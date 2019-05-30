2019-05-30T19:01:34+03:00
Происшествия

В Москве пропал бизнесмен-перуанец

Родственники 37-летнего Зары Мамани Карлоса Оливера уверены, что его похитили
Анастасия ВАРДАНЯН
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В день исчезновения гражданин Перу уехал из дома на личном автомобиле.В день исчезновения гражданин Перу уехал из дома на личном автомобиле.
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Уже вторую неделю ничего не известно о судьбе Зары Мамани Карлоса Оливера, 37-летнего бизнесмена их Перу. Мужчина пропал в Москве 21 мая. Заявление в полицию подал родной брат пропавшего, который тоже живет и работает в российской столице.

- В день исчезновения он уехал из дома на личном автомобиле "Мерседес Бенц С 180". На телефонные звонки не отвечает. Известно что, он проследовал от станции метро "Озерная" в сторону Московской области. По словам родных, ранее из дома не уходил, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

Полицейским в поисках помогают волонтеры отряда "Лиза Аллерт". Пока установить местонахождение перуанца не удалось. По версии родственников, он мог быть похищен.

В Россию Зара и его родной брат перебрались несколько лет назад. Оба работали в крупных компаниях и неплохо зарабатывали. Однако требований о выкупе пока не поступало.

Полицеские и волонтеры просят откликнуться всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины. На вид ему около 40 лет, волосы темные, рост 170 сантиметров, глаза карие, телосложение полное. Звоните по телефонам: 112 и 8 800 700 54 52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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