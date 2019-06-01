Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о мошенничестве на 750 млн рублей

В Иваново задержали бывшего губернатора региона, депутата областной думы Павла Конькова по делу о коррупции.

"В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков", - заявила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, накануне в Иваново завершилась работа следователей. Оперативники произвели выемку документов в правительстве и парламенте области.

По предварительным данным, Павел Коньков подозревается в к мошенничестве на 750 млн рублей, которые были выделены компании "Ивановский бройлер", а также в других преступлениях. Отмечается, что Конькова уже допросили следователи и в ближайшее время он будет доставлен в Москву.

Павел Коньков занимал пост губернатора Ивановской области в 2013-2017 годах.