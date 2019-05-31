Мамы в погонах, которые помогают детям выбрать правильный путь

31 мая — особый день в истории отечественных правоохранительных органов. Все началось в 1935 году с постановления «О ликвидации детской безнадзорности и преступности», — так зародилась служба подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН). Сегодня это более 14 тысяч сотрудников, которые ежегодно выявляют свыше 700 тысяч административных правонарушений, проводят профилактику в отношении 272 тысяч неблагополучных ребят. Сухие цифры статистики не могут передать масштабы проделанной работы. Вот несколько историй о профессионалах своего дела - мамах в погонах, которые в сложных жизненных ситуациях помогают детям выбрать правильный путь.

ПЕСНЯ ВМЕСТО НАРКОТИКА

- У меня была девочка, которая употребляла наркотики, - вспоминает руководитель ПДН МВД по РСО-Алания Гаянэ Петросова, - сложный и, казалось, уже безнадежный случай. Неблагополучная семья, подросток в дурной компании. Достучаться до девочки не получалось: после каждой профилактической беседы все возвращалось на круги своя. На помощь родителей рассчитывать не приходилось.

Начальник ПДН МВД Северной Осетии Гаянэ Петросова. ФОТО мвд.рф

Петросова не оставляла попыток, и ее настойчивость была вознаграждена. Ей удалось разговорить девочку, та ненадолго сбросила защитную маску агрессивного недоверия и призналась, что очень любит петь.

На следующий день майор полиции лично обратилась в министерство по делам молодежи Республики Северная Осетия-Алания. Там несколько удивились ее просьбе, но согласились помочь.

- Когда на очередной встрече в полиции девочка узнала, что скоро ее ждут на прослушивании, она сначала не поверила. Потом зарыдала. Я поняла, что это был переломный момент в жизни ребенка. Прослушивание прошло успешно и специалистам голос понравился. Уже через пару месяцев состоялся первый концерт. Наркотики вместе со старой компанией ушли в прошлое. На смену пришли репетиции и выступления. Известной певицей она в итоге не стала, но музыка и, конечно же, Гаянэ Львовна помогли ей начать новую жизнь.

КОГДА ПЛАЧУТ БОЙЦЫ

Бывший боец ОМОНа, прапорщик полиции Сергей Шараухов, прошедший через четыре командировки в горячие точки. Он был уверен, что готов ко всему. Но то, что он увидел в одном из сел Алтайского края, его потрясло.

- Март. Холод. Ветхий дом. Мать-одиночка бросила двоих маленьких детей на неделю. Одних. Соседка сообщила о беде в полицию. Когда прибыл на место увидел двоих чумазых пацанов. Старшему Максиму три года, младшему Диме — два. Одна булка на двоих. Максим давал Диме ее немного погрызть, а потом прятал. Не по годам смышленый мальчик понимал: неизвестно, когда вернется мама, а есть больше нечего. Чтобы малыш не замерз, брат заворачивал его в матрасы, - рассказывает Сергей.

В выстывшем деревянном домишке через выбитое окно свистел ветер. Трехлетний Максим затыкал щели вещами, чтобы не дуло.

- В голове сразу пронеслось — заберу их. Спрашиваю: “Поедете ко мне?” Максимка как закричит: “Папа, и как я тебя сразу не узнал-то?!” У меня слезы навернулись, - улыбается прапорщик.

На следующий день Сергей с женой Еленой приехали в больницу, где выхаживали мальчиков. У Шарауховых уже было четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Они решили усыновить Максима и Диму. Сделать это было непросто, но не в характере Сергея отступать, и теперь детей в семье Шарауховых уже шестеро.

ВЫНЕСЛА ИЗ ОГНЯ ЧЕТВЕРЫХ

Электрический щиток в доме на улице Гагарина (Кемерово), вспыхнул ночью. Пламя стало быстро расползаться по всем пяти этажам деревянного барака. Огонь не заметили. Все уже спали.

Капитан полиции, инспектор по делам несовершеннолетних Евгения Шерина жила в доме напротив. Она пришла поздно с работы и собиралась ложиться спасть. Выключила свет, подошла к окну поправить шторы, и тут заметила пламя.

Шерина выбежала на улицу, вызвала пожарную охрану. Инспектор вспомнила, что на первом этаже живет женщина с четырьмя маленькими детьми. Капитан бросилась в подъезд, но он уже полыхал. Оставался один вариант — окно.

- Услышала детские крики о помощи. К счастью, задыхающейся в дыму матери хватило сил, чтобы открыть окно изнутри. Она по очереди передала мне всех малышей — двух, пяти, семи лет, а также вытащила шестимесячного младенца. Затем помогла спастись и хозяйке квартиры, - рассказала инспектор.

МАМА В ПОГОНАХ

Тихо сказав: «Рядом!», Наталья Ермолаева вместе со служебным псом входит в детский дом. Это сейчас она — майор полиции, кинолог МВД, а начинала службу инспектором по делам несовершеннолетних. Сегодня перед ней стоят другие задачи, про своих бывших подопечных она не забывает - заходит к детям в гости. Иногда одна, иногда вместе с собакой, устраивает показательные выступления.

В тот день после выступления она вдруг отчетливо среди детворы увидела Галю. Малышке было два года. Их взгляды встретились. Наталья вспоминает: «Я подошла. Мы поговорили, подружились, девочка сразу же назвала меня мамой». Спустя несколько месяцев она удочерила Галю.

Вскоре у нее появилась сестренка Алена, тоже приемная, ставшая родной. Два года подряд семья побеждает на городском конкурсе «Лучшая замещающая семья Перми».

Майор Ермолаева не исключает, что у Гали и Алены может появиться братик или сестренка. «Сердце разрывается, — говорит Наталья, — когда на тебя с надеждой смотрит ребенок и спрашивает: “А ты будешь моей мамой?”».

ОДНА ЛИНИЯ ФРОНТА

Проблема брошенных и забытых детей в России стоит довольно остро. "Мамка с папкой пьяные, а я вот погулять пошел, - рассказывал всеми брошенный ребенок. Таких детишек забирают у нерадивых взрослых и ставят на учет.

Но на этом функция инспектора не заканчивается. Он делает все, чтобы принудить пьющих родителей изменить свою жизнь: устраивают их на работу, настраивают их детей на правильный путь.

"Отец насиловал родную дочку, мать родила ребенка и вынесла его на мороз в сарай, малыш умер от переохлаждения, - звучит очередная полицейская сводка. Вот тут полномочия полиции заканчиваются: если дети становятся жертвами насилия родителей или других взрослых дело передают в Следственный комитет.

Сотрудники МВД и СК России находятся на одной линии фронта в борьбе между добром и злом. Впрочем, как и каждый из нас. Ведь чужих детей не бывает.