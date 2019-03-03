Доходы Александра Друзя: миллион рублей за рекламу и 500 тысяч за тренинг

На рубеже 90-х Друзь после работы бомбил на 407-м «Москвиче» - Александр тогда был программистом, а им в то время платили немного. Теперь Александр Абрамович ездит на «Фольксвагене», но до сих пор подрабатывает поздними вечерами - такова специфика его трудовой деятельности. И доходы от участия в телепроекте «Кто хочет стать миллионером?» весомой роли в финансовом благополучии Друзя не играют.

Напомним: после участия знатока в этом шоу случился скандал. Редактор программы Илья Бер заявил, что Друзь предлагал ему слить правильные ответы, а выигранные деньги поделить, Друзь же сказал, что скандальный разговор, аудиозапись которого попала в интернет, состоялся лишь потому, что он хотел вывести продажного редактора на чистую воду. Как бы то ни было, от участия в проектах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» отстранили и Друзя, и Бера. «Комсомолка» изучает доходы Александра Друзя и разбирается, как повлиял на них скандал*.

Пенсия

Около 15 тыс. руб. в месяц

63-летний Друзь дослужился до вполне приличной по нынешним временам пенсии, но вряд ли ее размер всерьез беспокоит обеспеченного знатока.

Телевидение, книги

От 100 - 200 тыс. руб. за проект

В недавнем интервью Друзь рассказал: «Когда на одном из питерских телеканалов появляется какой-либо проект, работаю как руководитель игровых программ». Постоянной зарплаты на канале Друзь не имеет, получает лишь за конкретный проект. Кроме того, Александр Друзь выпустил две книги: одна - детская, а вторая - путеводитель «Петербург: пешком по городу». Знаток планирует продолжить выпускать путеводители и готовит к изданию книги «Петербург: прогулки по пригородам» и «Петербург: пешком по городу-2».

Рекламные контракты

От 1 млн руб. за контракт

Знаток рекламировал и банковские услуги, и обогреватели. Кто-то решит, что после скандала заказчики вряд ли захотят сделать Друзя лицом своего бренда, однако специалисты утверждают обратное: Друзь стал еще более узнаваемым и соответственно интересным для рекламодателей.

Лекции, тренинги, консультации

300 - 500 тыс. руб./ 1 мероприятие

В регионах в моде авторские лекции и тренинги от магистра. Темы разные: к примеру, «Интеллект. Лидерство. Принятие решений» или «Правильность принятия решений. Ловушки для ума». На основе недавнего скандала Александру Абрамовичу пора готовить лекции на тему «Правильные риски. Ловушки для ума и репутации». Шутки шутками, а деньги такие лекции приносят хорошие и стабильные. Так как большинство лекций проходит в регионах, то к затратам организаторов, помимо гонорара магистру, добавляются расходы на перелет и проживание двух человек - Друзя и его импресарио.

Кстати, раньше Друзя охотно приглашали в регионы на вручение различных бизнес-премий. По предварительным оценкам пиар-специалистов, из-за скандала Александр Абрамович может лишиться именно этой статьи дохода.

Игры-корпоративы

300 тыс. руб./1 мероприятие

Самый модный корпоратив в крупных компаниях - интеллектуальный. Александр Друзь - наиболее востребованный специалист в этом сегменте мероприятий. Хозяин одного из пиар-агентств сообщил нам, что после телескандала спрос на Друзя лишь вырос: магистра клуба знатоков активно бронируют на весну. Очень популярен интеллектуальный тренинг «Внимание, вопрос!». Продолжительность - до 2 часов. Формат - команды отвечают на вопросы ведущего. Гонорар Друзя от количества участников не зависит и составляет 300 тысяч рублей. В качестве сувениров участникам предлагают рекомендованные знаменитым эрудитом книги - 1000 рублей за штуку. Кстати, деньги заказчикам тренинга предлагают перевести на счет ИП Александра Друзя, то есть налоги маэстро платит.

КСТАТИ

В свое время у Друзя было две компании, торговавшие стройматериалами. Но после кризиса в отрасли Александр продал их, инвестировав вырученные средства. Сумма инвестиций неизвестна.

Еще одно направление для инвестиций - бонистика (коллекционирование бумажных денег). От отца Друзю досталась солидная коллекция, которую он пополняет.

Что касается телеигры «Что? Где? Когда?», то отстранение от участия в ней напрямую на его доходах не отра-зится: денег знатокам в игре не платят.

Кстати, пусть Друзь и отстранен от игр в интеллектуальном клубе, уже завоеванных наград и званий у него никто не отбирает. Александр Абрамович по-прежнему является магистром «Что? Где? Когда?», обладателем «Бриллиантовой совы» и шестикратным обладателем «Хрустальной совы».

*Подсчеты произведены на основе данных, взятых из открытых источников.

КСТАТИ

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РЕАКЦИЯ

Президент «Что? Где? Когда?» о скандале с Друзем: «Грустно! Все не правы. Хотелось бы всем раздать пощечины!»

Президент международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», гендиректор телекомпании «Игра» Наталия Стеценко впервые прокомментировала скандал, в котором оказались замешаны магистры ЧГК Александр Друзь и Виктор Сиднев.

Напомним, 22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А 12 февраля главный редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. (подробности)

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Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, пожалуй, один из самых интеллектуальных людей в России. Он знает ответы на все вопросы. Вот только с новой задачей пока справиться не может. Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Абрамовича в том, что тот пытался выкупить у него правильные ответы на вопросы, по бросовой цене в 700 тыс. руб. (подробности)

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