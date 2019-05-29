2019-05-29T20:37:09+03:00
Спорт

Ники Лауда - последний путь: Великого гонщика проводили все звезды «Формулы-1», Шварценеггер и дождь

Трехкратный чемпион мира в «Формуле-1» умер на 71 году жизни и был похоронен в Вене
Ольга ГРИНЬКИНАПетр ПАВЛОВ
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В Вене простились с легендой мирового автоспорта Ники Лаудой.В Вене простились с легендой мирового автоспорта Ники Лаудой.Фото: REUTERS
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В среду в Вене мир простился в великим гонщиком Ники Лауда. Проститься с легендой пришли звезды первой величины. Те, у кого никогда не времени. Только на похороны...

Собор Святого Стефана. Австрия. Вена. Вдова Нини Лауда Биргит, ее дети Миа и Макс, сын Ники Лукас и действующий чемпион в классе машин «Формула-1» Льюис Хэмилтон. Фото: REUTERS

Собор Святого Стефана. Австрия. Вена. Вдова Нини Лауда Биргит, ее дети Миа и Макс, сын Ники Лукас и действующий чемпион в классе машин «Формула-1» Льюис Хэмилтон.Фото: REUTERS

У гроба Ники Лауда - шлем великого гонщика. Фото: REUTERS

У гроба Ники Лауда - шлем великого гонщика.Фото: REUTERS

Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» шотландец Джеки Стюарт (79 лет). Фото: REUTERS

Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» шотландец Джеки Стюарт (79 лет).Фото: REUTERS

Алан Прост (64 год) французский автогонщик, четырехкратный чемпион. Фото: REUTERS

Алан Прост (64 год) французский автогонщик, четырехкратный чемпион.Фото: REUTERS

Херман Майер (64) "Херминатор" австрийский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион 1998 года, трёхкратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Фото: REUTERS

Херман Майер (64) "Херминатор" австрийский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион 1998 года, трёхкратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира.Фото: REUTERS

Франц Кламмер (65), австрийский горнолыжник, олимпийский чемпион Фото: REUTERS

Франц Кламмер (65), австрийский горнолыжник, олимпийский чемпионФото: REUTERS

Даниэль Брюль (40), голливудский актер, исполнивший роль Ники Лауды в спортивно-историческом фильме "Гонка", Герхард Бергер (59) и Лука Ди Монтедземоло (71) президент и председатель совета директоров Ferrari. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Даниэль Брюль (40), голливудский актер, исполнивший роль Ники Лауды в спортивно-историческом фильме "Гонка", Герхард Бергер (59) и Лука Ди Монтедземоло (71) президент и председатель совета директоров Ferrari.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дэвид Култхард (48), шотландский автогонщик, выступавший за «Макларен-Мерседес». Фото: REUTERS

Дэвид Култхард (48), шотландский автогонщик, выступавший за «Макларен-Мерседес».Фото: REUTERS

Жан Тодт (73), человек, который руководил командой «Феррари» с 1993 по 2007 год. Фото: REUTERS

Жан Тодт (73), человек, который руководил командой «Феррари» с 1993 по 2007 год.Фото: REUTERS

Похороны Ники Лауда собрали у собора множество людей. Фото: REUTERS

Похороны Ники Лауда собрали у собора множество людей.Фото: REUTERS

Сыновья Ники Лауда Лукас и Матиас Лауды со шлемом отца. Фото: REUTERS

Сыновья Ники Лауда Лукас и Матиас Лауды со шлемом отца.Фото: REUTERS

Австрийский гонщик Герхард Бергер (59) и Льюис Хэмилтон (34), пятикратный чемпион мира. Фото: REUTERS

Австрийский гонщик Герхард Бергер (59) и Льюис Хэмилтон (34), пятикратный чемпион мира.Фото: REUTERS

Лукас Лауда и Льюис Хэмилтон. Фото: REUTERS

Лукас Лауда и Льюис Хэмилтон.Фото: REUTERS

Матиас Лауда и четырехкратный чемпион мира французский гонщик Алан Прост (64). Фото: REUTERS

Матиас Лауда и четырехкратный чемпион мира французский гонщик Алан Прост (64).Фото: REUTERS

Норвежский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира Аксель Лунд Свиндал (36 лет). Фото: REUTERS

Норвежский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира Аксель Лунд Свиндал (36 лет).Фото: REUTERS

Арнольд Шварценеггер пришел проститься с великим соотечественником. Фото: REUTERS

Арнольд Шварценеггер пришел проститься с великим соотечественником.Фото: REUTERS

Матиас Лауда, Алан Прост (64), австрийский гонщик Хельмут Марко (76) и чемпион мира Нико Росберг (33). Фото: REUTERS

Матиас Лауда, Алан Прост (64), австрийский гонщик Хельмут Марко (76) и чемпион мира Нико Росберг (33).Фото: REUTERS

Дэвид Култхард. Фото: REUTERS

Дэвид Култхард.Фото: REUTERS

Проститься с Ники приходили и простые люди. Фото: REUTERS

Проститься с Ники приходили и простые люди.Фото: REUTERS

Льюис Хэмилтон и Герхард Бергер. Фото: REUTERS

Льюис Хэмилтон и Герхард Бергер.Фото: REUTERS

Лукас Лауда с шлемом отца. Фото: REUTERS

Лукас Лауда с шлемом отца.Фото: REUTERS

Траурная процессия прошла по улицам Вены. Фото: REUTERS

Траурная процессия прошла по улицам Вены.Фото: REUTERS

Бельгийский гонщик Жаки Икс (74). Фото: REUTERS

Бельгийский гонщик Жаки Икс (74).Фото: REUTERS

Флавио Бриаторе (69) - один из самых влиятельных бизнесменов в «Формуле-1» и Нико Росберг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Флавио Бриаторе (69) - один из самых влиятельных бизнесменов в «Формуле-1» и Нико Росберг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Английский чемпион мира Найджел Мэнселл (65). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Английский чемпион мира Найджел Мэнселл (65).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирландец Эдди Джордан (71) - стал легендой «Формулы-1» и как гонщик и как владелец команды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирландец Эдди Джордан (71) - стал легендой «Формулы-1» и как гонщик и как владелец команды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На гран-при Монако в минувшие выходные память Ники Лауда почтили, выставив его шлем. Фото: REUTERS

На гран-при Монако в минувшие выходные память Ники Лауда почтили, выставив его шлем.Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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