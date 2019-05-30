Министр иностранных дел Белоруссии - за поляков?

НАСТРОИТЬ МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ РОССИИ

Среди всех стремящихся «помочь» Белоруссии «друзей», особую роль играет Польша. И для того есть определенные предпосылки: здесь и соседское расположение стран, и общие страницы истории, и ряд других факторов, которые «оправдывают» попытки Варшавы вмешаться во внутренние дела Белоруссии и оказать влияние на белорусское общество. При этом, никто на Западе особо и не скрывает, что нынешний президент Александр Лукашенко не является для Европы и США удобной кандидатурой, и Запад с удовольствием сменил бы его на более комфортную фигуру.

Работа в этом направлении не ослабевает, хотя до сих пор она и не приносила существенных результатов. Западникам в этом направлении помогает местная оппозиция, чьи лидеры вовлечены в реализацию самых разных программ, и даже отдельные высокопоставленные чиновники в Минске. При этом, как отмечают эксперты по Белоруссии, работу в ушедшем 2018-м году западники, как местные, так и зарубежные, могут смело занести в свой актив. В республике удалось существенно расширить перечень реализуемых на западные гранты программ в сферах экономики, образования, общественно-политической, а «гражданское общество» Белоруссии все больше пытается выступать с прозападных позиций. Естественно, главная цель всей этой активности – внести разлад в российско-белорусские отношения, пользуясь любым удобным моментом.

Авторов этой стратегии не очень тревожит временной фактор, они готовы терпеть не просто год-другой, а гораздо большее время, чтобы достичь этой цели. Как и в других странах постсоветского пространства, основной упор делается на привлечение на свою сторону молодежи. В первую очередь, через западное образование. Для белорусской молодежи, включая молодых чиновников, организована учеба в Германии, Великобритании, США, но центральное место в этой части общего проекта принадлежит Польше. С 2010-го по 2017-й годы общее количество обучающихся в Польше студентов из Белоруссии увеличилось более чем в 2 раза и превысило 5 тысяч человек.

Казалось бы, нет ничего плохого в том, что молодые люди из Белоруссии смогут получить образование за рубежом. Если бы не одно «но». Значительная часть образовательных программ посвящена «стимулированию национальной самобытности» у белорусских студентов. И, кстати, это хорошо заметно на страничках многих белорусских пользователей в соцсетях. Варшава не скрывает, что намерена создать «общее польско-белорусское образовательное пространство», и готова для этого щедро финансировать новые программы студенческого обмена, сотрудничество вузов по обе стороны польско-белорусской границы, и даже открывать специальные учебные заведения для белорусов.

ТИХИЕ ЗАДАЧИ ПОЛЬСКОГО СБУ

Одним из самых серьезных шагов на этом направлении должно стать готовящееся сейчас открытие в столице Польши «Свободного Белорусского Университета» (СБУ) с дистанционным характером обучения. Уже обозначено, что СБУ станет строить свою работу в сотрудничестве с Варшавским университетом и Колледжем Европы. Стоящий у истоков создания СБУ белорусский оппозиционер и бывший некогда кандидатом в президенты страны Александр Милинкевич не скрывает предназначения нового университета: «СБУ послужит образовательной площадкой для элиты РБ, которая станет в будущем проводить демократические реформы в стране». Напомним, этот почетный член «Союза поляков Беларуси», удостенный награды «За заслуги перед польской культурой», известен и тем, что призывал в свое время белорусов браться за оружие для борьбы «против аншлюса со стороны России». Общественными координаторами проекта стали известные в Белоруссии люди, взгляды которых не нуждаются ни в каком дополнительном пояснении – писательница Светлана Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий и Станислав Шушкевич, гордящийся подписанными в Вискулях Беловежскими соглашениями.

Дистанционный характер обучения в этом университете продуман авторами проекта не зря. Таким способом они хотят уйти из-под контроля белорусских властей. Тем более, что в Литве уже имеется печальный опыт так называемого «частного белорусского вуза в изгнании» - Европейского гуманитарного университета (ЕГУ), учебные программы которого были созданы специально с учетом идеологической обработки студентов для последующего создания из них костяка несистемной либеральной оппозиции. Немудрено, что деятельность такого вуза в Белоруссии была в конце концов запрещена в связи с его открытым антигосударственным характером. Вряд ли аналогичное учебное заведение в Варшаве станут открывать с иными целями и другим прицелом.

Наверное, и этот фактор учитывал президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда указывал на важность получения образования и белорусской, и российской молодежью в учебных заведениях на территории союзного государства, а не уезжая в западные страны. Но как тогда расценивать тот факт, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей (если верить белорусским оппозиционерам) обсуждал с тем же оппозиционером Милинкевичем проект создания СБУ и даже дал добро на это? Впрочем, не в одиночку: проект СБУ активно лоббируется и рядом влиятельных чиновников из Администрации президента Белоруссии и из того же МИДа. А участие Макея подтверждается и другими косвенными доказательствами: редактор Радио «Свабода» Вечерко на своей странице в соцсети «Фейсбук» утверждает, что политический аналитик, председатель дискуссионно-аналитического Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман является человеком Макея и отстаивает его интересы в проекте. А Прейгерман – это не какой-то человек с улицы со своим Институтом, состоящим из табурета и уборщицы. Прейгерман – один из постоянных авторов Джеймстаунского фонда, его деятельность финансируется RAND Корпорейшен и фондом Аденауэра. И тот же Вечерко пишет, что «видит Прейгермана, как минимум, министром иностранных дел новой либеральной Беларуси». То есть на нынешнем месте Макея. А кем же тогда станет сам Макей? Очень интересно. С учетом того, что в истории с новым университетом в Варшаве он вместе со своими сторонниками фактически действует за спиной главы государства.

МАКЕЙ ВМЕСТО ЛУКАШЕНКО?

Впрочем, на Западе особо и не скрывают, что именно Владимир Макей рассматривается там в качестве одного из наиболее приемлемых кандидатов на пост президента страны , который сможет консолидировать «демократические силы» Белоруссии и обеспечить переориентацию страны в антироссийском и прозападном ключе.

А пока главы западных дипмиссий в Минске и представители МИД Белоруссии в странах Запада активно начали посещать мероприятия НКО в странах Балтии, Польше, Германии, Австрии и т.д., в ходе кулуарных бесед на них высказывают сожаление о высоком уровне сотрудничества Минска и Москвы и выражают уверенность в грядущей диверсификации внешней политики Минска.

Глава МИД Белоруссии практически и не скрывает, что опирается на поддержку западно-ориентированных слоев в государственном аппарате, бизнес-элите и творческой интеллигенции. Особенно активно проявляет себя пропольская прослойка в университетской среде. И на новый «Свободный Белорусский Университет» в Варшаве тут возлагаются особые надежды.

Авторская колонка. Материал отражают личное мнение автора, которое может не совпадать с позицией редакции по данному вопросу.