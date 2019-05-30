Небо в алмазах: это не НЛО, а 60 спутников Илона Маска

60 спутников связи Starlink, успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, хорошо видны в ночном небе. Астрономы-любители снимают их на видео и выкладывают захватывающие кадры в сеть. Спутники летят эдакой гирляндой. Или поездом — поездом Илона Маска. Ведь это его SpaceX отправила в космос небывалое количество аппаратов разом. А отправит еще больше — 11 925 штук, которые образуют сеть для устройства глобального интернета феноменальной скорости.

Астрономы-любители фотографируют и снимают на видео спутники Starlink для глобального интернета.

Не все однако сразу сообразили, что «поезд» - это земных рук дело. Приняли несущиеся по небу яркие «бусинки» за эскадрилью НЛО. Многие даже перепугались, решив, что началось нашествие инопланетян.

Спутники были выпущены на высоте 450 километров. Далее, по словам Маска, они самостоятельно заберутся чуть выше — примерно на 100 километров - и займут рабочее положение.

Кассета со спутниками связи Starlink.

Спутники — тонкие — примерно 20 сантиметров в толщину. Но тяжелые. Каждый весит 227 килограммов, имеет ионный двигатель, который и позволяет перемещаться.

Все 11 925 спутников Илон Маск планирует запустить лет эдак за 6-7. Разместит вокруг Земли на разной высоте и построит на их основе глобальный интернет, скорость которого на порядки превысит нынешню. Имея соответствующую антенну, можно будет подключиться к нему в любой точке Земли. И даже вне ее. И самое главное, космический интернет нельзя будет отключить или заблокировать по воле каких-нибудь местных властей.

Спутники связи образуют ячейки, которые покроют интернетом всю Землю.

По мнению экспертов, Starlink может начать работать уж в ближайшее время. Ведь даже 360 спутников обеспечат минимальное покрытие интернетом поверхности нашей планеты. А 720 хватит для вполне пристойного.

Не очень рады грядущему обилию аппаратов Starlink профессиональные астрономы. Они опасаются, что спутники будут мешать наблюдать за звездами.

Посмотреть, где поезд Маска находится в конкретный момент времени можно здесь