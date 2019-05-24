Друзя в эфире заменили на звезду команды Ровшана Аскерова

2 июня в прямом эфире Первого канала начнется летняя серия игр «Что? Где? Когда?». В первой игре с телезрителями будет сражаться команда Виктора Сиднева. Напомним, что именно в этой команды играл Александр Друзь. А значит это будет первая игра подопечных Сиднева после «дисквалификации» Александра Друзя.

Напомним, что скандал разразился из-за участия Друзя в программе «Кто хочет стать миллионером?». Редактор этого телепроекта Илья Бер сообщил, что звезда «Что? Где? Когда?» Александр Друзь предлагал ему слить ответы в «Кто хочет стать миллионером?», ну а выигранные деньги разделить пополам. Друзь обвинения частично отверг: мол, компрометирующий разговор состоялся, так как он хотел продажного редактора вывести на чистую воду. В итоге от участия в телепроектах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» отстранили и Бера, и Друзя.

И вот пришло время команде Виктора Сиднева готовиться к игре. Капитан решил заменить своего давнего товарища - магистра Александра Друзя на знатока-женщину, кстати первую в этой команде.

Вместо Александра Друзя будет играть Инна Семенова. Семенова - знаток со стажем. Инна участвовала в интеллектуальной телевизионной игре «Что? Где? Когда?» на Украине (Семенова родилась в городе Винница, здесь же выучилась на юриста), потом в Азербайджане, а с 2016 года играет в России. Инну Семенову телезрители знают, как звезду команды «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Кроме того, у Семеновой случился служебный роман, и она вышла замуж за журналиста и знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Малкина.

Сиднев и Друзь в том самом скандальном выпуске "Кто хочет стать миллионером?"

Кстати, команда того самого Ильи Бера в спортивной, а не в телеверсии «Что? Где? Когда?», одна из сильнейших. И совсем недавно Бер выступал в качестве редактора на игре «Зеркало открытого чемпионата Мальты». Так вот в турнире приняло участие 167 команд на 45 площадках в 35 городах 13 стран. И 1-е место завоевала команда, членом которой является как раз Инна Семёнова.

Сама Инна рассказывала, что начала играть в «Что? Где? Когда?» еще в школе: «В седьмом классе учитель истории предложил собрать команду и поучаствовать в городском турнире. Оказалось, что там играли только взрослые. В первой игре мы ответили всего на один вопрос. Сильно расстроились, но я сказала девочкам, что это интересно и надо продолжать играть. Взрослые команды над нами смеялись. Но это продолжалось до момента, когда мы, школьницы, выиграли у взрослых знатоков. Постепенно отсеялись девочки, которым игра была неинтересна. Я осталась...»

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