Скандалы в зарубежных шоу «Голос»: Обзвони меня, если сможешь

Шестой сезон детского «Голоса» стал самым скандальным за всю российскую историю шоу. Но за рубежом и не такое случалось! И результаты пересчитывали, и наставников травили, и даже закрывали проект «по этическим соображениям».

Франция: Спецсвязь для своих

Певица Манон Тринки еще в 2014 году писала о коррупции во французском «Голосе» в своем Твиттере. Но никто этого не заметил. А недавно экс-владелец канала TF1, транслирующего «Голос», Бенджамин Кастальди подтвердил: «Такая практика действительно существует во всех телевизионных конкурсах». О чем речь? Девушка раскрыла целую схему по накручиванию голосов в пользу артиста. Оказывается, сотрудники кол-центра могут вступить в сговор и выделить специальную линию для голосования - безлимитную. Звони хоть тысячу раз за одного участника, все зачтется. По словам Манон, такой способ ей предложили за €10 тысяч (более 700 тыс. руб.), но она отказалась. А вот ее конкурент по полуфиналу в третьем сезоне «Голоса» Амир - нет. И именно за счет аферы прошел в финал.

Турецкие юные артисты пели всего один сезон. Фото: youtube.com

Турция: Детям на сцене не место

У нас в стране после скандала с победой дочери Алсу детский «Голос» требуют закрыть. А в Турции от слов перешли к делу. Детскую версию вокального проекта запретили решением Высшего совета радио и телевидения страны. В эфире канала Star TV успели показать всего один сезон в 2014 году. Турецкие чиновники сочли, что такие проекты культивируют в детях тягу к славе, легким деньгам и отвлекают от учебы и дома. Мол, маленькие артисты подражают взрослым и ведут себя неестественно. Организаторы шоу даже заплатили штраф в 150 тысяч лир (более 1,5 млн руб.).

Победу у Крейга Лукаса чуть не отняли нечестные конкуренты. Фото: youtube.com

ЮАР: «Артподготовка» в соцсетях

Во втором сезоне результаты голосования отменили из-за агитации за артистов в социальных сетях. «Аномальную активность» фанатов посчитали незаконной. Телеканал M-Net обнаружил обилие платной рекламы в поддержку нескольких участников «Голоса» во время полуфинала. По итогам расследования в финал вернули несправедливо вылетевших вокалистов. Напомним, у нас многие звезды эстрады вовсю агитировали за Микеллу Абрамову. В ЮАР такой фокус не прошел бы.

За Рейган (слева) топил сам Адам Левин из Maroon 5, но и это ей не помогло. Фото: youtube.com

США: Шантаж болезнью и потерянные СМС

В 15-м сезоне американского «Голоса» Рейган Стрендж, подопечная одного из самых известных наставников шоу - лидера Maroon 5 Адама Левина, не смогла спеть во время прямых эфиров.

С девушкой приключилась загадочная хворь. Диагноз не был озвучен, но Рейган пришла на съемку и наблюдала за происходящим из зала. После того как спели ее коллеги по тройке, наставник вдруг задвинул проникновенную речь в защиту Рейган. «Есть талантливая девочка, которая не может за себя побороться, - заявил Левин. - Призываю всех проголосовать за нее».

Американская общественность подняла и девушку, и тренера на вилы: почему мы должны голосовать за нее из жалости, ведь она сама отказалась петь, это несправедливо по отношению к другим артистам! Рейган все равно прошла в конкурсе дальше, но вскоре из него вылетела.

Был в США и другой случай. Шесть лет назад ведущий «Голоса» Карсон Дейли сообщил, что продюсеры вместе с компанией Telescope - официальным «счетоводом» шоу - допустили оплошность. В таблицу подсчета не были включены текстовые сообщения и голоса, отправленные через приложение. Гендиректор Telescope заверил, что проблема устранена и результаты обновлены, а на расстановку сил сбой не повлиял. Однако публика ему не поверила - люди потребовали вернуть деньги за неучтенные СМС и проверить уязвимость системы в целом.

СПРАВКА «КП»

Шоу «Голос» - российская версия популярного международного формата The Voice, выпущенного нидерландской компанией Talpa в 2010 году. Проект имеет строгий регламент и «библию», которой следуют все, кто выкупил права на вокальное шоу и транслирует его в своей стране. Собственные адаптации проекта существуют более чем в 50 странах мира - от Австралии до США. В России шоу с 2012 года выходит в формате взрослой версии, с 2014-го добавилась детская, а с прошлого года - еще и укороченная версия «Голос. 60+».