Ники Лауда - последний путь: Великого гонщика проводили все звезды «Формулы-1», Шварценеггер и дождь

"Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь": хоккеист Евгений Кузнецов о скандальном видео со своим участием

Ранее в Сети был опубликован ролик, на котором спортсмен разговаривает по телефону, а перед ним на столе находится неизвестный белый порошок