2019-05-31T16:00:14+03:00
Туризм

Круизы на теплоходах: плывем из Москвы в Ярославль, Санкт-Петербург и Нижний Новгород

Организаторы обещают экскурсии и услуги массажиста
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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И пусть вам повезет с попутчикамиИ пусть вам повезет с попутчикамиФото: Алиса ТИТКО
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Прогулка на теплоходе может выйти за пределы Москвы, если вы отправитесь в речной круиз по городам России. Можно познакомиться с волжскими городами, их традициями и современной жизнью, а также посетить Санкт-Петербург на комфортабельных теплоходах. Осталось выбрать, как плыть: по доступной цене или с vip-сервисом.

«Моя Россия»

Праздничный семейный круиз как раз во время празднования Дня России - отличное предложение посмотреть города и отдохнуть, как в санатории. Путешествие продлится пять дней на теплоходе «Николай Карамзин». Это четырехпалубный комфортабельный теплоход, где есть два ресторана, бар с танцевальным залом, панорама-бар, открытые бортовые веранды, солярий на солнечной палубе. А также зона для конференций, читальный и музыкальный салоны. Каждая каюта оснащена душем, кондиционером, холодильником, телевизором, внутренней телефонной связью.

Где: старт от причала «Северный Речной Вокзал». Ближайшая станция метро «Речной вокзал».

Когда: 8-12 июня 2019 года.

Маршрут: Москва-Мышкин-Ярославль-Кострома-Углич-Москва.

Стоимость: от 20 320 рублей.

Прогулка на теплоходе может выйти за пределы Москвы, если вы отправитесь в речной круиз по городам России Фото: Алиса ТИТКО

Прогулка на теплоходе может выйти за пределы Москвы, если вы отправитесь в речной круиз по городам РоссииФото: Алиса ТИТКО

«Лебединое озеро»

Отправиться в круиз из Москвы в Тверь можно на теплоходе с балетным названием «Лебединое озеро». Это трехдневная прогулка, с обзорной экскурсией по Твери. На теплоходе предложат трехразовое питание. Во всех каютах есть кондиционеры, спутниковое вещание, холодильник. В театре теплохода покажут спектакли и концерты. На борту можно будет заниматься йогой, пилатесом, а детей оставить c аниматорами в клубе «Маленький лебедь».

Где: старт от причала «Северный Речной Вокзал». Ближайшая станция метро «Речной вокзал».

Когда: 14-16 июня 2019 года.

Маршрут: Москва-Тверь—Москва.

Стоимость: 20 500 рублей в одноместной каюте, 14 390 рублей в четырехместной каюте.

«Музыка белых ночей»

Компания «Водоходъ» предлагает путешествие на модернизированном теплоходе «Санкт-Петербург» в одноименный город. Круиз «Музыка белых ночей» премиум класса на 15 дней с экскурсиями в населенных пунктах, где предполагаются остановки. Фактически пассажиры попадают на теплоход-пансионат, который предоставляет услуги массажиста, фиточаи и кислородные коктейли, проводятся занятия по лечебной физкультуре. На борту ожидает вкусная еда - завтрак, обед — буфет («шведский стол») и ужин (по системе A la carte). В каютах есть все необходимое - халаты, холодильники, телевизоры, минибары.

Где: старт от причала «Северный Речной Вокзал». Ближайшая станция метро «Речной вокзал».

Когда: 15-29 июня 2019 года.

Маршрут: Москва-Углич-Горицы-Петрозаводск-Мандроги-Сортавала-Валаам-Санкт-Петербург-Свирьстрой-Лодейное поле-Кижи-Горицы-Мышкин-Москва.

Стоимость: от 97 000 рублей за 15 дней, При заказе трехместной каюты оплате 2-х основных мест (по тарифам «Взрослый»/«Детский») – третье место для туриста в подарок.

Компания «Водоходъ» предлагает путешествие на модернизированном теплоходе «Санкт-Петербург» Фото: Алиса ТИТКО

Компания «Водоходъ» предлагает путешествие на модернизированном теплоходе «Санкт-Петербург»Фото: Алиса ТИТКО

«Московская кругосветка»

Теплоход «Бородино» проходит путь по реке Москва, Волге и далее от Нижнего Новгорода двигается в сторону Москвы, но уже по Оке. На борту обеспечат трехразовым питанием, предложат экскурсионную программу в населенных пунктах и развлекательная программа на борту теплохода.

Где: старт от причала «Южный Речной Вокзал». Ближайшая станция метро «Технопарк».

Когда: 16-29 июня 2019 года.

Маршрут: Москва-Константиново-Муром-Нижний Новгород-Сурские зори(р.Сура)-Свияжск-Казань-Болгар-Тетюши-Мариинский посад-Чебоксары-Макарьево-Кинешма-Плес-Тутаев-Коприно-Калязин-Москва.

Стоимость: от 60 900 рублей.

Интерьер каюты Фото: Алиса ТИТКО

Интерьер каютыФото: Алиса ТИТКО

Какие еще маршруты:

- 7-9 июня 2019 года, теплоход «Сергей Образцов», компания «Мостурфлот». Маршрут: Москва-Константиново-Москва. Стоимость: от 17 000 рублей (с ужином и экскурсиями);

- 9-16 июня 2019 года, теплоход «Александр Пушкин», компания «Водоходъ». Маршрут: Москва-Нижний Новгород (Дивеево/Семенов)-Москва. Стоимость: от 59 600 рублей (с питанием и экскурсиями);

- 12-16 июня 2019 года, теплоход «Иван Крылов», компания «Мостурфлот». Маршрут: Москва-Калязин-Углич-Ярославль-Кострома-Коприно-Мышкин-Москва. Стоимость: от 23 460 рублей (с питанием и экскурсиями);

- 14-16 июня 2019 года, теплоход «Василий Чапаев». Маршрут: Москва-Константиново-Москва. Стоимость: от 11 190 рублей;

- 21-24 июня 2019 года, теплоход «Лебединое озеро», компания «Речфлот». Маршрут: Москва-Кострома-Москва. Стоимость: от 20 222 рублей (с питанием и экскурсиями).

- 22-24 июня 2019 года, теплоход «Александр Радищев», компания «Водоходъ». Маршрут: Москва-Тверь-Москва. Стоимость: от 16 600 рублей (с питанием и экскурсиями).

ИСТОЧНИК KP.RU

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