Благодаря вашей помощи Соня живет, а не мучается!

Шесть лет назад мы рассказали вам про кошмар, в котором жила несчастная семья Комарницких. ("За полтора года Соня умирала десятки раз", 25.03.13). «Сначала малышка замирает, будто прислушивается к шагам подкрадывающейся смерти. Потом крохотное тело выгибает судорога…»

Болезнь полуторагодовалой девочки - криптогенная эпилепсия - была спровоцирована прививкой АКДС. Никто не виноват. Просто так вышло. Но с того момента жизнь ребенка превратилась в страдания.

С каждым новым приступом у Сони отмирали клетки мозга. Ситуация была критической. Врачи разводили руками. Помочь могли только западные специалисты. Стоило необходимое обследование очень дорого. Однако наши читатели смогли собрать крупную сумму! И благодаря вам шесть лет назад испанские врачи подобрали правильное лечение.

«Смотрю на нашу жизнь сейчас — почти спокойную и размеренную — и даже не верится! Наша семья научилась жить счастливо…» - пишет благодарная мама.

Да, Соне труднее, чем сверстникам. Но она развивается, она учится новому. Сегодня она готовится пойти в школу. И это потрясающий успех для ребенка, который еще недавно фактически умирал.

Да только угроза новых приступов никуда не делась. Без таблеток, увы, никуда. А в России спасительное лекарство Диакомит до сих пор не зарегистрировано. Везти его приходится из-за границы, и покупать за свой счет. Это дорого, сложно, но от этого зависит жизнь ребенка.

Сейчас пришла пора снова закупать лекарства Соне. Нужны 310 175 рублей. Огромная сумма для небогатой семьи. Тем более, очень много уходит на оплату восстановительного лечения. А деваться некуда: иначе болезнь вернется.

Вы уже подарили девочке шесть спокойных лет без боли. Помогите и сейчас. Пожалуйста!

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

Как помочь:

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