Мигрантам из Узбекистана пообещали комфорт

С визитом в Узбекистан премьер Дмитрий Медведев приезжал два года назад. Но если в прошлый раз премьер посетил только Ташкент, то на этот раз программу визита расширили: помимо узбекской столицы Медведев посетил Хорезмскую область - города Ургенч и Хива (последний объявлен ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия).

В Ташкенте у Медведева состоялись переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а в Ургенче он принял участие в первом заседании российско-узбекской совместной комиссии. Объем взаимной торговли между Россией и Узбекистаном растет с каждым годом. В прошлом году товарооборот достиг 4,4 миллиардов долларов. Страны ставят цель довести его до 10 миллиардов долларов. Россия поставляет в Узбекистан металлы, машины, оборудование, целлюлозно- бумажные изделия. Работают в Узбекистане и наши энергетические компании, реализуется проект строительства атомной электростанции. В свою очередь Узбекистан поставляет нам текстиль, обувь, овощи и фрукты.

Дмитрий Медведев напомнил, что между Россией и Узбекистаном заключено более 300 соглашений в различных областях.

- Сегодня мы укрепляем базу нашего сотрудничества, - сказал премьер.

По итогам переговоров делегации подписали около двух десятков документов о сотрудничестве - от сельского хозяйства и здравоохранения до модернизации узбекских аэропортов.

- Представитель президента США по национальной безопасности Джон Болтон недавно сказал, что среднеазиатский регион важен для США с учетом противостояния, которое есть у американцев с Китаем. Но по сути Штаты не заинтересованы в долгосрочном совместном развитии с Узбекистаном. А для России Узбекистан - это не какая-то разменная карта в геополитической игре, а партнер, близкий культурно и гуманитарно. Узбекистан - быстрорастущая экономика. По нашим оценкам, в скором времени она должна стать второй экономикой на постсоветском пространстве после России, - рассказал журналистам после переговоров глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Это объясняет и создание российско-узбекской комиссии на уровне премьеров. В таком формате у России есть совместные комиссии только с Францией и Китаем.

- Мы говорим не просто о торговле товарами, а о глубоком сотрудничестве по всем направлениям, - сказал Орешкин.

Помимо товаров, Узбекистан поставляет в Россию рабочую силу. Ежегодно к нам приезжают на заработки 2,5 миллиона граждан Узбекистана. Для них действует облегченный миграционный режим. Гражданам Узбекистана не требуется приглашение на въезд, поэтому они имеют возможность самостоятельно искать работу на территории России, либо могут воспользоваться системой организованного набора. Для трудоустройства в России узбеку достаточно лишь оформить патент.

- Мы обсуждаем возможность создания миграционных органов на территории Узбекистана, чтобы люди, которые по тем или иным причинам не смогут получить разрешение на работу в России, узнавали об этом на территории Узбекистана, чтобы не было потерянного времени и денег. Процесс должен стать максимально удобным и безопасным , чтобы де факто рынок труда у нас становился близким и в каком то смысле даже единым, - пояснил Максим Орешкин.