2019-05-30T21:14:06+03:00
Умные вещи

Российские специалисты изобрели камеру, которая снизит уровень ДТП из-за усталости водителей

Ее возможности продемонстрировали президенту РФ на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Новая камера так же поможет вовремя замечать усталость водителей грузовиков, маршруток, каршеринга и другого городского транспорта.Новая камера так же поможет вовремя замечать усталость водителей грузовиков, маршруток, каршеринга и другого городского транспорта.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В четверг, 30 мая, состоялось совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, в котором принял участие российский лидер Владимир Путин.

Управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян показал президенту новую разработку компании - устройство Yandex Signal Q1. Эта необычная камера, которая анализирует уровень внимания водителя на дороге с помощью технологий компьютерного зрения. Устройство устанавливается в салоне машины и помогает снизить уровень аварийности из-за усталости водителей.

При этом само изобретение размером не больше смартфона или видеорегистратора. Камера работает в реальном времени и отслеживает 68 точек на лице водителя, чтобы мониторить направление его взгляда, поворот головы и частоту моргания. В том случае, когда водитель отвлекается от дороги, камера подаёт специальный сигнал.

Тигран Худавердян заявил, что до конца года планируется установить такие камеры в пяти тысячах машин.

К слову, на текущий момент Яндекс ведет переговоры с руководством нескольких российских регионов об внедрении изобретения на линиях междугородних автобусов и в городском транспорте. Новая камера так же поможет вовремя замечать усталость водителей грузовиков, маршруток, каршеринга и другого городского транспорта, сообщил KP.RU собственный источник.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин призвал на помощь искусственный интеллект. Президент приехал в школу программистов, чтобы заглянуть в будущее. Путину была продемонстрирована система компьютерного зрения, распознавания лиц и объектов, которая анализирует транспортные потоки в Москве и ищет подозреваемых в местах скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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