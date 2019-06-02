2019-06-02T13:48:27+03:00
Политика

Что не так в секретном протоколе пакта Молотова-Риббентропа

Историко-документальный департамент российского внешнеполитического ведомства впервые опубликовал оригинальные документы Договора о ненападении между СССР и Германией на русском языке
Игорь ЯКУНИН
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Молотов и Риббентроп подписали договор о ненападении СССР и Германии 23 августа 1939 годаМолотов и Риббентроп подписали договор о ненападении СССР и Германии 23 августа 1939 года
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Прежде наши историки могли работать только с немецкими вариантами пакта Молотова- Риббентропа от 1939 года. Которые кто-то выдавал за «документы о распиле Европы» между Сталиным и Гитлером . Отличается ли чем-то русскоязычная версия от немецкой, что они дают пытливому уму и для чего это опубликовано именно сейчас?

«КП» попросила ответить на эти вопросы известного историка Бориса Юлина:

- Опубликованы российские варианты пакта и секретного протокола к нему. Чем русский и немецкий варианты отличаются друг от друга?

- Русский вариант отличается от немецкого варианта. Здесь впрямую говорится о разделе Польши. Не просто схема — как это возможно — а прямым текстом. Но то, что опубликовано, не означает полную подлинность. Достаточно вспомнить знаменитое «указание» Ленина под номером с тремя шестерками «о борьбе с попами» - которого в реальности не было. Ну, есть привычка вбрасывать что-то фейкоподобное — от этого не избавиться.

Текст Договора на русском языке

Текст Договора на русском языке

- Но тут случай иной?

- Наверное. И здесь главное не это. Подобного рода договора существовали между самыми разными странами. Например, Польша с Германией заключала секретный Договор о ненападении в 1934-м году (известно о нем стало в 1935-м) . А в 1938-м Варшава участвовала в разделе Чехословакии. И то, что она оккупировала Виленскую область той же самой Литвы. Но это как то забывают. Это не принято упоминать. Польша у нас вечно фигурирует как жертва агрессии Германии.

Когда заключаются договора о ненападении между двумя крупными державами — СССР и Германии неизбежно, во избежание конфликта по нарушению этого договора разделяются сферы интересов. И тогда, и сейчас, и всегда. Это разделение сфер влияния - чтобы вторая сторона не восприняла «внешние» действия первой как агрессию.

- То есть закладываются параметры допустимого проникновения?

- Да, параметры того, куда лезть уже не надо. При любом договоре о ненападении подобные вещи расписываются в деталях. Иначе этот договор получается филькиной грамотой.

Протокол Договора

Протокол Договора

- В третьем пункте секретного протокола говорится о том, что Германия «сдает» СССР Бессарабию - то есть нынешнюю Молдавию.

- СССР еще в 20-х годах не признавал законной оккупацию Румынией Бессарабии. Немцам тогда до этого по большому счету дела не было. Им гораздо интереснее было убрать противостояние между двумя своими сателлитами — Румынией и Венгрией. Знаменитый Венский арбитраж, где они пытались сферы влияния двух этих стран упорядочить. Но самым главным для них было вырвать Румынию из сферы влияния Англии. Вот и всё.

- Почему именно сейчас опубликован копии протоколов?

- Возможно, надо было поднять шумиху вокруг протоколов — и её подняли. Опять показать издержки сталинского режима. И пытаться объяснить, что сейчас не так плохо, как было тогда. А Гитлер со Сталиным спойно»попили Восточную Европу. Хотя на самом деле это не было разделом — это было довольно четким разграничением сфер влияния. Раздел — это когда Пруссия, Австро-Венгрия и Россия делили Польшу.

Разъяснения к Договору

Разъяснения к Договору

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На Западе этот документ именуют «пактом Молотова – Риббентропа» и объявляют причиной начала Второй мировой войны. Равную ответственность за нее, по мнению западных морализаторов, несут гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз (теперь – путинская Россия) (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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