регионом.

Я давно собирался к нему съездить - ну, такая вот у меня журналисткая привычка (или тактика) - «инспектировать» регионы, которые возглавила «молодежь путинского набора».

В разное время я побывал у Антона Алиханова (Калининградская), Дмитрия Миронова (Ярославская), Алексея Дюмина (Тульская область)... А нашу командировку в Великий Новгород - к Никитину - ускорило то, что в последние месяцы в некоторых СМИ появились «сигналы»: мол, на Новгородщине со здравоохранением не совсем хорошо. Ну, тогда я быстренько оформил командировку... Впрочем - обо всем по порядку.

...И здесь работы Васи Ложкина!

...А насторожились мы с фтотокором Виктором Гусейновым сразу же, как только увидели в приемной губернатора... портрет ироничного Котика работы Васи Ложкина.

Работа художника Василия Ложкина в приемной губернатора Никитина.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дождавшись, пока у Никитина закончится череда совещаний, с порога обращаем внимание главы региона на эту необычность.

- Так это же мне подарили, - улыбается Никитин. - Не держать же такую прелесть дома. Вот я и решил разместить это в приемной. Настраивает на нужный лад. Люди приходят - тоже улыбаются.

Впрочем, здесь же - у губернаторской двери висела строгая табличка, «воспрещающая» употреблять слова, типа: «А я не знал! Меня тогда здесь еще не было! Это не мой вопрос!» Ну, и тому подобное...

Табличка у двери губернатора.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дальше - еще интереснее... Вместо традиционного портрета президента - большое неформальное фото: Владимир Путин в полный рост, с мобильником в руках. (А еще говорят - у президента нет мобильного телефона!) Напротив на стене - совсем небольшое фото: cупруга Никитина Майя и дочка Арина.

В кабинете висит внушительного размера портрет президента.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тут же - старинная настольная лампа. (С синими стекляшками.)

- Ее мне жена подарила, - снова улыбается Никитин. - По моей же просьбе.

В комнате отдыха - несколько благодарностей в рамках.

- Это ваши награды?

- Ну, да...

- А почему так мало?

- Столько заработал! - Никитин явно смущен. Или - делает вид.

Разговор у нас поначалу - ну, никак не клеится!

Просим Андрея Сергеевича снять галстук. Он делает это охотно: быстрым и привычным движением. И... превращается просто - в Андрея. По крайней мере, в разговоре - когда что-то рассказывает - называет себя так: «Слушай, Андрей! У тебя - ни санавиации, ни денег? Больных не на чем возить? Да бери вертолет пока так...» (Но подробнее об этом - позже.)

Пьем кофе. Курящие - курят.

- Ну, что - поехали по объектам? - предлагает хозяин загостившимся в его апартаментах журналистам.

Мы киваем. Никитин с облегчением вздыхает: «Выпроводил...»

Откуда у него новый "Крузер"?

...- Мы же с вами решили обо всем - откровенно? Правильно?

- Договорились же. Железно!

(Ну, вот - сейчас начнем губернатора распрашивать про его новую машину, в которую он нас с фотокорреспондентом Виктор Гусейновым посадил, возможно, не оценив всех последствий этого...)

- Тогда, Андрей, ответьте, как на духу - почему вы, когда возглавили Новгородскую область, отказались от тех автомобилей, что достались вам в наследство, а сразу же пересели вот на этот новый "Крузер"?

- Честно? Там была такая машина, что я понял, что у меня есть шанс не дожить до окончания первого губернаторского срока. Пришлось купить вот этот «Крузер» и подарить его Новгородской области.

Александр Гамов и Андрей Никитин во время беседы о "Ленд Крузере".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Как? Купить - за свои деньги, что ли?

- Конечно, за свои. Но теперь эта машина - собственность региона.

- А сколько она стоит?

- Они стандартно стоят, около 5 миллионов.

- А что вам жена сказала?

- Жена сказала, что я дурак.

- Не поссорились, надеюсь?

- Нет.

- Обычно, наоборот, губернаторы, пользуясь служебным положением, за счет госбюджета, покупают себе машины, а вы заплатили аж 5 миллионов, а потом отдали по сути в другую собственность. А про это кто-нибудь знает? Кроме жены...

- Какие-то вопросы оппозиция задавала – откуда «Крузер» взялся, почему он дороже, чем те машины, что были?

- А вы сказали?

- Нет, мы не пиарили эту тему.

- Так и мы же не пиарим, просто выясняем и правду говорим. И что вы жене ответили?

- Я сказал, что безопасность важнее.

- Вы сказали, что это все - ради безопасности губернатора?

- Конечно. И потом - мы по разным местам ездим, иногда – в самые отдаленные деревни.

- А вот интересно - от какой машины вы отказались? («Вопрос на засыпку» - специально для местной оппозиции, к которой Никитин относится «спокойно и с уважением».)

- Там был какой-то старенький «Мерседес», он постоянно ломался, плюс на нем невозможно было никуда проехать. А на этой машине можно проехать, куда угодно...

- А водитель местный?

- Нет, водитель - мой.

- Из АСИ?

- Нет, еще раньше.

- А с каких пор?

- Когда я в бизнесе был, руководил группой «Рускомпозит».

- А что водитель вам сказал, когда вы купили такую машину?

- Он порадовался.

(Дмитрий, водитель губернаторского "Крузера", довольно улыбается.)

- Ну, чтобы с техникой закончить... Вы сказали, что мотоцикл сюда за два года так и не привезли. (Андрей Никитин, как я уже сказал, - фанат этого вида транспорта.)

- Нет, я не так сказал. У меня здесь стоял мотоцикл, но он был такой, паркетный, что ли. На нем тоже нельзя было никуда залезть, он - только по очень хорошим дорогам. Я его продал недавно.

- А за сколько?

- За миллион, по-моему. И купил новый.

- Кому-то местному продали?

- Нет, в Москве.

- И купили новый. Как он называется?

- BMW Jazz.

- Он у вас в Москве?

- Он сейчас «приедет».

- Он сможет ездить по этим дорогам?

- Конечно. Он по любым дорогам может ездить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711741" frameborder="0"></iframe> Откуда у Андрея Никитина новый «Крузер».Виктор ГУСЕЙНОВ

"То, куда мы с вами едем, - проблемная история"

Этот фрагмент нашей беседы губернатор сам так озаглавил. И заголовок относится не только к Колмовскому мосту, к которому мы держим путь. Хотя - прежде всего, к нему...

- Его тоже 30 лет не ремонтировали, - тихо злится Никитин, - он постоянно в ямах, потому что уже надо его ремонтировать капитально. В этом году - 1160 лет Великому Новгороду. И я попросил у президента подарок к такому юбилею – помочь нам с деньгами на этот мост. Буквально в ближайшие две-три недели он встанет на капремонт и будет отремонтирован.

- А когда вы попросили денег у президента?

- В феврале, когда я у него был.

Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- И часто вы - так вот?

- Знаете, это же (в смысле - Кремль. - А.Г.) - не палочка-выручалочка. Губернатор должен большинство вопросов сам решать. И только какие-то сложные вещи… По ним можно - и выше. По проекту «Безопасные дороги» (он уже два года в стране действует) обычно ремонтируют областные центры. То есть - специально выделяют средства на ремонт дорог. Но до прошлого года там было ограничение - деньги получали города, где проживает минимум полмиллиона жителей. И наш Новгород в число таких областных центров не попадал, мы делали ремонт на те какие-то небольшие денежки, которые сами находили.

А в этом году решено все областные центры включить в этот список. И нам тоже дали почти полмиллиарда на ремонт дорог. Но и ремонт моста стоит полмиллиарда. Да и дороги - доводить до ума. Если бы не помог президент, то нам бы пришлось делать мост вперед и не делать дороги. А благодаря помощи президента мы и дороги будем ремонтировать в этом году.

- А оппозиция знает про это? Или у вас нет ее?

- Есть, конечно. Оппозиция старается не замечать все хорошее.

- На то она и оппозиция.

- Ну, да. Наверное...

- Вообще - сколько долгов?

- В области?

- Вы какое хозяйство приняли?

- Вот смотрите, консолидированный бюджет у нас – 34 миллиарда. 16 – это долг официальный, то, что мы должны банкам, федеральному бюджету. Еще 16 – это так называемые скрытые долги. Это долги больниц, школ, не отремонтированные дороги, по которым есть решения судов, и надо их приводить в порядок. Мы сейчас договорились с Минфином о том, чтобы нам реструктурировали этот официальный долг, то есть мы по чуть-чуть его гасим. А в первую очередь гасим те долги, которые больше всего влияют на жизнь людей – здесь, как говорится, в поле зрения - больницы, школы, вот дороги ремонтируем.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Разумеется, в разговоре с Никитиным - а он с нами был - ну, очень откровенным - мы не могли обойти стороной больницу в Окуловке, вокруг которой кипели такие страсти.

- Вот эту больницу поднимают на щит, - спрашиваю у Никитина - так осторожно, - делают из нее чуть ли не «знамя оппозиции», иностранцы сюжеты снимают. Она тоже в поле вашего влияния, внимания, зрения?

- Конечно, - мой вопрос не застал губернатора врасплох, кажется, он даже ждал его. - На самом деле это - одна из наиболее современных наших больниц, с точки зрения вентиляции и всего остального. Но в силу, наверное, неэффективного руководства…

- Больницей или областью?

- Больницей. Они осваивали только 70% средств, которые им положены по Фонду обязательного медицинского страхования. То есть - копили долги тем самым... По долгам мы решение нашли. По ремонту решение нашли. Главный врач сейчас там – один из сильнейших руководителей здравоохранения в области. И все с этой больницей будет хорошо.

- А почему же такой шум-то? Что, они не туда писали? Может быть, надо было сразу - Андрею Никитину?

- Они же не писали...

Есть гораздо более сложные вопросы со здравоохранением в регионе, которые решаются, и решаются нормально и спокойно. Просто там…

- Громче кричали.

- Громче кричали, на этом кто-то решил попиариться, кто-то попытался создать себе какую-то известность. Моя же задача не в том, чтобы реагировать на крики... Моя задача в том, чтобы смертность в регионе снижалась. Вообще, исторически Новгородская область - в конце списка, к сожалению. Это не первый год, так еще в советское время было. Еще моя задача - чтобы врачи получали нормальную зарплату. Это достигается системными усилиями.

Во время посещения областной детской больницы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После этих слов Никитин задумался. Надолго. Потом - смотрит - я диктофон все равно не выключаю. (Кстати, некоторых собеседников это сильно раздражает.) И снова продолжил...

- Александр, я вот о чем думаю... Мог ли я этим - медициной, здравоохранением - заняться раньше, в 17-м году, начале 18-го? Нет ответа. С одной стороны, конечно, мог. С другой стороны, все-таки это система здравоохранения, это система, которая связана с определенным процессом, и начать, не разобравшись, рубить с плеча – люди могли пострадать, их лечебные процессы.

Нет - Никитин не оправдывался. Он просто рассуждал. Вслух. Такая, видно, привычка. Похоже...

- Да, Андрей, а вы вот еще про санавиацию нам не до конца рассказали?

- Получилось как? Когда я здесь только-только появился, ко мне пришли люди - говорят: у нас в области была своя санитарная авиация, больных возили даже из самых дальних районов. Но потом это дело прикрыли. Говорят: «Можешь? Возроди!» Ну, мы и взялись... Начнем, думаю, с областной детской больницы. Там появились вертолеты, которые спасают, там же сделали вертолетную площадку...

- А как вы ее возродили - санавиацию С кем-то договорились тогда?

- Обязательно надо говорить, что ли?

- Конечно.

- Просто директор этой компании - человек хороший, и я еще по АСИ был с ним знаком, когда они создавали только эту свою службу. Да, он мне так и сказал: «Андрей, я вижу, у тебе здесь сложно, давай мы начнем летать бесплатно какое-то время, пока вы не найдете деньги». Сейчас у нас деньги на это появились - вертолетчик и бригада врачей дежурят круглые сутки. В этом году они уже сделали 37 вылетов. Всего мы рассчитываем где-то на 150 вылетов в год. Из районов больных детей везем в областную клинику, а если какие-то сложные истории - то в Питер.

...Когда Андрей рассказывал о том, как она, новгородская санавиация, возрождалась, как работает - а потом и вертолет показал - глаза у этого ещё достаточно молодого человека загорались. Извиняюсь за штамп - по-мальчишески мечтательно...

В этом году вертолет с медиками на борту уже сделал 37 вылетов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Две истории одной Мойки

...На второй день нашей командировки на Новгородщину мы, похоже, так достали Никитина, что он, наконец «сдался»...

- Ну, хорошо. Я покажу вам один детский садик, который, как вы говорите «совсем убитый».

И - показал. Для чего повез нас в ...Мойку (село - однофамилец питерской речки.) Не знаем, как губернатор, а мы горько пожалели, что увидели это.

Судя по интерьерам, детсад был построен примерно в 60-е годы прошлого века. Шкафчики для детской одежды - сразу же, как войдешь с улицы... (Можно себе представить, какой там холод зимой!) Полы - проваливаются. Потолки провисли. Парапеты - в трещинах. Ну, и так далее - со всеми вытекающими и капающими отсюда последствиями.

Никитин - в стороне, хмуро за нами наблюдает.

- Да вы, наверное, в этот детский садик не любите гостей возить, показывать? - стараюсь говорить абсолютно не ехидно.

- Вы первые, наверное.

- А что, стыдно за предшественников?

- Не то что стыдно. Просто тут же вопрос – надо делать просто. Не надо ни стыдиться, ни радоваться, просто это задача, это не объект экскурсионного показа.

Он, похоже, не случайно трижды повторил это слова - «просто».

Кстати, перед тем, как отправиться в Мойку, губернатор нам рассказал, что и у него два с лишним года назад одна из первых поездок была именно в это село - как раз отсюда пришло письмо: мол, нам нужен нормальный детсад - помогите!

Губернатор Никитин в детском саду Мойки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

(Только, пожалуйста, уважаемые читатели, не ругайте Никитина, и нас - заодно с ним, за то, что мы выдаем чистосердечно такой вот факт. А то начнете - вот, два года не можете садик расселить. И у таких, как этот Никитин, не всегда и не до всего - сразу руки доходят. Вот...)

- Почему вы письмо прочитали и сами сюда поехали? - продолжаю я свое интервью - Вы же могли спустить сигнал по инстанциям.

- Его и спускали, я так понимаю, с 13-го года по 17-й по инстанциям, оно, письмо это, где-то ходило. А потом меня заинтересовало то, что здесь есть «Медовый дом».

- Там что было, в письме – «Трудящиеся «Медового дома»…»

- Люди в письме сказали, что село развивается, мы здесь планируем жить, хотим жить, и молодежь хочет сюда приезжать. Не просто письмо «спасите нас», а в нем было написано, что есть какой-то план развития. Я, честно говоря, мед не очень люблю…

- Да? А с чем же чай пьете?

- Я чай редко пью. Больше - кофе. Знаете, мне иногда мед друзья из Башкирии привозят - бортевой. А его же много не съешь, он такой очень активный…

- И вы сами решили поехать в Мойку, да? Никогда губернаторы сюда, наверное, не приезжали. Я - о предшественниках ваших.

- Нет, приезжали.

- И садик этот видели?

- Насчет садика не знаю. Но в «Медовый дом» предшественник приезжал.

- Вас особенно поразил этот садик.

- Было просто достаточно холодно. Там даже в ботинках стоишь на полу – холод идет по ногам. Вы же видели, какой высоты кроватки. Получается, если я со своим ростом, у меня ноги холодные, то ребенок, значит, по уши весь…

- У вас тогда дочка уже родилась?

- Да.

- Это тоже повлияло или нет?

- Конечно.

- Если бы у вас дочки не было, вы бы, может быть, и не приехали.

- Это мой первый ребенок. Вообще, когда дети появляются, у тебя же меняется сознание, ты начинаешь обращать внимание на вещи, которые раньше тебе были неинтересны. Мы стали куда-то ездить с ребенком, я стал смотреть, где ее переодеть можно, перепеленать, помыть, памперсы поменять, когда она совсем маленькая была. До этого этот вопрос был совершенно неактуален.

- Один из моих любимых героев, Юнус Бек Евкуров. 10 лет назад главой Ингушетии его назначил Путин, и у Евкурова родилось за это время… 4 сына и одна дочка. А сколько будет у Андрея Никитина, если сбудутся пожелания фотокора Гусейнова? (Витя предположил, что Никитину здесь работать - минимум 25 лет, мы и бумажечку такую забросили - в "Улей желаний", что в центре села: местные говорят - все сбывается.)

- Сколько Бог даст, столько и будет. Мы всех прокормим, всех вырастим. Всех, кто родится.

- Что, Владимир Путин, назначая губернаторами молодых отцов…

- Я тогда еще не был отцом молодым. Он сначала меня назначил. Я через две недели стал отцом.

- У президента же такая обширная информация о потенциальных кадрах. Что, Путину докладывают, что у Никитина через 9 месяцев ребенок родится, пора его назначать?

- Откуда же я знаю, что ему докладывают?

- Мы печатали фото всех губернаторов, которых он назначил. Они внешне похожи, и почти все - молодые отцы. Это что, может быть, новая политика Администрации Президента?

- Не знаю. Точно знаю, что ребенок меняет жизненные ощущения. Поскольку у меня первый ребенок достаточно поздний, я могу это оценить. Совершенно по-другому к жизни начинаешь относиться. И ты понимаешь, что есть кто-то…

- И не только у тебя.

- Да, в принципе не только у тебя.

- А вы с кем-то делились этими ощущениями своими? Вы какой-то дневник ведете? Выступления у вас такие же неформальные или вы только в интервью так откровенно можете сказать?

- По-разному. Важно же, где выступаешь.

- Я обратил внимание, что вы немножко покраснели, когда показывали этот детский садик.

В этом месте нашего разговора Никитин, как мне показалось, прямо психанул! Но - снова сдержался.

- Слушайте, мы живем во втором десятилетии ХХI века. Люди обсуждают какие-то вещи – интернет, нейротехнологии. Мы вчера с вами были в 36-й школе, где дети побеждают…

- Мы с трудом уговорили вас показать что-нибудь такое. Плохое, что ли.

- ...Побеждают во Всероссийских олимпиадах. С одной стороны. С другой стороны, ты приезжаешь в том же регионе в другое место, и видишь такие вещи. Так же быть не должно. Чем дети в Мойке хуже, чем дети, которые живут в Великом Новгороде? Ничем.

- Вы сколько АСИ (Агентство стратегических инициатив) возглавляли?

- Семь с половиной лет.

- Это повлияло?

- Конечно. Образование же всегда было повесткой АСИ. Одна из задач, которая у АСИ стояла и стоит, - это развитие современного образования. «Кванториум» мы в свое время придумали, который появился благодаря АСИ и благодаря Марине Николаевне Раковой, которая сейчас замминистра просвещения.

Уровень того, что там есть, не очень совпадает с тем, что есть в наших школах и детских садах. Давайте так. Будущее нашей страны зависит от тех людей, которые здесь живут и будут жить лет через 20-25. Чем больше талантливых детей получат шанс на то, чтобы себя проявить, тем лучше будет всем.

- Видите, второй раз уже 25 лет звучит. (Мы так заговорились, что - чуть было не вляпались в гигантскую лужу, что растекалась прямо по центру Мойки.) Скажите, через 25 лет здесь лужи останутся или их может уже не быть?

- Их совершенно точно не будет, - Никитина абсолютно никак не задел мой вопрос. - В каком году их у нас не будет? В 23-м году здесь будет идеальная дорога. До этого времени она будет поддерживаться в нормальном состоянии. У меня план по дорогам расписан до 24-го года по Новгородской области.

- Вы продали свой мотоцикл, потому что он здесь не ездит.

- Почему, он ездит, просто он ездит не так безопасно.

- А может быть, надо было подождать, пока дороги построите?

- Мотоцикл – это свобода. С этим ждать не надо никогда.

- Может быть, проще было не мотоцикл продавать, а дороги делать?

- Владелец «Медового дома» Антон Георгиев еще и дистрибьютор «Харлея» в Петербурге. Он меня уговаривал все-таки пересесть на «Харлей», но я решил, что «БМВ» вернее. «Харлей» - это машина для путешествий, но более длинных, по югам.

А мне - по делам... Кстати, вон - видишь, за школой - площадка. Мы с понедельника загоняем туда технику - будем новый детский сад строить. Может, даже в этом году ребятишек туда переселим.

* * *

- Вообще, я думаю, это самое правильное - брать у губернатора Никитина интервью около лужи. Это великий режиссер Александр Довженко говорил: «Надо смотреть в лужу и видеть в ней звезды».

- Довженко прав. Вы, Александр - тоже...

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

"Думал-думал - кому же я обещал жениться? И тут вспомнил - Майе! Работаем теперь здесь вместе. Она - врач"

- ...А дочка ваша в садик ходит или они дома с мамой?

- Мама работает.

- Где?

- В новгородском онкоцентре. Она онкогинеколог. Она работает здесь и - осталась научным сотрудником в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова в Москве. Там она пишет диссертацию, здесь она оперирует. А дочка либо в садик ходит, либо с няней сидит.

- Супруга что у вас заканчивала?

- Челябинский мед. Мы с ней из одной школы. И из одного класса. Жили и учились в Миассе. После школы лет 10 не виделись, потом как-то встретились почти случайно и решили пожениться.

Андрей Никитин с супругой и дочкой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А там у вас уже была любовь или пока нет?

- В Миассе?

- В школе.

- Ну, вот она и была.

- А как же вы 10 лет не виделись?

- Потом я уехал в Москву, она уехала в Челябинск.

- Вообще не виделись?

- Виделись пару раз в первые годы.

- Вы потом сразу предложение сделали?

- Нет, там была смешнее история. У меня была девушка в Москве, с которой мы долго встречались. И она уже начала мне намекать, что пора бы жениться, сколько можно и так далее. Я как-то ехал в метро (пробки были, машину отпустил), раздумывал, что надо, наверное, и правда жениться. И вспомнил, что я кому-то обещал, что женюсь.

- Кому-то уже обещал?

- Да. Вышел из метро, вспомнил телефон родителей Майи, позвонил им, они мне дали ее сотовый. И оказалось, что она через месяц в командировку должна в Москву приехать. Мы с ней встретились. Потом я два года ее уговаривал. Потом она согласилась.

А так она работала акушером-гинекологом в роддоме в Челябинске. Потом, когда переехала в Москву, как раз и стала писать кандидатскую и работала в Боткинской больнице дежурным гинекологом. Тоже интересное было время, когда сутками жены дома не было.

Потом ей понравилась онкогинекология. Потому что это самое сложное, что там бывает. У них же своя шкала. Чем сложнее операции, тем… Женщины редко бывают большими хирургами, потому что это физически очень сложно. А вот гинекология – это самый такой… женский труд. Наверное...

- Скажите, до того как вас сюда отправили губернатором, здесь не было специалиста такого уровня, такого класса, как ваша супруга?

- Это некорректно говорить.

- Может быть, я неправильно вопрос задал. Она заполнила какую-то вакансию, какую-то нишу?

- Ну, конечно. Дефицит врачей есть, наверное, во всех регионах. И Майя точно совершенно заполнила нишу. Есть некоторые виды операций, которые она умеет делать, которые раньше не делали в Новгородской области. Она точно добавила компетенций. Насколько я знаю, даже обучает врачей каким-то своим навыкам и в других больницах. Я в этом не очень понимаю. Надеюсь, что Майя востребована.