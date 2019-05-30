«Приношу извинения всем людям!» Друзь раскаялся за попытку подкупа в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

26 мая в Москве прошло заседание правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Участие в нем принимали самые авторитетные члены клуба: Алексей Козлов, гендиректор телекомпании «Игра-ТВ» Наталья Стеценко, Максим Поташев и, конечно, Александр Друзь. Обсуждалась масса важных организационных моментов — как, например, включение в ассоциацию клуба знатоков из Мальты и Киргизии.

Но самым животрепещущим было, само собой, обсуждение февральского скандала, организованного Александром Друзем и Ильей Бером — редактором шоу «Что? Где? Когда?». Второй опубликовал аудиозапись разговора с первым, на которой отчетливо слышно, как магистр соглашается купить у редактора ответы на вопросы к шоу «Кто хочет стать миллионером?», в котором Бер тоже работал. Выигрыш предлагалось поделить. Во время съемки проекта, в котором Друзь участвовал с Виктором Сидневым, вопросы были другими и знатоки «срезались».

Запись Бер сопроводил длинным постом в ЖЖ («Живой журнал»), в котором пояснил, что не провоцировал Друзя, а лишь воплотил в жизнь идею магистра. Ведь Александра Абрамовича якобы не раз ловили на нечистоплотности — и он сам предложил «слить» ему ответы. В связи с этим Бер предложил правлению Международной ассоциации клубов «ЧГК» дисквалифицировать Друзя как игрока, организатора турниров и функционера МАК.

И вот, господа присяжные заседатели собрались. Но лед не тронулся. Все прошло без сенсаций — Друзь сохранил должность вице-президента МАК «ЧГК», не став голосовать против себя, и извинился за то, что случилось.

— Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК “Что? Где? Когда?”, — заявил на заседании магистр игры. — Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред.

Во время голосования Друзь победил с ЧГК-шным счетом 6:4. За то, чтобы оставить Александра Абрамовича в должности, проголосовали и гендиректор телекомпании «Игра-ТВ» Наталья Стеценко, и ее сын, ведущий шоу Борис Крюк, и магистр игры Алексей Козлов. При этом Максим Поташев воздержался от голосования, как и сам виновник торжества.

Комиссия признала, что и Бер, и Друзь нанесли репутационный ущерб «ЧГК», но при этом в протоколе особо подчеркивается: попытка нечестной игры в «Кто хочет стать миллионером?» не имеет отношения к «деятельности МАК «Что? Где? Когда?».

Сохранил Друзь место и в лицензионной комиссии МАК «ЧГК» («за» — единогласно 15 человек). А вот Комиссия по этике ЧГК, которую возглавлял магистр, была ликвидирована.

Стоит пояснить, что речь во время заседания шла о так называемых спортивных играх — то есть не о том, что мы видим в эфире — Первый канал по-прежнему не снял «бан» на участие магистра в «Что? Где? Когда?». Поэтому в интеллект-шоу мы знатока не увидим.

КСТАТИ

Доходы Александра Друзя: миллион рублей за рекламу и 500 тысяч за тренинг

Изучаем доходы Александра Друзя - знаменитого телеэрудита, ставшего недавно героем громкого скандала (подробности)