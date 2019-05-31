- Геннадий Григорьевич, это бывший курильщик Александр Гамов, помощник депутата Онищенко вас побеспокоил. Спасибо вам, что вы в свое время меня вразумили. И теперь я только курю раз в полгода, да и то - во сне! Я, значит, уже излечился от наркомании этой или нет еще пока?

- Надеюсь, снилось не сегодня…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712053" frameborder="0"></iframe> Геннадий Онищенко: «Курение - это не только «состояние нестояния» - мужчины не доживают 2250 дней, женщины - 800 дней!».Александр ГАМОВ

- Не, сегодня девушки снились.

- Очень хорошо, что девушки снятся во Всемирный день борьбы с курильщиками.

Вы достигли высокой степени сознательности, бросили курить. А вот политическая зрелость хромает.

Вам бы надо именно 31 мая, во Всемирный день борьбы, воздержания от курения - быть серьезным. А то ерничанье какое-то.

- Да не...

- А что касается сути, то я вас с этим (воздержанием от курения) поздравляю! И на вашем ярком примере хотел бы еще раз напомнить, что курение сигарет для мужчин, прежде всего, стоит на втором месте…

- На потенцию влияет?

- … по сокращению продолжительности предстоящей жизни!

Как говорит Всемирная организация здравоохранения, курение - одна из самых опасных из устранимых причин сокращения жизни.

Курящие мужчины укорачивают свою жизнь на 2250 дней. Если эту цифру разделить на 365, вы поймете, сколько лет наши мужчины не доживают. Более шести!

- И на потенцию влияет, правильно Геннадий Григорьевич?

- Конечно, влияет! Мужчины не просто не доживают, но они и еще живут очень в таком, как вам сказать, состоянии болезни, прежде всего, сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы.

Безусловно, и то, о чем вы говорите, тоже подпадает под эту пагубу.

- Это называется пагуба – «состояние нестояния».

- Александр, в интимные подробности давайте не будем так глубоко погружаться.

- Глубоко не будем.

- Есть еще одна цифра. Она касается курения сигарет женщинами. И здесь у нас недоживание составляет 800 дней. Больше, чем два года.

Вообще, оказывается, женщины более устойчивы к вредному влиянию табака. Наверное, потому, все-таки, что наиболее злостными курильщиками по объему потребления, конечно же, являются мужчины.

Женщины все-таки меньше «смолят». У них есть сдерживающие факторы: семья, дети. Но это не значит, что дамы могут расслабиться! Ни в коем случае – пагуба она и есть пагуба.