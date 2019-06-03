Лето-2019: Дорогие квартиры, дешевые кредиты и стабильный рубль

Не раз в истории финансовые кризисы становились полнейшей неожиданностью даже для чиновников и биржевиков. Но кого это останавливало от попытки угадать, на чем можно будет сделать деньги и где есть риск их потерять? Не претендуя на истину в последней инстанции, «Комсомолка» с экспертами попыталась заглянуть вперед на три месяца.

СКОЛЬКО СТОИТ РУБЛЬ

Банк России уже достаточно давно удерживает курс в районе 64 рублей за доллар. И в ближайшее время ничего принципиально измениться не должно.

- Наш бюджет и курс рубля зависят от нефти примерно на 42%, еще 7% добавляет газ, - сказал «КП» экономический аналитик Михаил Крутихин. - По моему ощущению, нефть должна продержаться все лето где-то в коридоре $65 - 70 за баррель. Следовательно, у государства будут все возможности держать рубль на том же уровне, что и сейчас. Риск заключается в том, что цена на нефть не всегда зависит от спроса и предложения. Она, к глубокому сожалению, зависит от спекулянтов. Приходят на рынок два-три крупных игрока, и цена может прыгнуть куда угодно. Это не потому, что появились новые танкеры и трубопроводы. Ребята играют на финансовом рынке, и предсказать их игры невозможно.

Своим прогнозом по курсу рубля на это лето поделился и научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

- Кроме нефти, на курс рубля влияют санкции, но усиливать их пока никто не планирует - отметил Гринберг. - А если произойдут геополитические катастрофы (например, в Иране), то нефть неизбежно подорожает, а вместе с этим укрепится рубль. Если ничего такого не произойдет, то рубль будет стоять на своем месте. Мы можем с оптимизмом смотреть в будущее, накапливать золотые резервы. У нас 70% населения живут от зарплаты до зарплаты, за границу не ездят. Поэтому для них изменение курса рубля не имеет большого значения.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИБАВИТ 10%. НО НЕ СРАЗУ

Самый большой вклад в ВВП страны вносит, естественно, торговля углеводородами. А на втором месте идут строительство и торговля недвижимостью. О том, что будет происходить на этом рынке, «КП» рассказала начальник отдела продаж агентства недвижимости «Мегаполис» Елена Красикова:

- Цены на недвижимость летом будут расти. С 1 июля вступят в силу изменения в долевом строительстве. Если раньше дольщики платили деньги напрямую застройщику, то теперь они будут перечислять средства на так называемые эскроу-счета в банки. Застройщик не сможет пользоваться этими деньгами, пока не сдаст дом в эксплуатацию, значит, для строительства ему потребуется взять кредит. Под какие проценты банк будет финансировать застройщика - никто не знает, но очевидно, что это около 8 - 10% годовых или больше. Вот на эти проценты и подорожают в перспективе квартиры в новостройках. А следом за этим подорожает и вторичная недвижимость.

Эксперт напоминает, что в конце апреля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому большинство строительных объектов будет завершено по старым правилам. Поэтому резкого повышения цен на жилье мы наступившим летом не увидим. Говорить о том, что с 1 июля жилье подорожает на 10%, преждевременно. Но на фоне тревожных новостей, которые приходили с начала года, жилье уже подорожало. Этот рост продолжится, но не будет стремительным, а растянется на несколько лет.

Но есть и приятный прогноз: рост цен на жилье будет компенсироваться снижением ставок по ипотечным кредитам.

- В начале этого года ставки по ипотечному кредитованию поднялись, и покупка квартиры стала обходиться дороже, - напоминает Елена Красикова. - Но летом ставки начнут понижаться. Их уже понизил Сбербанк, его примеру последуют другие банки. Количество желающих взять ипотеку сейчас растет, и банки могут зарабатывать за счет роста привлеченных средств, снижая нагрузку на заемщиков.

Поэтому прогноз таков: жилье подорожает, а ипотека станет дешевле.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

БАНКИ СТАНУТ ЩЕДРЕЕ

По мнению председателя Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, летом подешевеют не только ипотечные, но и все прочие кредиты. Занимать деньги у банков станет достаточно выгодно.

- Сейчас начинает снижаться инфляция, - сказал «КП» Анатолий Аксаков. - Соответственно для тех, кто хочет сделать вклад, это не самая лучшая новость: проценты по вкладам будут снижаться. А вот для тех, кто берет кредиты, это очень хорошая новость. Банки станут давать кредиты под меньший процент. Но делать это они будут неспешно и аккуратно. Процент станут снижать постепенно, может быть, по 0,25% в месяц.

По мнению депутата, число кредитов, которые берут граждане, будет расти. В особенности речь идет о мелких потребительских кредитах. Зарплаты у нас отстают от роста цен, а люди не хотят, чтобы их уровень жизни падал, поэтому кредитуются на покупки самых необходимых товаров. Тем более что сейчас такой кредит можно взять прямо в магазине - во многих торговых сетях.

- Рост кредитования для физических лиц сохранится, - сказал Аксаков. - А снижение процентов по кредитам сделает их еще более привлекательными. Но ЦБ принял ряд решений, чтобы люди не занимали больше, чем могут вернуть. Поэтому рост кредитования не окажется лавинообразным.

Согласно предположению депутата, экономическая ситуация в современной России вполне благополучная, поэтому летом или в третьем квартале будет снижена ключевая ставка ЦБ, что сделает кредиты еще более доступными.

Кроме того, эксперты предсказывают обычную сезонную дефляцию: летом традиционно дешевеют овощи, фрукты и ягоды, молочная продукция, куриное яйцо, некоторая часть одежды и обуви.