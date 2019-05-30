А ведь похожи: Наташа Королева перепутала грудь своего мужа с декольте Волочковой

Наташа Королева 31 мая отмечает день рождения — певице исполняется 46 лет. По поводу своего возраста исполнительница хита «Желтые тюльпаны» нисколько не комплексует, пребывая в счастливом состоянии «ягодка опять». Выглядит Наталья прекрасно и, как всегда, полна позитива — в чем убедились зрители шоу «Вечерний Ургант». Накануне своего дня рождения Королева побывала в гостях у Ивана Урганта и ответила на вопросы телеведущего.

Наташа пришла на шоу "Вечерний Ургант" в пикантном прозрачном платье. Фото: кадр видео.

Наталья появилась в студии в полупрозрачном платье телесного цвета, которое облегало ее фигуру как вторая кожа. Певица рассказала, что не собирается широко отмечать день рождения — она просто встретится с поклонниками на концерте и исполнит свои старые и новые песни. Иван спросил Наталью о подарке, который муж Сергей Глушко преподнес ей на 45-летний юбилей. Оказалось, супруг подарил певице... слона — зеленую фигуру, элемент ландшафтного дизайна. Теперь ушастый стоит у них на участке возле дома.

Во время программы Иван предложил Наталье сыграть в забавную игру «Узнай декольте Тарзана» по небольшим фрагментам на фотографии. Муж певицы работает стриптизером, и часто оголяет торс — как во время выступлений, так и для души, в Инстаграме. Подписчики его микроблога без труда узнают его выдающуюся грудную клетку — а вот насколько она примелькалась Королевой? Наталья была уверена, что легко справится с заданием. Но все оказалось не так-то просто.

Иван предложил Наталье узнать грудь ее мужа по фрагменту на фотографии. Фото: кадр видео.

Первой Иван показал Наталье картинку с грудью Арнольда Шварценеггера. Певица не была уверена, изображен ли на картинке торс ее мужа. А вот по поводу следующей у нее не было никаких сомнений: увидев декольте Дженнифер Лопес, Королева сразу определила, что это женская грудь.

Третий снимок тоже поставил певицу в тупик: «Наверное, он» - не слишком твердо сказала она. Но оказалось, что это торс Сильвестра Сталлоне.

Зато по поводу четвертого певица не сомневалась и уверенно заявила, что это декольте Тарзана: «Он!». Чем рассмешила Ивана Урганта и зрителей в зале. Оказалось, что на фото изображено декольте Анастасии Волочковой. «Серега, прости», - развела руками хохочущая звезда.

"Это он!" - уверенно сказала Королева. Фото: кадр видео.

Но оказалось, что на картинке изображено декольте Анастасии Волочковой. Фото: кадр видео.

К слову, звездные коллеги часто подкалывают Наталью по поводу обнаженных снимков ее супруга в соцсетях. Королеву то и дело спрашивают, у кого грудь больше — у нее или у Тарзана. «Слава богу, пока я в этом вопросе лидирую», - отшучивается артистка.