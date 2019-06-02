День защиты детей: Якубович с мороженным, Сябитова с советами

Они выходили из такси в аэропорту и мгновенно становились веселыми и позитивными. В шесть утра. После бессонной ночи и трудовой недели. Леонид Якубович, Арина Шарапова, Юлия Барановская, Эвелина Бледанс и многие, очень многие другие собирались без капризов и опозданий на чартерный рейс, чтобы целый день до глубокой ночи провести в Чебоксарах на концертных площадках, в больницах, детских садах, школах, кадетских корпусах и на спортивных площадках…

Этой традиции уже 17 лет. На этот раз звезды Первого направились в столицу Чувашии и это стало большим событием. Только на закладку «домика Чебурашки» в местном парке (построят его позже) пришло несколько тысяч человек. И ведь не Чебурашку же они рассчитывали там увидеть! Нет, звезды из телевизора – отличная афиша.

- Вы Алексей Лысенков? – с надеждой спросила у меня какая-о женщина. Я признался, что нет. Но она на всякий случай взяла автограф…

Множество людей пришло на стадион, где раздавал мороженное детям Леонид Якубович. Ведущий «Поля чудес» и всенародный любимец прилетел на вертолете, как положено волшебнику, и это вызвало на стадионе вполне ожидаемый восторг.

Звезд Первого канала в аэропорту Чебоксар встречали хлебом-солью. Фото: Павел Садков

На местной Красной площади (это не сравнение, а топоним) звезды показались горожанам, а потом занялись тем, чего от них ждали. Отправились в больницы к тяжело больным детям, разговаривали с ними, развлекали, дарили подарки и скрывали слезы в тот момент, когда не заплакать было просто невозможно.

Владимир Гомельский обнаружил команду детской баскетбольной лиги и назвал это бальзамом для сердца. Ирина Муромцева рассказывала желающим о том, как правильно говорить. А Роза Сябитова о том, как найти мужа, конечно.

По городу бродили, появляясь в самых неожиданных местах, Дмитрий Борисов, Александр Смол, Борис Грачевский…

И все у всех спрашивали о детской мечте. Ведь именно в этом был смысл акции. Вот мальчик, который мечтал сыграть в «Поле чудес». У него есть проблемы со здоровьем, и эта игра – настоящая отдушина. Мальчика встретил сам Леонид Аркадьевич, пригласил в Москву на игру. Вот девочка, мечтавшая спеть с Валерием Меладзе. Меладзе не было, но она спела про «не тревожь мне душу скрипка» на той самой Красной площади перед земляками так, что слезы пробивались совершенно произвольно. Вот мальчик, который смотрит футбол с дедушкой и мечтает об сувенире Артема Дзюбы. Нападающий сборной записал обращение к своему поклоннику и передал мяч с автографом…

На концертных площадках гостей из столицы встречали дети. Фото: Павел Садков

Все взрослые гости Чебоксар, конечно, вспоминали свое детство. Кто-то мечтал о большом плавании, кто-то стать продавцом мороженого, кто-то хотел петь, кто-то стать известным. И, конечно, все они выросли и многие мечты или сбылись, или могут сбыться… Но как причудливо теряет в цене то, что кажется самым главным и невероятно притягательным в детстве.

То, что две сотни людей раз в год пытаются исполнить детские мечты, сделать чью-то жизнь чуть веселее, чуть приятнее, помочь словом, делом, присутствием, улыбкой – очень правильная история. Едва ли такие акции могут решить большие проблемы. Но показать, что их надо решать, отбросив звания и «очень важные дела» - они, конечно могут…