Каждый шестой трезвенник в России начал пить за последний год

ВЦИОМ провел исследование о том, сколько россиян употребляют алкоголь и курят. Согласно исследованию, пить за последний год в нашей стране стало большее число людей.

Только 33% респондентов заявили, что они вовсе не употребляют алкоголь. И еще не факт, что они сказали правду, ведь опрос социологов – это не детектор лжи. А 67% россиян признались, что выпивают время от времени.

«Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя в нашей стране: если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 году - уже 33%» - говорится в резюме исследования.

Проще говоря, каждый шестой бывший трезвенник признался, что теперь он выпивает.

Данные ВЦИОМ: каждый шестой бывший трезвенник признался, что теперь он выпивает

Данные опроса противоречат официальной статистике Росстата, которая свидетельствует о том, что россияне пьют все меньше. В 2008 году наши сограждане употребляли 16,5 литров на душу населения в пересчете на чистый спирт, а сейчас - всего 10 литров. Объяснения у этого несоответствия могут быть разными. К примеру директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал «КП», что у нас много неучтенного алкоголя. Из-за высоких акцизов легальные горячительные напитки стали дорого стоить, и в результате люди переходят на «гаражную водку», которой выпивают, по экспертным оценкам, от 600 до 650 миллионов литров в год.

Статистика нелегальную продукцию, естественно, учесть не может. Другое объяснение следует из самого опроса. Только 6% респондентов признались, что употребляют чаще одного раза в неделю. Остальные (61%) заявляют, что делают это всего пару раз в месяц или реже. То есть история из песни Саши Башлачева «пьем сутками и литрами» уходит в прошлое. Людей, употребляющих алкоголь, становится больше, но употребляют они его редко и понемногу.

А вот курильщиков становится реально меньше. Только 29% опрошенных сообщили, что курят, а 19% заявили, что бросили вредную привычку некоторое время назад. Больше половины опрошенных (52%) сообщили, что вообще никогда не курили.

Вредные привычки приносят ощутимый доход в государственную казну. За алкоголь с акцизов бюджет получает около половины триллиона рублей. За табак, по предварительным подсчетам экспертов, будет получено еще более 400 миллиардов.