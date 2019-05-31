Портрет Ворошилова, шестисотый «Мерседес» и земля на Рублевке: как беглые банкиры Ананьевы расплатятся за вывод миллиардов в офшоры

Ляпкин-Тяпкин из «Ревизора» брал взятки борзыми щенками, а современные олигархи могут возместить, причиненный ими ущерб кое-чем покруче - например, собственной коллекцией шедевров советской живописи.

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество беглых банкиров, братьев Ананьевых в рамках иска «Промсвязьбанка» о взыскании убытка с бывших владельцев.

Поражает воображение уже сумма, фигурирующая в иске - 282 млрд рублей. По шкале российской коррупции это 35 «полковников захарченко». Справедливости ради отметим, что на Ананьевых не заведено уголовное дело, а рассмотрение идет в рамках хозяйственного спора. Но братья предусмотрительно обзавелись гражданством Кипра и покинули Россию. Сейчас они живут в Лондоне, любимом пристанище опальных фигурантов российского списка «Форбс».

Здание Института русского реалистического искусства

То, что Алексей и Дмитрий Ананьевы - люди неординарные, показывает опись арестованного у них имущества. Здесь есть, например, здание Института русского реалистического искусства - частного художественного музея на Дербеневской набережной в Москве. И заодно - коллекция картин из него. Например, такая: «Беседа Президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом реза Пехлеви. Тегеранская конференция» любимого художника Сталина Александра Герасимова. Или «Спортсменка, завязывающая ленту» Дейнеки. «Портрет Климента Ворошилова в кабинете» Исаака Бродского. Сплошь шедевры соцреализма, хорошо известные искусствоведам.

Сплошь шедевры соцреализма, хорошо известные искусствоведам

А кроме того - два бизнес-джета Bombardier Challenger 650, девять автомобилей (Cadillac Escalade, Lexus LX 570, легендарный «шестисотый» Mercedes и другие), восемь земельных участков на Рублевке в поселке Горки-2, квартиры в Москве, коттеджи в Подмосковье, денежные счета в банках. В общем, все те атрибуты красивой жизни, наличие которых мы подозреваем у очень богатых людей.

Легендарный «шестисотый»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ананьевы еще несколько лет назад фигурировали в рейтингах богатейших семей России. Кроме «Промсвязьбанка» (он входил в тройку крупнейших частных банков страны) в орбите их влияния были IT-компания «Техносерв», телеканал O2, газеты «Аргументы и факты» и «Труд», агрохолдинг «Белая птица», крупная строительная компания.

Самолеты Bombardier Challenger используются в бизнес-авиацииФото: EAST NEWS

Высокие, похожие со своими окладистыми бородами на купцов, Ананьевы неизменно привлекали внимание на светских раутах. У них сложился имидж православных банкиров. Старший из братьев, Алексей, даже пел по воскресеньям в церковном хоре. Но это не помешало Ананьевым вывести на свои офшоры почти треть триллиона рублей из банка. Произошло это за день до того, как ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» внешнее управление. Резонно предположить, что кто-то предупредил братьев-миллиардеров о предстоящей «облаве». Из другого подконтрольного Ананьевым банка «Возрождения» они якобы перед побегом из России вывозили 4,5 млрд рублей наличкой на тележках из гипермаркета. Об этом со ссылкой на источники сообщали СМИ, хотя сами братья такой факт яростно отрицают.

КАК ЭТО БЫЛО

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