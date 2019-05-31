Адвокат авокадо

Наиболее восторженная часть сторонников здорового образа жизни ест зеленый плод круглые сутки в разных формах - от смузи (довольно противное слово, да?) до гуакамоле (тоже звучит не очень, но хоть какой-то экзотикой отдает).

Кто любит попроще, те попроще и поступают: разрезают авокадо на две части, удаляют косточку, а мякоть вынимают ложкой. Чтобы было вкуснее, слегка присаливают, сбрызгивают оливковым маслом и лимонным соком (я еще кунжутом посыпаю). Сидят себе люди, завтракают, осознают, какую пользу себе сейчас приносят.

Но вдруг появилась публикация в зарубежных СМИ: никакой от вашего авокадо пользы, кроме вреда. Продукт стал настолько моден по всему миру, что закрыть потребности рынка естественным путем не получается. Приходится вырубать другие растения и на их месте создавать плантации авокадо. А чтобы быстрее получать урожай, эти плантации поливают всякой химией, которая к нам в организм и поступает.

Но я, признаться, этому не верю, уж больно напоминает материал по заказу конкурентов - какого-нибудь морковного или бананового лобби. И продолжаю есть авокадо под влиянием жены: она утром половинку съедает, не выбрасывать же вторую, а тут и муж под рукой.

И нашел я недавно вариант, которым спешу поделиться. Вместо того чтобы возиться с солью, оливковым маслом и лимонным соком, просто кладем в выемку чайную ложку хорошего песто. Оливковое масло в этом соусе уже и так есть, соленость - от тертого пармезана, плюс зеленый базилик и кедровые орешки. Все то, что обычно так хорошо идет с пастой, оказывается прекрасным дополнением к нейтральному вкусу авокадо. Где взять песто? Да почти в любом крупном супермаркете есть - поближе к сырам и пастам. А захотите сами сделать - все ингредиенты перечислены, надо их просто хорошенько перетереть.