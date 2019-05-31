Ученые составили 5 правил, которые защитят ваш рассудок от влияния социальных сетей

По данным январского опроса ВЦИОМ 89 процентов подростков и 53 процента взрослых россиян каждый день пользуются социальными сетями. При этом 60 процентов старших уверены, что социальные сети оказывают негативное влияние на подростков. Впрочем, ученые утверждают, что соцсети токсичны и для зрелых людей. Например, исследование психологов из Университета Пенсильвании продемонстрировало, что «Фейсбук», «Инстаграм» и другие виртуальные площадки плохо влияют на психическое здоровье людей (в частности усугубляют депрессию и чувство одиночества). И подобных научных работ очень много. Как сохранить рассудок от негативного влияния социальных сетей? Профессор психологии Джорджтаунского университета Елена Кечманович составила пять простых правил безопасности.

1. Нельзя пассивно крутить ленту новостей

Если у вас нет сил противостоять соблазну окунуться в омут социальных сетей, то постарайтесь вести там активный образ жизни. Выкладывайте фото, пишите посты, комментируйте новости друзей... Как выяснили ученые Университета Питтсбурга у людей, которые используют соцсети пассивно - только листая ленту новостей и читая сообщения других пользователей, на 30 процентов увеличивается проявление симптомов депрессии. Если же в виртуальном мире вы занимаете активную жизненную позицию, то наоборот, будете хандрить на 15 процентов реже.

2. Спросите себя «Зачем мне это надо?»

Если первое, что вы делаете проснувшись утром, это ныряете в «Фейсбук» или «Вконтакте», это тревожный звонок. Вы уверены, что последние новости это то, что вам жизненно необходимо знать (если конечно вы не политик и не журналист)? Может быть, эта привычка лишь бегство от жизненных проблем или бессмысленности существования? Тогда наведите порядок в своей жизни, вместо того чтобы ежеминутно хвататься за телефон. Каждый раз, когда вас тянет залезть на свою страничку задайте себе вопрос: «Для чего я это делаю прямо сейчас?».

3. Не позволяйте соцсетям заменять реальное общение

Он-лайн сервисы отличное средство, чтобы поддерживать отношения с людьми, которые находятся далеко. Справиться о здоровье бабушки, поздравить двоюродного брата с днем рождения, прислать маме видео с Последнего звонка внука - все это делает семейные связи прочнее. Не грех и попереписываться с друзьями и коллегами по работе. Но соцсети не должны заменять живое общение. Они лишь удобное дополнение к реальной жизни. Поэтому выпить пива с друзьями в пятницу после работы или пойти компанией на футбол - от таких традиций нельзя отказываться в пользу виртуального общения. И еще совет: в первую очередь старайтесь в сети поддерживать отношения с теми людьми, которых вы хорошо знаете офф-лайн.

4. Создайте позитивный виртуальный мир

Еще Ленин говорил, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. В реальной жизни вам сложно абстрагироваться от скандальных соседей по лестничной клетке или от коллеги по работе, который отравляет жизнь. Но в виртуальном пространстве вы, как царь и бог, сами создаете свой мир. Если вас раздражают посты, которые рассылает какой-то неугомонный гражданин, отмените подписку на его новости. Кто-то грубит? Удалите его из друзей! Подписались на рассылку, а вам шлют ерунду? Заблокируйте источник. Сделайте так, чтобы ваша лента новостей была позитивной и интересной.

5. Занимайтесь цифровой детоксикацией.

Возьмите за правило не хвататься за телефон во время семейной трапезы, посиделок с друзьями и общения с детьми. Тренируйте волю и соблюдайте цифровой пост, то есть время от времени на неделю-другую воздерживайтесь от посещения соцсетей. Удалите с телефона соответствующие мобильные приложения. Достаточно сократить время, посвященное «Фейсбуку» или «Инстаграму» на 10 минут в день, чтобы через 3 недели почувствовать улучшение жизненного тонуса.