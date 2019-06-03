Горькая квартирная доля

ЛАЗЕЙКА В ЗАКОНАХ

Увы, но история москвички Елизаветы Михайловой по нынешним временам во многом банальная. В 2016 году ее мужу после бабушки досталась однокомнатная хрущевка на Керченской улице в Зюзине. Напополам с сестрой. Договорились с ней, что будут брать ипотеку и выкупят ее часть. Пока бегали по банкам и собирали нужные справки, вдруг звонок: «Я свою долю продала...»

Как?!

Это не риторический вопрос. По закону сестра - собственница 1/2 квартиры была обязана направить официальное письменное предложение своему брату. Так, мол, и так. Продаю свою долю. Предлагаю тебе выкупить ее за такую-то сумму. У брата на ответ был бы месяц. Но никакого письма не пришло. А пол-однушки уплыли непонятно кому.

- Новый собственник перезвонил мне через несколько дней, - рассказывает Елизавета Михайлова. - Якобы сестра моего мужа брала у него в долг под залог квартиры и не смогла отдать.

Эксперты объясняли, что такую тактику взяли на вооружение черные риэлторы. По закону они не имеют права выкупать и переоформлять на себя часть чужой квартиры, если совладелец не сделал предложения своим соседям. Но если доля уходит за долги - то можно. Ну жулики и наловчились мастырить такие липовые расписки задним числом...

- Этот мужчина предложил мне продать квартиру, а деньги поделить, - продолжает Михайлова. - Мы, естественно, отказались. Это наше единственное жилье. Он посмеялся: «Люблю я эти развлечения с квартирами!»

Новым владельцем оказался некто Олег Тропкин 1971 года рождения.

И вот как-то вечером приходят Михайловы после работы домой. А двери ключом не открываются. Это Тропкин накануне со слесарем-частником взломал дверь и врезал новые замки. Молодая пара кинулась писать заявление в полицию. Участковый документы принял, вызвал Тропкина, но сделать ничего не смог.

ОТ ЯРОСЛАВСКОГО ШОССЕ ДО ЛЮБЛИНА

Возможно, дальше все сложилось бы, как в других подобных историях. В квартиру заселяют шумных кавказцев или приезжих из Средней Азии. И те делают все, чтобы коренные жильцы пошли на условия совладельца. А они простые: покупайте мою долю выше рыночной цены или свою продавайте по заниженной стоимости. Наверное, с Михайловыми это и случилось бы. Но в ту пору на всю Москву гремело дело бывшего участкового Евгения Макарова, который сколотил бригаду, по такому же принципу выживавшую людей из квартир, в которых он выкупал доли. И Тропкин побоялся что-то предпринимать. Но озвучил цену: он готов продать свою часть за 2,3 миллиона рублей. Мол, 22-метровая квартирка в старом доме стоит где-то 5 миллионов. Делим пополам, вот и получается.

А это наш «герой» Олег Тропкин: он умудрился оформить на себя доли в шести квартирах.

Влипать в ипотеку Михайловы не хотели. Это бы серьезно подорвало семейный бюджет. Обратились в Зюзинский суд с просьбой о «принудительном выкупе». К своему заявлению приложили данные независимой экспертизы. Оказалось, на самом деле стоимость 1/2 однушки - 731 тысяча рублей! Это в три раза меньше, чем требовал Тропкин.

- Эксперты объясняют такую цену массой дисконтных нюансов, - говорит Елизавета Михайлова. - Хрущевка, последний, пятый этаж. Квартира однокомнатная, то есть доля невыделенная. У тебя есть какие-то условные квадратные метры, но нет четкого помещения, куда ты можешь вселиться. Плюс в квартире уже живет семья.

В суде супруги пытались доказать, что Олег Тропкин - профессиональный скупщик долей. Просили вызвать в качестве свидетелей других москвичей, в квартирах которых ни с того ни с сего появляются квадратные метры Тропкина. Но судья в Зюзинском суде даже слушать их не стал. И отклонил иск Михайловых.

Подали апелляцию в Мосгорсуд. Принесли документы из Росреестра. Олег Тропкин оказался собственником долей квартир на Ярославском шоссе, на улице Преображенский Вал, на Подольской в Марьине, на Совхозной в Люблине (в двух соседних домах), ну и на Керченской в Зюзине. Итого - доли в шести квартирах.

В итоге Мосгорсуд обязал Олега Тропкина продать долю квартиры Михайловым по ее оценочной стоимости - 731 тысяча рублей, а не 2,3 миллиона.

На памяти адвокатов, работающих по делам квартирных рейдеров, такое впервые - чтобы суд перечеркнул ценник торговца долями.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

- Думаю, такое решение Мосгорсуда в будущем поможет владельцам квартир, которые оказались в подобных ситуациях, - говорит адвокат Оксана Филачева. - Речь идет о случаях, когда доли в квартирах захватывают очевидные квартирные рейдеры. Это очень простое и цивилизованное решение: подать иск о принудительном выкупе по цене, которую назвали независимые эксперты. Хотя на практике суды такие иски чаще всего отклоняют. В том же Зюзинском суде буквально на днях отказали матери с детьми в выкупе 1/3 квартиры, которая принадлежит группе дагестанцев.