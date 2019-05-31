2019-05-31T14:41:40+03:00
Происшествия

В Москве похитили чемпиона Европы по тхэквондо и заставили снять 12 млн со счетов

Об исчезновении Сергея Чмуля с заявлением в правоохранительные органы обратилась его мать
Марина ВЕНЦОВА
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В связи с тем, что мужчина длительное время не выходил на связь, его мать обратилась с заявлением в полициюВ связи с тем, что мужчина длительное время не выходил на связь, его мать обратилась с заявлением в полициюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Трое неизвестных под видом сотрудников полиции вечером в четверг, 30 мая, вошли в квартиру к чемпиону России и Европы по тхэквондо Сергею Чмулю, а затем похитили его и заставили снять деньги со счетов фирмы, собственником которой он является.

Как рассказал источник «КП» в правоохранительных органах, из собственного дома титулованного спортсмена перевезли в другую квартиру, где силой удерживали до тех пор, пока он не подписал документы о переводе 12 миллионов рублей на счета третьих лиц. После похищения денежных средств, как было потом установлено, злоумышленники отпустили свою жертву.

В связи с тем, что мужчина длительное время не выходил на связь, его мать обратилась с заявлением в полицию. Позже в правоохранительные органы с изложением всего происходящего пришел и сам потерпевший.

В настоящее время по данному факту проводится следственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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