Ники Лауда - последний путь: Великого гонщика проводили все звезды «Формулы-1», Шварценеггер и дождь
В среду в Вене мир простился в великим гонщиком Ники Лауда. Проститься с легендой пришли звезды первой величины. Те, у кого никогда не времени. Только на похороны...
Собор Святого Стефана. Австрия. Вена. Вдова Нини Лауда Биргит, ее дети Миа и Макс, сын Ники Лукас и действующий чемпион в классе машин «Формула-1» Льюис Хэмилтон.Фото: REUTERS
У гроба Ники Лауда - шлем великого гонщика.Фото: REUTERS
Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» шотландец Джеки Стюарт (79 лет).Фото: REUTERS
Алан Прост (64 год) французский автогонщик, четырехкратный чемпион.Фото: REUTERS
Херман Майер (64) "Херминатор" австрийский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион 1998 года, трёхкратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира.Фото: REUTERS
Франц Кламмер (65), австрийский горнолыжник, олимпийский чемпионФото: REUTERS
Даниэль Брюль (40), голливудский актер, исполнивший роль Ники Лауды в спортивно-историческом фильме "Гонка", Герхард Бергер (59) и Лука Ди Монтедземоло (71) президент и председатель совета директоров Ferrari.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Дэвид Култхард (48), шотландский автогонщик, выступавший за «Макларен-Мерседес».Фото: REUTERS
Жан Тодт (73), человек, который руководил командой «Феррари» с 1993 по 2007 год.Фото: REUTERS
Похороны Ники Лауда собрали у собора множество людей.Фото: REUTERS
Сыновья Ники Лауда Лукас и Матиас Лауды со шлемом отца.Фото: REUTERS
Австрийский гонщик Герхард Бергер (59) и Льюис Хэмилтон (34), пятикратный чемпион мира.Фото: REUTERS
Лукас Лауда и Льюис Хэмилтон.Фото: REUTERS
Матиас Лауда и четырехкратный чемпион мира французский гонщик Алан Прост (64).Фото: REUTERS
Норвежский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира Аксель Лунд Свиндал (36 лет).Фото: REUTERS
Арнольд Шварценеггер пришел проститься с великим соотечественником.Фото: REUTERS
Матиас Лауда, Алан Прост (64), австрийский гонщик Хельмут Марко (76) и чемпион мира Нико Росберг (33).Фото: REUTERS
Дэвид Култхард.Фото: REUTERS
Проститься с Ники приходили и простые люди.Фото: REUTERS
Льюис Хэмилтон и Герхард Бергер.Фото: REUTERS
Лукас Лауда с шлемом отца.Фото: REUTERS
Траурная процессия прошла по улицам Вены.Фото: REUTERS
Бельгийский гонщик Жаки Икс (74).Фото: REUTERS
Флавио Бриаторе (69) - один из самых влиятельных бизнесменов в «Формуле-1» и Нико Росберг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Английский чемпион мира Найджел Мэнселл (65).Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Ирландец Эдди Джордан (71) - стал легендой «Формулы-1» и как гонщик и как владелец команды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
На гран-при Монако в минувшие выходные память Ники Лауда почтили, выставив его шлем.Фото: REUTERS
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