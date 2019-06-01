Как живет тайная любовь Сергея Лазарева

Сергей Лазарев — один из самых закрытых артистов в российском шоу-бизнесе. Чего только стоит тот факт, что рождение своего первенца Никиты певец скрывал аж три года. Так что ничего удивительного, что звезда не распространяется о своей личной жизни. Однако «Комсомолке» удалось выяснить интересный факт. 17 лет назад у Сергея Лазарева случился тайный роман с певицей Полиной Ростовой. Они принимали участие в «Новой волне» в 2002 году. Причем Полина приехала на конкурс в роли фаворита. Ее песни «По краю дождя», «Падала звезда» и «Поздно» знала, кажется, вся страна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/712124" frameborder="0"></iframe> Дебют песни «По краю дождя» Полины Ростовой на радио.

Полина Ростова стала известна благодаря сотрудничеству с авторами песен Артуром А’Кимом и Дмитрием Моссом. «Они услышали мое пение... Случайно, я пела на Арбате с подружкой в караоке. Но тогда караоке и сейчас — это разные вещи. Они меня пригласили к себе в студию. Собственно, так все и началось», - рассказала «КП» Полина Ростова.

Продюсеры предложили ей совместный проект. Так появилась песня «По краю дождя», которая сразу стала хитом и вошла в ротацию нескольких крупнейших радиостанций страны. «Я помню этот первый эфир, когда я все слушала и ждала, когда же она начнет играть. И когда я услышала, у меня звезды с потолка в квартире полетели. Вместо того, чтобы слушать и наслаждаться, я стала всем звонить и кричать: «Моя песня, моя песня... После этого стало понятно, что мы что-то дальше будем делать», - поделилась эмоциями Полина.

17 лет назад у Сергея Лазарева случился тайный роман с певицей Полиной Ростовой

Карьера молодой певицы развивалась стремительно. В начале 2000-х Полина становится многократным лауреатом «Песни года» и «Золотого Граммофона». Участвует в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой. Успех никоим образом не изменил Полину. Проще говоря, она не зазвездилась: «Я всегда знала, что я буду петь, буду на сцене. Но при этом я всегда знала, что я никогда не пойду по головам. Для меня всегда были некие ограничения. Мне важно засыпать с чистой совесть и просыпаться с чистой совестью. И не только перед другими, а перед собой».

В 2002 году молодая вокалистка отправилась в Юрмалу на конкурс «Новая волна». Но там из-за климата у певицы возникли проблемы со здоровьем. Полина признается, что ее выступление на этом конкурсе было неудачным: «Банальная влажность. Просыпаюсь, с утра голос есть, на репетиции все хорошо. Как вечер — голос пропадал, а это выступление конкурсное. Голос садился так, что у меня прямо расщепление шло». В итоге тогда победил дуэт Smash, участниками которого на тот момент являлись будущие знаменитости и любимчики девушек - Влад Топалов и Сергей Лазарев.

В 2002 году Полина отправилась в Юрмалу на конкурс «Новая волна», где и встретила Лазарева

Но, как говорится, нет худа без добра. Участники съехались на конкурс за две недели до его старта. Судьбоносная встреча Полины и Сергея Лазарева произошла на сцене во время одной из репетиций. С тех пор молодые люди всюду были вместе. «Сережа всех превосходил. Он от меня просто не отходил. Все время рядом был... На фотографиях того периода мы сидим, он меня так нежно обнимает. Все время близко со мной хотел быть».

Но очень часто ведь как бывает — отношения мешают карьере. И я рада, что Smash тогда победили. Эта победа открыла им большую дорогу в шоу-бизнес. А наш роман сошел на нет», - заключила исполнительница.

После неудачи на «Новой волне» Ростова целый год не могла петь: «Проблемы с голосом меня сильно подкосили». Полина забросила музыку, занялась айкидо. Однажды подружка предложила ей попробовать свои силы в театре. Ростова с радостью уцепилась за эту идею. В «Иствикских ведьмах» она исполнила одну из главных ролей: «Я загорелась идеей стать актрисой, решила попробовать. У меня получилось. Это такой познавательный опыт. И успешный».

Сегодня Полина не только исполнительница, но и автор музыки

В 2012 году Полина записывает первую после перерыва песню «Это только слова», музыку к которой написал Дмитрий Мосс. А в 2016 году запускает новый виток карьеры. Теперь уже не только в качестве исполнительницы, но и как автор музыки. Полина работает над новым материалом вместе со своим мужем Иваном Фроловым, который стал автором текстов всех новых песен. Отправной точкой творческого союза стала колыбельная с нежным названием «Шу-Шу-Шу», написанная в честь рождения их сына. За два года Полина Ростова выпускает несколько синглов и новый альбом "Фантомы любви". 31 мая 2019 года состоялся релиз новой зажигательной песни Полины Ростовой «Маршмеллоу». А 1 июня 2019 года - премьера весьма горячего клипа на эту песню.