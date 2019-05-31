Шойгу: уровень безопасности полетов в армии достаточно высок

Число аварий с военными самолетами за последние несколько лет снизилось в 2,5 раза. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

"Повышение качества авиационной техники, создание современной материально-технической базы, улучшение подготовки персонала к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники позволили снизить показатели аварийности почти в 2,5 раза. Это говорит о том, что безопасность полетов в Вооруженных силах поддерживается на достаточно высоком уровне",- заявил министр.

Глава военного ведомства отметил, что с 2013 года идет массовое переоснащение авиационных частей новой и модернизированной техникой.

"Постоянно улучшаются ее тактико-технические характеристики. Совершенствуются средства объективного контроля, что позволяет получать более полную и точную информацию о техническом состоянии воздушных судов и параметрах полета. На борту авиационных комплексов устанавливаются средства интеллектуальной поддержки решений экипажа", - отметил Шойгу.

По словам министра серьезное обновление получили военные аэродромы. Они оборудуются современными системами управления полетами и средствами связи.