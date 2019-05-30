2019-05-30T17:39:01+03:00
Звезды

Не для слабонервных: Анджелина Джоли в день рождения дочки отвела ее к убийце-каннибалу

Юная Шайло небанально отметила 13-летие
Ирина СУХАНОВА
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Дочери Анджелины Джоли Шайло исполнилось 13 лет.Дочери Анджелины Джоли Шайло исполнилось 13 лет.Фото: EAST NEWS
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Анджелина Джоли всегда отличалась нестандартными методами воспитания отпрысков. 43-летняя голливудская звезда вновь продемонстрировала особый взгляд на то, что лучше подходит для ее детей, в день рождения своей старшей биологической дочери. 27 мая Шайло Джоли-Питт исполнилось 13 лет, и по этому поводу мама сводила ее на квест. Но не на те милые игры типа «найди сокровище и прояви смекалку». Анджелина выбрала реалити, главная роль в котором отводится убийце-каннибалу.

Актриса подарила девочке билеты на квест The Basement, который находится в Лос-Анджелесе, сообщает сайт JustJared. Главным героем иммерсивного шоу становится тот, кто купил билет, а остальные роли играют профессиональные актеры. Действие происходи в доме маньяка-каннибала — серийного убийцы, и задача участников квеста — выбраться из здания живыми и невредимыми. Игра длится 45 минут, и за это время ее участников ждет немало острых ощущений. Недаром на квесте стоит возрастной ценз 13+.

Действие квеста происходит в доме маньяка-каннибала. Фото: кадр трейлера.

Действие квеста происходит в доме маньяка-каннибала. Фото: кадр трейлера.

Судя по всему, на игру Анджелина и Шайло пошли вдвоем, без 11-летних близнецов Нокса и Вивьен, которые еще слишком маленькие для таких забав. Шайло же растет бойкой девочкой, которой такие игры вполне могут быть по вкусу. Даже внешне Шайло выглядит как крутой пацан, а не как нежная барышня. В одном из интервью Джоли рассказывала, почему она одевает дочку как мальчика.

- Шайло любит носить спортивные костюмы и классические ансамбли — пиджак, галстук, брюки. Она любит одеваться как мальчик. Она хочет быть мальчиком, поэтому нам пришлось подстричь ее, - призналась Джоли.

Главная задача участников квеста - выбраться из страшного дома живыми. Фото: кадр трейлера.

Главная задача участников квеста - выбраться из страшного дома живыми. Фото: кадр трейлера.

В последне время Шайло увлеклась музыкой: девочка учится играть на гитаре. Папарацци несколько раз фотографировали наследницу актрисы на улице с инструментом в руках — видимо, она спешила на урок.

Девочка с четырех лет требует называть себя Джоном и носит исключительно брюки. А с недавних пор вслед за старшей сестренкой подтянулась и самая младшая дочка Джоли Вивьен. Вив уже не раз появлялась на светских мероприятиях в брючных костюмах.

Вслед за старшей Шайло младшая Вивьен тоже стала одеваться как мальчик. Фото: EAST NEWS

Вслед за старшей Шайло младшая Вивьен тоже стала одеваться как мальчик.Фото: EAST NEWS

Говорят, так на девочке сказался развод родителей. Но Анджелина, разумеется, предпочитает думать, что ее дочка таким образом проявляет свою индивидуальность. С недавних пор Вивьен занимается восточными единоборствами и актриса иногда сопровождает ее на занятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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