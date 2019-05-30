Подготовительные работы на Шиесе закончат к 15 июня

Работы на станции Шиес в Архангельской области, выполняемые в рамках первого этапа инженерной подготовки территории под современный ЭкоТехноПарк, завершат до 15 июня.

Об этом на официальном сайте проекта сообщает его инвестор ООО «Технопарк».

Сейчас на железнодорожном участке у станции Шиес рабочие заканчивают отсыпать откосы путей песчанно-гравийной смесью. Необходимые инертные материалы – песок и гравий – подвозят прямо на место работ. Руководители проекта намерены успеть закончить их до 15 июня в полном объеме, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию объектов железной дороги. Параллельно идут работы по ограждению территории, это тоже является частью первого этапа подготовки.

Напомним, что новости о планах строительства вдали от поселений Ленского района высокотехнологичного объекта для хранения и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) из Москвы вызвали сильную обеспокоенность местных жителей и экоактивистов. Последние перешли в активную фазу противостояния с рабочими, мешая строительству, портя технику и проводя полноценную осаду объекта.

В связи с этим представители ООО «Технопарк» попросили всех граждан, находящихся на территории станции Шиес, не препятствовать работам, ведь это не только напрямую отражается на сроках их завершения, но и ставит под вопрос безопасность эксплуатации объектов железнодорожного хозяйства.

Как подчеркнули в компании, все работы проводят при строгом соблюдении законодательства в сфере строительства и природопользования. Необходимые документы и согласования – договора аренды, акт-допуск на производство работ, в рамках которого идет установка ограждения территории, - инвестор получил. А информация о том, что ограждение устанавливали с нарушением закона, не соответствует действительности.

Еще с октября 2018 года инвестор предоставляет жителям региона всю актуальную информацию о ходе реализации проекта на публичных мероприятиях и в СМИ. Более того, чтобы все желающие могли получать полную и достоверную информацию о проекте, уже в ближайшее время инвестор обещает открыть в районе станции Шиес официальный информационный центр. Там любой желающий сможет ознакомиться с материалами о проекте, применяемым технологиям, и получить все пояснения у специалистов.

Также на официальном сайте проекта www.shies.ru (http://www.shies.ru/) начнется круглосуточная онлайн-трансляция с видеокамер, установленных на территории станции Шиес. По обратной связи пользователи смогут задать экспертам и представителям компании свои вопросы о проекте.

После разработки проектной документации экологи и специалисты проведут процедуру оценки воздействия на окружающую среду, в рамках которой организуют общественные слушания. Инвестор обещает, что на всех этапах будет проводить обсуждение проекта с жителями области. Также оценкой проекта займутся заинтересованные представители общественных организаций, российские и иностранные эксперты. Затем будет проведена Государственная экологическая экспертиза в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и Государственная экспертиза всей проектной документации.

Строительные работы, непосредственно связанные с реализацией проекта, могут начаться только при получении положительного заключения по итогам всех этапов, резюмировал инвестор.