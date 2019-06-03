Антон Хабаров: На моей свадьбе была даже драка

В многосерийном фильме «Свадьбы и разводы» главные герои работают в одном офисном центре. Женя (Елена Николаева) - владелица небольшого агентства по организации свадеб. А рядом на этаже принимает Марк (Антон Хабаров), высококлассный адвокат, специализирующийся на разводах и разделе имущества. Они вроде как на разных сторонах баррикад. Но, конечно, без романтических отношений не обойдется.

- Мой герой - один из лучших адвокатов, - рассказывает Антон Хабаров. - Перед съемками фильма я обратился сразу в четыре адвокатские конторы с просьбой проконсультировать меня по поводу их ремесла. Мне хотелось лучше понимать профессию и сделать так, чтобы образ адвоката получился реалистичным. Отозвалась только одна известная компания, и я им безумно благодарен. Мне рассказали огромное количество нюансов. Все это я использовал в фильме. Например, мы привыкли по американским фильмам, что там суд немного театрализован. Адвокат свободно передвигается по залу, подходит к присяжным, к свидетелю. А у нас, оказывается, такое просто невозможно. Адвокат строго сидит на своем месте. К судье он может подойти только для того, чтобы передать какой-нибудь документ.

- Ваш герой - циничный холостяк, уверенный, что счастливых браков не бывает. Вы сами, наверное, не разделяете его позицию? (Антон женат на актрисе Елене Хабаровой, у них двое детей. - Ред.)

- Да, Марк уверен, что дарит людям свободу, и в какой-то степени он прав! К нему приходят пары в состоянии ненависти друг к другу, они мечтают о разводе. И когда получают его, действительно становятся счастливыми - вот так. В жизни я верю в разное. Если людям нехорошо вместе, то и жить рядом не надо. Секрет здорового брака в умении выбрать хорошего человека. Нужно прожить с ним минимум лет пять, дождаться, пока утихнут все гормональные всплески, а потом уже жениться. Тогда и приходит любовь. А если этого не случается, значит, между людьми была только страсть.

- Еще ваш герой уверен, что браку всегда мешают родственники...

- Да, убежден на сто процентов, что у родителей должна быть своя жизнь, а у молодоженов своя. С моими родителями у меня потрясающие отношения просто потому, что я вовремя покинул дом и не сидел на их шее.

- Создатели сериала рассказали, что свадебные торты в каждой серии - настоящие. И они наелись ими на годы вперед. Вы тоже?

- Нет, к сожалению (смеется). Торты были на свадьбах, а я в этой части фильма не участвовал. Думаю, что их съели девчонки, играющие сотрудников Агентства свадеб. Кто же придет разводиться с тортом?

- Какой была ваша собственная свадьба с Еленой?

- Веселой! Мы позвали много друзей, была даже драка. Правда, о ней я узнал только спустя пять лет. В общем, хорошо отметили - по-русски!

«Свадьбы и разводы». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.