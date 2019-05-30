Ольга Бузова – Тимуру Батрутдинову: «Почему ты до сих пор не переспал со мной?»

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова дружат уже 13 лет. За это время резидент «Comedy club» и звезда «Дома-2» не раз давали повод для слухов о своем романе. После совместного отдыха в Таиланде в прошлом году молва почти поженила их. Однако 33-летняя Ольга и 41-летний Тимур не скрывают, что они не вместе - просто коллеги по работе. Скоро на экраны выйдет новое шоу, ведущими которого станут Бузова и Батрутдинов. Накануне премьеры Ольга и Тимур снялись в YouTube-шоу «Есть вопросы» и откровенно поговорили о сексе, любви и своей возможной свадьбе.

По сценарию шоу, Тимур и Ольга должны были задавать друг другу «неудобные» вопросы – такие, какие они никогда бы не решились задать в обычных условиях. Телезвезды представили себя в роли возможных партнеров – не только в интимной, но и в семейной жизни.

По сценарию шоу, Тимур и Ольга должны были задавать друг другу «неудобные» вопросы. Фото: кадр видео.

- Ты с кем-нибудь обсуждала меня как своего возможного мужчину? – спросил Батрутдинов Бузову.

- Конечно. Помнишь нашу поездку в Таиланд? Мы тебя в нашем чате с девчонками обсуждали как моего потенциального молодого человека. – призналась Ольга. – А ты меня разве не обсуждал?

Тимур ответил, что говорил об Ольге со своим близким другом, и приятель посоветовал ему жениться на Бузовой.

- У меня тоже есть чат. Там есть я и мой друг. Он говорил: «Ну давай уже женись», - рассказал шоумен.

Ольга поведала Тимуру, что была в него влюблена, но не решалась ему об этом сказать.

- Я испытывала к тебе чувства наплывами. Испытывала к тебе симпатию. Не знаю, можно ли это было назвать влюбленностью, но для меня это была влюбленность, - считает телеведущая. - Я к тебе всю жизнь испытывала симпатию, ты же знаешь.

Ольга призналась, что во время отдыха в Таиланде обсуждала Тимура с подругами как своего возможного возлюбленного. Фото: Инстаграм.

Бузова не скрывает, что в случае, если у Тимура появится девушка, она будет испытывать ревность. А Батрутдинов признался, что ревновал Ольгу к ее бывшему мужу Дмитрию Тарасову.

- Почему ты до сих пор не переспал со мной? – задала поющая телеведущая сакраментальный вопрос.

В ответ Тимур очень долго подбирал слова.

- Для меня это очень ответственный момент, - наконец сказал он. – Если я один раз с тобой пересплю, то должен буду и второй раз, и третий с тобой переспать. Я не могу с тобой мимолетный чих-пых устроить. Поэтому я так затянул наш цветочно-конфетный период. Я не хочу, чтобы ты испытала те душевные переживания, которые ты уже переживала. Мне важно не сбить тебя с этой колеи, потому что я тобой очень дорожу.

- Почему ты до сих пор не переспал со мной? – задала поющая телеведущая сакраментальный вопрос. Фото: кадр видео.

Тем не менее, шоумен признался, что не раз испытывал по отношению к Бузовой плотские желания, особенно во время их совместных посиделок с вином. Батрутдинову приходилось прилагать усилия, чтобы не сорваться и не замутить с телеведущей.

- Главное было не оступиться. Мне же тебе потом в глаза смотреть, - рассказал он. – Я знаю, как близко к сердцу ты все воспринимаешь. Я с тобой аккуратен. Я дорожу тем, что у нас есть. Если это будет просто пересып, это подмочит основания нашего фундамента.

При этом ребята признаются, что не готовы связать себя узами брака.

- Если бы прямо сейчас можно было бы взять и расписаться, ты бы вышла за меня? – спросил Тимур.

- Нет. Я честно говорю, - отрезала Ольга. – Нам все надо обсудить. Ты за мной даже не ухаживал. Почему?

Впрочем, сама Бузова и ответила на свой вопрос: «В нашем с тобой случае либо все, либо друзья», - считает она.

Тимур признается, что не может устроить с Олей "мимолетный чих-пых". Фото: кадр видео.

Осенью на канале ТНТ стартует новое шоу, в котором Ольге будут снова искать жениха, а Тимуру – невесту. Поклонники уже заинтригованы, смогут ли старые приятели закрутить романы с другими - после всех тех горячих признаний, которые они сделали. 25 мая телеканал объявил кастинг потенциальных женихов и невест для них.