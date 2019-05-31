Лариса Гузеева: «Когда я бухала, со мной жил алкоголик и наркоман. Он бил меня гантелей – хорошо, что не убил»

Природа щедро отмерила Ларисе Гузеевой талант и ангельскую красоту: в 25 лет актриса снялась в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», и на нее обрушилась всесоюзная слава. В нее влюблялись тысячи поклонников – она могла выбрать любого мужчину, умного красивого и богатого. Но Лариса выбрала алкоголика и наркомана, который едва не свел ее в могилу. Тогда Гузеева и сама много пила. Этот темный период своей жизни она вспоминает с содроганием. Сегодня телеведущая счастлива, что избавилась от пагубного пристрастия. Подробностями своего прошлого звезда поделилась в очередном выпуске программы «Давай поженимся!» на Первом канале.

Героиней новой передачи стала 34-летняя Наталья: женщина рассказала, что боролась с алкоголизмом. Лариса Гузеева решила поддержать ее и вспомнила собственную историю.

- Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке. Я в этом жила! – призналась телеведущая.

После "Жестокого романса" в Гузееву были влюблены тысячи поклонников. Фото: кадр фильма.

Гузеева рассказала, как разрушала свою жизнь ежедневными запоями. На съемках фильма «Соперницы» актриса познакомилась с ассистентом режиссера Ильей, который стал ее мужем. Избранник Гузеевой оказался алкоголиком и наркоманом, склонным к домашнему насилию. Лариса пила вместе с ним и терпела побои.

- Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо — не убил, - вспоминает телеведущая. - Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей.

В один прекрасный момент актриса поняла, что должна вырваться из этого порочного круга, иначе просто погибнет.

- До этого мы дрались, а потом мирились. Когда я поняла, что еще один удар по виску может быть последним. Я сказала: «Господи, если выживу — уйду». Я пошла, вылечилась и сказала: «Больше так жить не буду», - говорит актриса.

Лариса ушла от мужа в 1991 году. Позже Илья скончался от передозировки – его тело нашли в парке.

Но вести трезвый образ жизни Гузеевой удалось далеко не сразу. У актрисы случались срывы и запои, о которых она горько жалела. В 1991 году в Тбилиси на съемках грузинской картины «Избранник» она познакомилась со своим вторым мужем – Кахой Толордава, который играл в фильме небольшую роль священника. Актриса забеременела от него и в 1992 году родила сына Георгия.

- Знаете, как я выпивала с грузинским мужем? Он знал, что мне пить нельзя. Я ставила бутылочку пива или сухого вина — у меня было понатырено везде, выпивала три глотка и куда-нибудь убегала, - рассказала Гузеева. - Приходила никакая, и он говорил: «Лара, тебе нельзя пить. Ты выпила три глотка вина, а уже пьяная».

Брак Гузеевой и Толордавы просуществовал недолго, они развелись вскоре после рождения сына.

Из-за алкоголизма карьера актрисы покатилась под гору - она снималась в третьесортных фильмах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня Лариса счастлива со своим третьим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым. Актриса гордится тем, что больше не употребляет спиртного. Однако телеведущую задевает то, что ее часто попрекают прошлым, хотя она ничего не скрывает и искренне рассказывает обо всех темных моментах своей биографии.

- Я с открытым сердцем говорю: «Дорогие люди, у кого проблемы, посмотрите на меня — и я была на дне. Теперь я здесь — на Первом канале». А мне пишут: «Фу, алкоголичка!», - возмущается телеведущая.

В одном из интервью Гузеева вспоминала, что бросить пить ей помог один случай. Нетрезвая актриса пошла в магазин за очередной бутылкой, и в этот момент в темной подворотне ей встретились двое парней.

- Поздним вечером, пошатываясь, шла по улице. И вдруг увидела, что за мной неотступно идут два парня, - всоминала телеведущая. - «Ну вот, дорогая, ты и приплыла! Убьют — и пикнуть не успеешь! И все из-за проклятого алкоголя! Поперлась, дура, за бутылкой!».

В тот раз актриса убедила бандитов не трогать ее. И пообещала себе, что обязательно бросит пить.

Телеведущая счастлива в третьем браке с ресторатором Игорем Бухаровым.Фото: Мила СТРИЖ

Со своим нынешним мужем-ресторатором актриса познакомилась, когда ей было 18 лет, а ему – 17. Долгое время Игорь любил Ларису на расстоянии, все эти годы они дружили. Но связать себя узами брака решились ближе к 40 годам. В 2000 году Гузеева родила своего второго ребенка – дочь Ольгу.

- Я поняла, что первый мужчина нужен для того, чтобы чему-то тебя научить, второй — чтобы ты родила от него ребенка, а третий — чтобы любить, - считает ведущая программы "Давай поженимся!".