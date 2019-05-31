Как говорить с детьми о сексе так, чтобы они не принесли внуков раньше, чем аттестат об окончании школы

Вести разговоры на такие темы непросто. Однако не стоит рассчитывать на то, что ребёнку все нужное расскажут в школе, или он сам загуглит ответы в интернете.

- Школы сейчас очень забюрократизированы, и многие учителя боятся обсуждать тему секса на уроках, - объясняет психолог Павел Волженков. - Поэтому, возможно, что педагоги оставят это детям на самостоятельно изучение и постараются максимально обойти острые углы. Поэтому родителям надо брать ситуацию в свои руки и начинать разговор с детьми о сексе и безопасности.

Дошкольники: забудьте сказки про аистов и капусту

Маленькие дети не понимают взрослых табу: для них что половые органы, что руки-ноги — просто части тела. Пользуйтесь моментом!

- Самый лучший вариант — это вместе с ребёнком открыть википедию и прочитать ответы на его вопросы, - говорит Павел Волженков. - Статьи в ней написаны нейтральным, спокойным языком — а это то, что нужно в данной ситуации.

Само по себе слово "секс" в таком возрасте можно и не упоминать. Вместо этого можно говорить, что женщина и мужчина сближаются, образуют пару и заводят детей. Вдаваться в детали не обязательно — ориентируйтесь на реакцию ребенка. Если ему интересно и задает вопросы — отвечайте, если нет, то беглого знакомства пока будет достаточно.

- Важно сформировать у ребёнка здоровое отношение к своему телу и к сексу, - продолжает психолог. - Поэтому не надо запугивать детей, показывать им шокирующие видео с родами или с последствиями ЗППП. Наоборот, подчеркивайте, что близость это нормально, так на свет появляются люди. Но предупреждайте, что люди по-разному относятся к разговорам о сексе и физиологии, и что такие вещи в первую очередь нужно обсуждать с мамой и папой. Это нужно, чтобы ребёнок не побежал тут же просвещать своих приятелей из песочницы. Или если его будут “просвещать” посторонние взрослые, разобрался, что это неправильно и рассказал родителям.

Уже в этом возрасте нужно аккуратно рассказывать о насилии и педофилах, без упоминания секса. Объясняйте: “В жизни есть плохие люди, которые могут захотеть сделать тебе больно или унизить тебя. Полиция таких ловит, но иногда негодяи могут встретиться тебе. Поэтому если кто-то, неважно, взрослый или ребёнок, сделает что-то такое, из-за чего ты почувствуешь себя плохо или даже просто некомфортно, тут же расскажи маме и папе”. И не отмахивайтесь, когда к вам прибежит ваш испуганный ребнок — иначе в следующий раз малыш просто не расскажет вам о своих проблемах.

7-11 лет: выучите принцип "мое тело — мое дело"

Даже если вам кажется, что ваше чадо ещё совсем ребёнок и в куклы играет, откладывать такие разговоры не стоит.

- С точки зрения физиологии, девочка может забеременеть уже вскоре после начала менструаций, то есть, в 12-13 лет, - говорит психолог. - А значит, о половом созревании, сексе и беременности с детьми надо говорить заблаговременно. Нужно рассказать, как происходит сближение и секс, что это приводит к беременности и родам. Можно вместе посмотреть передачи о подростковой беременности, а также о заболеваниях, передающихся половым путем — и сказать: "Я хочу тебя предостеречь, что так бывает, и в твоем окружении тоже могут быть такие случаи".

Продолжаем разговор и о безопасности. Надо учить ребёнка распознавать контекст ситуации и эмоции человека. Например, если учитель погладил тебя по голове за хорошую оценку на контрольной, это нормально. А вот в другой ситуации прикосновения и сексуальный интерес взрослого к ребенку — это не нормально, и про это надо сразу рассказать родителям.

12-16 лет: пора узнать о контрацепции

Рассказать подростку про контрацепцию — вовсе не значит толкнуть его в пучину похоти и разврата. Напротив, важно делать акцент на эмоциональной стороне близости, что до секса надо подружиться. Но показать, как выглядит презерватив, тоже надо.

- Подросткам нужно обязательно рассказать, что прерванный половой акт не защищает ни от чего, ни от беременности, ни от заболеваний, - говорит Павел Волженков. - Нужно рассказать про разные методы контрацепции, и что проще всего использовать презервативы. А лучше купить их ребёнку и показать, как они выглядят и как ими пользоваться. Да-да, на банане или на огурце.

Особое внимание надо уделять взаимности и добровольности отношений. Расскажите про принцип "Нет — это нет". Также нужно обсудить с подростком уголовный кодекс, в частности такие серьезные темы как изнасилование и клевета.

Если же ни у мамы, ни у папы язык не поворачивается обсуждать такое, можно попросить поговорить с ребёнком другого значимого взрослого. Также можно обратиться к психологу, потому что не каждому родителю может хватать опыта правильно выстроить такой разговор.

Четыре правила безопасности, которым нужно научить каждого ребенка:

1. Правило нижнего белья (в Финляндии его учат наравне с правилами сложения и вычитания) - "Все места, которые прикрыты нижним бельем, можно показывать только доктору". Если показать эти места просит кто-то другой, неважно, одноклассник на перемене, девочка в соцсети или мужчина в парке - говорить твердое нет и быстро уходить.

2. Правило опасности — "Всё, что тебя пугает или смущает — опасно". На поглаживания по голове и предложения посмотреть котят в соседнем подвале надо не отвечать, а бежать к ближайшим взрослым.

3. Правило анонимности — "Анонимность в интернете всегда работает против тебя". Объяснить ребёнку, что фотографии, записи и вообще всё, что он выкладывает в интернет, рано или поздно можете увидеть вы, его учителя, одноклассники и все остальные. Так что не надо снимать видео и фото по просьбе симпатичной феи Винкс во Вконтакте — за милой аватаркой 100 процентов прячется кто-то другой.

4. Правило защиты — "Родители тебя любят и будут защищать, даже если ты нарушишь все остальные правила". Иначе ребёнок просто не расскажет о насилии или домогательствах, опасаясь наказания. Надо ли говорить, что фразу "сама виновата" нужно вообще вычеркнуть из лексикона?