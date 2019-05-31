Путеводитель по книжному фестивалю «Красная площадь»: Тина Канделаки расскажет о красоте, а Ингеборга Дапкунайте прочтет стихи о детстве

1 июня

11:15 Путешественник Федор Конюхов и детский писатель Илья Ильин представляют книгу «Я запрещаю бить отбой!», посвящённой событиям Крымской войны 1853–1856 годов и обороне Севастополя. Площадка «Регионы России».

13:00 Презентация сборника рассказов и эссе «Птичий рынок». Участвуют писатель Евгений Водолазкин и Григорий Служитель. Площадка «Художественная литература».

13:15 Встреча с писательницей Александрой Марининой. «Художественная литература».

14:00 Встреча с Михаилом Веллером. «Художественная литература».

14:00 Актриса Вера Васильева и художественный руководитель «Геликон-Оперы» Дмитрий Бертман представляют творческую биографию Елены Образцовой; автор - подруга великой певицы Рене Шейко. Площадка «Нон-фикшн».

14:00 Артисты Ирина Безрукова, Теона Дольникова, Михаил Полицеймако и Валерия Ланская рассказывают об «Историях и легендах Московского зоопарка». Площадка «Москва – Литературный мегаполис».

16:00 Историк, писатель и драматург Эдвард Радзинский представит новую книгу «Бабье царство» о женщинах, правивших страной в XVII-XVIII веках. Главная сцена

16:15 Встреча с Дарьей Донцовой. «Художественная литература».

17:45 Министр культуры Владимир Мединский - о «Мифах и реальностях исторического кино». Площадка «История отечества»

18:15 Дмитрий Быков прочтет лекцию о Фазиле Искандере (классику русской литературы в этом году исполнилось бы 90). Главная сцена.

18:30 Вечер поэзии с участием актера Михаила Ножкина и Геннадия Иванова. «Художественная литература».

19:45 Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков и писатель, завлит театра Захар Прилепин представляют «эскиз спектакля» о Сергее Есенина. Он основан на биографии поэта, которую сейчас готовит к печати Захар. Главная сцена.

2 июня

12:00 Телеведущий Тимофей Баженов представляет книгу «Дикие истории» и рассказывает о своих приключениях. «Нон-фикшн».

13:15 Монументальную серию «Антология русской поэзии» представят советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой и заведующий отделом «Музей Серебряного века» Государственного музея истории российской литературы им. В.И.Даля М. Шапошников. «Нон-фикшн».

13:50 Писатель Данил Корецкий представит книгу «„Сандал“, которого не было». «Регионы России»

14:00 Евгений Водолазкин представит свой новый роман «Брисбен», а Александр Ф. Скляр прочтет отрывки из него. Главная сцена.

15:30 Презентация двухтомной автобиографии Романа Виктюка «Небо». «Художественная литература».

17:00 Легендарный мультипликатор Гарри Бардин представляет книгу «И вот наступило потом…», в которой идет речь, в частности, о том, как создавались его «Летучий корабль», «Брэк» и «Выкрутасы». «Регионы России»

18:00 Ингеборга Дапкунайте прочтет стихи поэтессы Веры Павловой о детстве под аккомпанемент пианиста Алексея Гориболя. Главная сцена.

19:15 Писатель Алексей Иванов представит свой роман «Пищеблок» о советском пионерлагере, в котором завелись вампиры. «Художественная литература».

20.00 Литературный вечер МХТ имени Чехова «Круг чтения» в постановке Марины Брусникиной и с участием Ирины Мирошниченко, Евгения и Галины Киндиновых. Главная сцена.

21:00 В этом году переводчику, поэту, автору текстов группы «Наутилус Помпилиус» Илье Кормильцеву исполнилось бы 60 лет. В мультимедийном перформансе, посвященном ему, примут участие Глеб Самойлов (экс-«Агата Кристи») и журналист Юрий Сапрыкин. «Москва – Литературный мегаполис»

3 июня

12:00 Показ документального фильма «Даниил Гранин». «Художественная литература».

15.00. Театр «Практика» покажет спектакль «Всё вокруг». Актриса Алиса Гребенщикова читает произведения Веры Полозковой, Даны Сидерос и других современных поэтов. Главная сцена.

17:00 Театр Наций представит моноспектакль «Ахматова. Свидетель». К 130-летию поэта его поставил Дмитрий Сердюк. Главная сцена.

17:30 Презентация книги Бориса Барабанова «Великий Чужой. Путешествие Дэвида Боуи от Находки до Красной площади» о путешествии знаменитого музыканта в СССР. «Художественная литература».

20:30 Журналистка и телеведущая Тина Канделаки представляет книгу для женщин о красоте «PRO лицо». «Нон-фикшн».

4 июня

13:15 Встреча с Сергеем Лукьяненко. Он представит «Порог» - первый роман из нового цикла, «космической оперы» «Соглашение». Главная сцена.

16:00 Историк моды, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев представляет мемуары «Фамильные ценности». «Художественная литература».

17:00 Народный артист России, актер театра МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров исполнит произведения Пушкина, Чехова, Горького, Вознесенского, Шукшина и Саши Чёрного. Главная сцена.

20:30 Музыкальный спектакль «Тургенев. Метафизика любви» об отношениях великого писателя с Полиной Виардо. Участвуют Сати Спивакова и Владимир Кошевой. Главная сцена.

5 июня

13:30 Николай и Марина Сванидзе представят книгу «Погибель Империи: Наша история 1913-1940. Эйфория». «Нон-фикшн».

14.00 Владимир Познер представляет свою книгу о Германии и России «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд». Главная сцена.

15:00 Встреча с Дианой Арбениной. Главная сцена.

17:00 Презентация книги «Граф Лев Толстой. Как шутил, кого любил, чем восхищался и что осуждал яснополянский гений». «Нон-фикшн».

18:15 Писатель Денис Драгунский представляет новый сборник рассказов «Соседская девочка» и роман «Автопортрет неизвестного». «Художественная литература».

18:30 Спектакль «Вечер поэзии. 60-е…». Актеры актеры Театра «Современник» читают стихотворения Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Геннадия Шпаликова и других поэтов-«шестидесятников». Главная сцена.

18:30 Бывший журналист «Комсомолки», писатель Юрий Рост представит книгу «Сахаров. «Кефир надо греть». В основе - беседы с вдовой академика Сахарова Еленой Боннэр. «Нон-фикшн».

6 июня

16:30 Кантата для солистов, женского хора и камерного оркестра Леонида Десятникова «Пинежское сказание о дуэли и смерти Пушкина» с участием актрисы Светланы Крючковой. Главная сцена.

17:00 Бывший журналист «Комсомолки», писатель Юрий Рост представит альбом «"Мир искусства" Юрия Роста», в котором собраны фотографии деятелей советского и российского искусства и очерки о них. «История отечества».

18:30 Артист Юрий Стоянов прочтет повесть Александра Пушкина «Метель» под музыку Свиридова, Чайковского и Прокофьева. Главная сцена.

20:00 Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская и юрист Иван Соловьев представят книгу «Крымская весна. До и после. История из первых уст». «Нон-фикшн».

20:30 Концерт Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко «Пушкин Гала». Дирижёр Феликс Коробов. Главная сцена.

В программе возможны изменения.

НЕ ПРОПУСТИ!

Встреча с «Комсомолкой»

На фестивале «Красная площадь» будут представлены книги издательского дома «Комсомольская правда». На нашем стенде вы сможете приобрести новинки этого года по самым привлекательным ценам; это и бестселлер Виктора Баранца "Крым–2014" и уникальный альбом "Сталин. Главные документы", и книга Алексея Белякова, самого успешного биографа Аллы Пугачевой, выпущенная к ее 70-летнему юбилею – "Жизнь и удивительные приключения великой певицы".

Также мы представим вам книги о кулинарии: "Страна, за стол!" Екатерины Шаповаловой, "Семейная кухня» Венеры Осепчук, "Острая подача» Екатерины Холоповой, "Легкие на подъем" Валерии Яковцовой, "Тарелка молодости" Сергея и Милены Ильиных, "Золотой запас" Марии Ковалевой.

Поклонники нашей культовой серии географических энциклопедий РГО смогут познакомится с седьмой книгой иллюстрированных научно-популярных альбомов – "Шантарскими островами". Детям тоже не будет скучно: на стенде мы представим новинки для самых юных читателей. Комиксы с наклейками "Царевны", сборник квестов "Фикси-путешествие. Древний Египет", комиксы "Ми-ми-мишки. Лучшая напоминалка" и задания с раскрасками "Лео и Тиг. Осень в тайге".

Еще на «Красной площади» можно познакомиться с нашими журналистами. 2 июня в 11.45 Евгений Сазонов представит книгу "Шантарские острова" (студия, шатер № 15). 4 июня в 17.30 Виктор Баранец расскажет о книге "Крым-2014" 04.06 (лекторий, шатер № 12). Наконец, 5 июня в 14.30 Андрей Дятлов и Владимир Долматов представят книгу "Сталин. Главные документы" (студия, шатер № 15).

И еше вы сможете оформить подписку на «Комсомольскую правду». Пункт подписки находится у главной сцены (вход через улицу Ильинку).

А если не сможете посетить фестиваль, приобретайте книги «КП» и подписку на газету в любое удобное для вас время на shop.kp.ru!

16+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.