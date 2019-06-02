Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье
Вечером в субботу, 1 июня, в районе подмосковной деревни Путилково был убит Никита Белянкин, боец спецслужб ГРУ, который неоднократно бывал в горячих точках. Все произошло во дворе многоэтажки. Около часа ночи жильцов разбудили звуки выстрелов. В тот вечер мужчина гулял со своей девушкой и не смог пройти мимо драки.
- Он достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. После этого толпа просто набросилась на него. У кого-то из них был нож. Когда вызвали "скорую", было уже слишком поздно, - рассказала "КП" очевидец Ольга.
Никита погиб на месте от полученных ножевых ранений.
- По данному факту проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий. Пока задержать подозреваемых не удалось, - пояснили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.
Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 35 лет. Последним местом службы была Сирия.
По неподтвержденным данным, погибший боец ГРУ стал участником массовой драки кавказцев.
- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), - пояснили в СУ СК РФ по Московской области.
Погибшему было всего 35 лет. Последним местом службы была Сирия.
"Комсомолка" следит за ходом расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU