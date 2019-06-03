В «Шереметьево» признали свою ответственность за задержки багажа

Администрация «Шереметьево» признала свою ответственность за коллапс с выгрузкой и сортировкой багажа в аэропорту. Стабилизировать ситуацию с задержками чемоданов прибывших рейсов руководство аэропорта обещает к концу июня. Пассажирам, ожидающим багаж более 25 минут, сотрудники аэропорта будут предлагать бесплатные сэндвичи и воду. Если ожидание продлится более 30 минут, можно будет оформить бесплатную доставку багажа на дом. Об этом говориться в заявлении, опубликованном 3 июня на сайте «Шереметьево».

Задержки багажа начались 1 июня: в терминалах D, E и F пассажиры не смогли получить свои чемоданы. Люди ждали вещей по 2-3 часа, обстановка в зоне выдачи багажа накалилась. Сотрудники аэропорта объясняли коллапс нехваткой грузчиков и сортировщиков, причем, по некоторым данным, проблема с дефицитом персонала стала в воздушной гавани системной.

- Аэропорту не хватает сотрудников, которые отвечают за погрузку и разгрузку, не хватает диспетчеризации - программы, способной просчитать, сколько машин и куда надо подогнать, - рассказал источник РИА «Новостей».

Проблемы с выдачей чемоданов продолжались в «Шереметьево» все выходные и не решены до сих пор. Массовыми задержками багажа уже занялась прокуратура, проводятся проверки.

«В настоящее время в аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, - сообщается в заявлении на сайте «Шереметьево». - Администрация аэропорта предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов».

Чтобы стабилизировать ситуацию и сократить время ожидания, в «Шереметьево» выделили больше персонала для решения проблем пассажиров. В зоне выдачи багажа работают дополнительные диспетчеры и супервайзеры. Если с момента приземления рейса прошло 25 минут, а багаж по-прежнему не был получен, к ним можно обратиться за водой и бесплатными сэндвичами. Спустя полчаса после приземления пассажиры «Шереметьево» могут написать заявку на бесплатную доставку багажа до дома, указав в анкете свой адрес.