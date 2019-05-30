Версия: Беглый банкир Горбунцов может быть причастен к убийству российского миллиардера

На днях совершено неожиданно всплыли новые детали громкого убийства пятилетней давности.

ОФФШОРЫ И РЕЙДЕРЫ

22 января 2014 года бизнесмен Александр Минеев ехал из своего подмосковного особняка на переговоры в Москву. Минеев - основатель бизнес-империи, крепко вставшей на ноги еще в 90-е. Его фирму «Партия», торговавшую компьютерами и копировальной техникой, вы наверняка помните по рекламе тех лет - запоминающийся был логотипчик, с мельницей. По сути это была первая в стране сеть магазинов бытовой и офисной техники, обороты - сотни миллионов долларов… «Рейндж Ровер», в котором охранник вез Минеева, тормознул на светофоре. И вдруг из стоявшего рядом внедорожника грянули автоматные очереди. Стреляли почти в упор. Бизнесмен, чье состояние оценивали в 1 миллиард долларов, скончался на месте. Киллер скрылся. Ни его, ни заказчиков до сих пор не нашли.

На момент убийства главными активами Александра Минеева были несколько торговых центров в центре Москвы, складские терминалы, автосалон. И этого только в столице. Были объекты и в других городах. Известно, что вся недвижимость долларового миллиардера была оформлена на 18 российских ООО, которые в свою очередь были учреждены оффшорами из Белиза и с Сейшельских островов. В свою очередь единственным акционером всех этих оффшоров являлась гонконгская фирма Crazy Dragon, принадлежавшая - правильно - Александру Минееву.

«За год до своей смерти Минеев решил перевести счета фирм из одного банка в другой, - пишет известный журналист Олег Лурье. - Именно тогда и выяснилось, что у его компаний сменились руководили и учредители. Однако полиция возбудила дело о хищении активов бизнесмена лишь спустя месяц после убийства Минеева. Адвокаты наследников Минеева смогли вернуть контроль над предприятиями спустя год после смерти бизнесмена. И тут снова неожиданная новость - у гонконгской компании Crazy Dragon International Limited сменился собственник. Новым руководителем предприятий убитого бизнесмена стала компания FORUS Corporation, которая была зарегистрирована в Панаме, но работала в столице РФ. Однако позже выяснилось, что активы Минеева успешно захватили во второй раз именно те, кто занимался возвратом предприятий. Адвокаты наследников Минеева тесно взаимодействовали с компанией FORUS Corporation…»

«ВХОДИЛ В ПРЕСТУПНУЮ ГРУППУ МАФИОЗНОГО ТИПА»

Дела об убийстве Минеева и атаке на его бизнес объединены в одно производство. Для всех очевидно, что попытки отжать активы миллиардера и его физическое устранение - звенья одной цепи.

В ноябре прошлого года в офис FORUS Corporation у метро «Владыкино» нагрянули «люди в черном» и спецназ. После обыска и выемки документов был задержан адвокат Вадим Веденин, которого подозревают в мошенничестве по имуществу Минеева. Еще два фигуранта, бизнесмены Каледин и Шибанов, буквально за несколько часов до визита силовиков стремительно исчезли из России.

На днях эта история получила новый поворот.

Собственное независимое расследование по этой истории проводит «Новая Газета». Накануне с журналистом Иреком Муртазиным встретился пророссийский молдавский политик Ренато Усатый, который представил доказательства: операцию по смене собственников фирм Минеева начали готовить еще за месяц до того, как бизнесмен был убит. Усатый устроил журналисту встречу с неким 53-летний Тимуром Исаевым. Мужчина заявил, что с 2013 года по 2018 годы «входил в преступную группу мафиозного типа, организованную Германом Горбунцовым» и причастен к рейдерскому захвату компаний Александра Минеева.

КОНСУЛЬТАНТ ИЗ КИТАЯ

Тут важно напомнить, кто такой Герман Горбунцов. 53-летний банкир - человек с весьма интересной биографией. В 18 лет он получил срок за разбой. Отсидел три года, а после возвращения на свободу ушел в бизнес. Через несколько лет он уже приближенный банкира Александра Френкеля, которого называли «королем обнальщиков» и посадили на 19 лет за заказ убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Позже Горбунцов являлся владельцем и совладельцем десятка различных банков (многие из них уже давно благополучно лопнули). Аудит его «Столичного Торгового Банка» показал, что в 2008-2009 годах со счетов бесследно исчез 1 миллиард долларов, принадлежащий корпоративному клиенту, ОАО «РЖД». Когда всплыла эта история, Герман Горбунцов сбежал в Молдавию. Тут до кучи еще выяснилось, что что часть пропавших денег была выведена через принадлежавший ему молдавский банк.

В Кишиневе банкир поначалу сблизился с лидером демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком. Но вскоре между ними произошла ссора и Горбунцов побежал дальше - в Лондон, любимый город всевозможных российских беглецов. В 2012 году на мужчину было совершено покушение. Горбунцов выжил.

А в последнее время Герман Валерьевич, на которого на родине заведены уголовные дела по мошенничеству с крупными суммами, стал в Британии едва ли не главным «русским политическим беженцем». На фоне мутной истории со Скрипалями для Запада это, конечно, весьма актуально. Такой же фигурой был в свое время Борис Березовский.

Дошло до того, что Герман Горбунцов объявил себя свидетелем по делу полковника Захарченко, но приехать в Россию для дачи показаний он так и не сподобился.

Но вернемся к Тимуру Исаеву. Он несколько лет жил и работал в Китае, помогая туристам из СНГ решать возникшие на территории КНР проблемы. В 2013 году на него вышел некий Игорь Скрыпник. Мужчина отрекомендовался помощником Горбунцова. Банкиру нужен был надежный человек в Поднебесной для различных небольших, но ответственных поручений. Исаев и Горбунцов имели даже личный разговор - через китайский мессенджер WeChat. «Консультант» успешно выполнил несколько заданий живущего в Лондоне банкира.

ГОНОРАР - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР МИНЕЕВА

«В первых числах декабря 2013 года Горбунцов связался с Исаевым по WeChat и якобы попросил «подобрать номиналов», то есть физических лиц, которым предстояло стать формальными руководителями компаний. Горбунцов поставил условие, чтобы «номиналы» были не европейцами и не китайцами», - пишет «Новая Газета».

Исаев нашел пару африканцев. Вскоре эти двое оказались «зицпредседателями» в структурах Минеева. Как это сделали? Оказалось, все было просто. Нанятый людьми Горбунцова хакер взломал почту приближенного Минеева, который держал связь с гонконгским секретарем Crazy Dragon International Limited. Тому просто направили письма с заданием переоформить компанию на новых людей. Такое же письмо пришло и с ящика другого помощника Минеева. Но тот, по данным «Новой», сам уже играл на стороне Горбунцова.

Еще через несколько недель вместо африканцев руководителем оффшоров и головной компании стал уже известный нам Александр Шибаков. Исаев помогал оформлять документы. По его словам, все поручения давал либо сам Горбунцов, либо отрекомендованные банкиром люди из FORUS Corporation.

За работу Исаеву обещали один из торговых центров Минеева в Москве. А когда он приехали присматривать объект, произошло нападение - мужчину якобы пытались похитить. Подручные Горбунцова убедили Тимура Исаева, что ему угрожает опасность и он должен на время исчезнуть. Тот несколько лет жил под чужим паспортом на Филиппинах и в Эквадоре. В 2018 году он, наконец, понял, что его «кинули» и связался с Ренато Усатым, заявив, что за эти годы приберег много террабайтов информации, доказывающей причастности Горбунцова к рейдерскому захвату имущества покойного Александра Минеева. Почему именно к Усатому? В Молдавии на политика завели уголовное дело - якобы именно он заказал то самое покушение на Германа Горбунцова. Хотя задержанный киллер говорил, что заказ на устранение беглого российского банкира получил от Плахотнюка… Вот такая «Санта-Барбара».

Наверняка эти данные зададут расследованию новый темп.

СУПЕРСВИДЕТЕЛЬ

Удивительно, насколько сам Герман Горбунцов умеет выходить в любой чрезвычайной ситуации сухим из воды. Как только у него возникают проблемы, он тут же оказывается самым незаменимым человеком.

Стоит вспомнить, что до того, как стать свидетелем по делу Захарченко, Горбунцов объявлял себя свидетелем по делу об убийстве Бориса Немцова. А до этого - свидетелем по делу об убийстве Александра Минеева (хотя в итоге выясняется, что он к этому как раз сам и причастен). А до этого он точно так же был свидетелем по покушению на банкира Александра Антонова, уже из Лондона сдав Следственному комитету России своего бывшего друга и соратника Петра Чувилина. Видимо, надеялся выторговать себе какие-то особые условия. А может и закрытие заведенного на него дела.

Позже это сработало в той же Молдавии. После ссоры с Плахотнюком на Горбунцова завели сразу несколько дел. Но все они были волшебным образом закрыты, как только банкир дал показания о причастности к покушению на него якобы людей Ренато Усатого…

Со стороны жизнь Германа Горбунцова во время реальной для него опасности выглядит фрагментом из советской киноклассики:

- …Песчаный карьер - два человека.

- Я!

- Цементный завод.

- Я!

- Погрузка угля.

- Я!..

Шутки шутками, но беглый банкир, похоже, нашел баг (так на сленге называют ошибки, «пробоины», слабые места в компьютерных программах, - Авт.) в правоохранительной системе. Чтобы избежать наказания, нужно громко объявить себя ценным свидетелем или потерпевшим. На фоне мощной антироссийской компании на Западе такой человек, разумеется, пришелся ко двору в Лондоне. Хотя не стоит сомневаться, что если того потребует ситуация, Горбунцов готов будет стать свидетелем даже по делу об убийстве Джона Кеннеди. Если надо - он может!