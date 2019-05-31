2019-05-31T18:36:48+03:00
Политика

Шойгу: уровень безопасности полетов в армии достаточно высок

Минобороны модернизирует летную технику и оборудуют военные аэродромы современными системами управления полетами и средствами связи
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Число аварий с военными самолетами за последние несколько лет снизилось в 2,5 раза. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

"Повышение качества авиационной техники, создание современной материально-технической базы, улучшение подготовки персонала к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники позволили снизить показатели аварийности почти в 2,5 раза. Это говорит о том, что безопасность полетов в Вооруженных силах поддерживается на достаточно высоком уровне",- заявил министр.

Глава военного ведомства отметил, что с 2013 года идет массовое переоснащение авиационных частей новой и модернизированной техникой.

"Постоянно улучшаются ее тактико-технические характеристики. Совершенствуются средства объективного контроля, что позволяет получать более полную и точную информацию о техническом состоянии воздушных судов и параметрах полета. На борту авиационных комплексов устанавливаются средства интеллектуальной поддержки решений экипажа", - отметил Шойгу.

По словам министра серьезное обновление получили военные аэродромы. Они оборудуются современными системами управления полетами и средствами связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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