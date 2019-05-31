Температура, боль в суставах, кожный зуд: думали — простуда, оказалось — паразиты...

Многие из нас брезгливо вздрагивают при упоминаний глистов, лямблий, остриц и прочих паразитах, которые могут доставить немало неприятностей, если попадут в организм человека. И поэтому так важно знать, как от них уберечься и где они могут «жить».

- На территории Российской Федерации встречается около 70 видов паразитов, наиболее распространены энтеробиоз, аскаридоз, токсокароз, описторхоз, так же регистрируются случаи трихинеллеза и клонорхоза, - говорит эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев.

Накануне летних отпусков рассказываем о том, как уберечься от паразитов.

1. Где живут гельминты

* В воде. Попадают внутрь при употреблении плохо очищенной или некипяченой воды из источников центрального водоснабжения (чаще всего, это случается в странах третьего мира). А также, если случайно хлебнуть воды из природных водоемов (характерно для лямблиоза)

* На предметах обихода. Это так называемый контактно-бытовой путь передачи паразитов. Например, лямблии живут на игрушках, посуде, белье и т.д. Контактным путем так же передаются острицы (энтеробиоз) и карликовый цепень (гименолепидоз).

* В почве и на грязных руках. Поработали на огороде — хорошенько промойте руки. Через грязные руки – после работы или контакта с зараженной яйцами или цистами почвой — передаются многие паразиты, в том числе глисты.

* В еде. Пищевой путь заражения характерен для очень многих видов паразитов. Например, глистами, бычьим и свиным цепнем можно заразиться при употреблении непрожареной или не проваренной рыбы, свинины, говядины, кабанятины, лосятины, медвежатины, оленины и т.д. А также - при употреблении сырой не ошпаренной или плохо промытой зелени.

КСТАТИ

Могут проникать через кожу

Жуть, правда? При купании в стоячих и малопроточных зараженных водоемах можно подхватить некоторые виды гельминтов: они вызывают зуд, язвы.

2. Дети заражаются чаще взрослых?

Нет, заражению подвержены абсолютно все. Просто дети находятся в большей группе риска из-за несоблюдения правил личной гигиены и менее развитой иммунной системы. У взрослых иммунитет лучше защищает от инфекции, но он не предотвратит проникновение паразитов в организм.

3. Признаки наличия паразитов в организме

Диагностировать их достаточно сложно, поскольку паразитарные заболевания имеют очень разнообразные проявления. Но есть несколько важных моментов:

* В острую стадию – первые недели после заражения – повышается температура, увеличиваются лимфатические узлы, появляются боли в мышцах и суставах, кожный зуд, аллергические высыпания на коже. Это связано с развитием аллергической реакции на чужеродные белки попавшего в организм паразита. Но такие же симптомы имеются еще у множества заболеваний, поэтому о заражении паразитами никто не думает.

* При хронической стадии клиническая картина может быть сходна с течением любых заболеваний, которые могут развиться в органах и тканях обитания паразита. Например, аскаридоз может протекать под маской панкреатита, холецистита, аппендицита. А токсокароз – в виде бронхита, пневмонии, бронхиальной астмы.

4. Что будет, если их не выявить?

Паразит использует организм хозяина-человека не только как среду обитания, но и источника питания. И это не просто «соседство», а именно паразитирование. Гельминты могут вызывать самые разные изменения.

* Проблемы с кишечником: для нахождения в просвете кишечника паразитам необходимы органы фиксации (присоски, крючья, режущие пластины, кутикулярные шипики), которые и будут разрушительно воздействовать на ткани и органы хозяина. Возможно и механическое сдавление органов при увеличении размеров гельминта.

Черви выделяют в полость кишечника вещества, которые нейтрализуют активность пищеварительных ферментов, что в свою очередь приводит к нарушению функций желудочно-кишечного тракта.

Паразитирование гельминтов в просвете кишечника вызывает раздражение рецепторов, что рефлекторно приводит к нарушению перистальтики кишечника и возникновению спазмов, болей.

* Нарушение обмена веществ: связано с активным поглощением паразитом биологически ценных веществ (белков, жиров, витаминов, минеральных веществ). При длительной хронической инвазии у всех пациентов развивается анемия.

* Токсическое воздействие: продукты жизнедеятельности паразита приводят к нарушению функций печени, почек, головного мозга, а также к угнетению иммунной системы хозяина. Особенно негативно это для детей: паразиты снижают не только иммунитет, но и эффективность вакцинации, повышается вероятность осложнений после болезней.

* Могут спровоцировать образование опухолей: разрушение тканей хозяина и воздействие на клетки токсических продуктов жизнедеятельности гельминта могут провоцировать образование опухолей в местах локализации паразита. Достоверно известно, что длительная инвазия беличьей двуустки (Opisthorchis viverrini) может провоцировать развитие холангиокарциномы – злокачественной опухоли, развившейся из измененных клеток желчных протоков.

5. Какие исследования помогут выявить гельминтов

Для лабораторного обследования при подозрении на глистные инвазии применяются несколько методов:

* Исследование биологического материала (кала) под микроскопом, в том числе с использованием методов обогащения для улучшения выявляемости яиц гельминтов.

НО! Однократное исследование кала является неинформативным. Во-первых, исследуемый образец может не содержать яйца паразита, т.к. они распределены неравномерно. Кроме того, материал мог быть собран в период, когда паразиты не размножаются. Поэтому анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших сдается трехкратно с интервалом 1-2 дня.

* Еще один метод исследования – иммунологический. Он позволяет выявить реакцию организма хозяина на чужеродные белки паразита, в результате чего вырабатываются специфические антитела. Иммунодиагностика дополняет микроскопические методы.

В случае положительного результата необходимо обратиться к врачу, который проанализирует диагностику, соберет анамнез и назначит соответствующее лечение.